10 (buenos) filmes que puedes ver en Netflix

Todos hemos estado ahí en algún momento. Enfrentados a la interfaz en constante despliegue de Netflix, a sus atractivos tráileres en autoplay y sus pósteres en miniatura. Sin guía y sin dirección, en crisis, casi paralizados por la variedad de opciones. Tratando de discernir qué conduce al sistema a recomendarte Hotel para perros… «porque has visto Aniquilación». Tienes dos horas de tu vida para invertir en algo decente, pero ya has invertido una de ellas solo en explorar la categoría Añadido recientemente.

Netflix es mucho, para bien y para mal. Su motor vital es «tener algo para cada persona en cada momento», y cada persona es un mundo y a veces uno pasa por malos momentos que lo impelen a ver cosas muy dudosas. La categoría Películas buenas no existe, por desgracia, pero nosotros ya hemos lanzado varias listas con títulos que podrían figurar en ella.

En esta doble página está la nueva, con un puñado de títulos añadidos (más o menos) recientemente y que pueden haber pasado desapercibidos, en algún caso porque ni siquiera desde Netflix se han promocionado excesivamente.

Hay afán de diversidad en muchos sentidos. Algo que a menudo se infravalora de esta plataforma es cómo nos permite ver filmes de las partes más diversas del mundo, incluyendo favoritos de festivales importantes. En la selección encontrarán películas de la India, Indonesia e Islandia.

Casi todos son títulos recientes, pero también hay un emblemático drama negro de los años 90, Daughters of the dust, de Julie Dash, en su versión restaurada del 2016. Pueden ver películas de pena (de la buena), de mamporros, de aventuras juveniles o de polis muy reales. De imagen real o de animación sobrenatural. Y junto a todas estas rodajas de ficción, encontrarán también no ficción de ciencia ficción: Abducted in plain sight.

Hay, como mínimo, lo que creemos una obra maestra, pero tendrán que leer estas páginas para saber cuál es.