Yohana, corazón responsable

Hoy no estoy trabajando, pero por lo que he visto en estos días está todo controlado. No hay ningún caso en nuestro centro y todo se está respetando y la gente colabora con todo lo que se le dice. Estamos en alarma sanitaria, pero controlado». Yohana Rodríguez Rodríguez (Arroyo de la Luz, 19 de enero de 1988) es, además de la eterna capitana del Extremadura Arroyo de voleibol, de Superliga 2, enfermera en el área de quirófanos del Hospital Universitario de Cáceres.

La deportista transmite una tranquilidad absoluta desde su domicilio cacereño con un mensaje de esperanza en el futuro. «Esto lo vamos a superar si cumplimos con lo que se nos dice, entre otras cosas quedarnos en casa», proclama como primera petición.



Ella no quiere entrar en pormenores por pura humildad sobre lo que está dispuesta a hacer, pero su condición de arroyana le ha mantenido especialmente alerta estos días por cercanía sentimental. Su localidad natal lo está pasando muy mal, con el mayor número de casos de infectados por coranavirus registrados en la comunidad extremeña, con tres muertes incluidas.

OFRECIMIENTO A LOS SUYOS / «Ahí tengo a mis padres, a mis compañeras, mis amigas…», recuerda. Yohana ha ofrecido a su pueblo, discretamente, su colaboración desinteresada como profesional de enfermería que es. De momento no ha hecho falta, pero ella está, como en todo en su vida, dispuesta a ayudar. aunque incluso sugiera que no se dé publicidad a su gesto. Es su norma en todos los órdenes de la vida: colaborar. Su sacrificio con el equipo de voleibol ha quedado demostrado en múltiples ocasiones. «La gente sabe lo que hay, que estamos pasando unos días difíciles, pero lo superaremos», incide en el mensaje, queriendo asumir de pasada cualquier protagonismo suyo.

Como personal sanitario, Yohana Rodríguez agradece las muestras de apoyo, escenificadas durante la noche anterior con el aplauso desde los hogares extremeños. «Es de agradecer, por supuesto», dice emocionada desde la urbanización cacereña en la que reside hace meses.

Aunque tampoco lo ha buscado, la capitana del Arroyo ha sido una de las siete enfermeras unánimemente alabadas por su acción de hace un par de días. ‘Quédate en casa’, ’mantén la distancia» y ‘lávate las manos’ son las tres primeras reglas que ella marcaba en el Hospital Universitario de Cáceres en un vídeo que se ha hecho viral en las redes en los últimos días y que ha llegado a divulgarse hasta en varios informativos en el prime time nacional. Desde un pasillo del hospital, el grupo de siete enfermeras lanza las recomendaciones básicas para detener la propagación del coronavirus. «Entre todas lo conseguiremos», animan al unísono.

La jugadora de voleibol particulariza lo que ella, de motu propio, pide. «La gente tiene que seguir las recomendaciones sanitarias para que no se colapse la sanidad pública», subraya, al tiempo que también solicita que «a los profesionales nos doten de material de protección adecuados», apunta.

En lo estrictamente deportivo, su entrenador, Adolfo Gómez, y la preparadora física y directora técnica, Judith Pérez, han preparado un plan para las componentes del equipo. «Judith nos ha mandado una rutina para hacer aeróbico y fuerza». A modo anecdótico, Yohana cuenta que el técnico les ha pedido que manden videos en ese particular e inédito #quédateencasa.

Ella, en realidad, insiste en la petición que realmente le importa para que todo pueda terminar de la mejor manera: el respeto a las normas que se han dictado por parte de las autoridades. A partir de ahí, apunta, todo puede salir bien. Optimista ante la vida, optimista en la adversidad, Yohana sigue siendo un referente en Extremadura, en esta ocasión en su doble condición de deportista y profesional sanitaria.