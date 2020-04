10 docuseries con garra

No es tan habitual y es digno de celebración: desde hace unas semanas, toda la conversación cultural parece girar en torno a… un documental, es decir, Tiger king. Esta inmersión en un submundo imposible pero real, poblada por la más pintoresca colección de sujetos, se ha convertido en La Serie que había que ver para formar parte de la conversación cultural.

¿Y si Tiger king se convirtiera en puerta de entrada al documental para espectadores que antes consideraban esta modalidad algo así como la verdura del cine y de la televisión, lo último que nos comemos del plato, un poco a regañadientes? Más allá de las peripecias de Joe Exotic, en las plataformas existe toda una constelación de documentales por descubrir.

Debajo encontrarán una selección de diez, en su mayoría estrenados este mismo año; no, no hace falta ir más lejos para reunir un gran puñado de sugerencias. Propuestas variadas: en la vida no es todo crimen y conspiración. Encontrarán también odiseas deportivas inspiradoras, visitas a casas donde cualquiera haría cuarentena o un making-of de los lugares más felices del mundo… La realidad puede ser más sorprendente, para bien y para mal, que la ficción.

‘CHEER’,REDENCIÓN

E INSPIRACIÓN

Tras retratar el fútbol americano universitario en Last chance U, Greg Whiteley gira su mirada empática hacia las animadoras y animadores de élite. Cheer es un recorrido inolvidable por los entrenamientos del equipo de cheerleading del Navarro College de Texas para la competición de Daytona Beach, la más importante del año. La serie acumula grandes personajes, empezando por la estricta pero sensible entrenadora Monica Aldama y siguiendo por deportistas (con todas las letras) como el inspirador Jerry, la perfeccionista Gabi, el arrojado La’Darius o la visceral Lexi. A su valor sociológico y humanista se une el estético: es de lo mejor dirigido, fotografiado y montado que veremos este año.

Disponible en Netflix.

‘COUNTRY MUSIC’,

EXHAUSTIVO KEN BURNS

Lo sabrán quienes probaran con sus series Baseball (18 horas y media) o La guerra de Vietnam (17 horas y cuarto; codirigida con Lynn Novick): cuando Ken Burns se pone con algo, se pone exhaustivo. Country music dura algo menos que las dos citadas (solo 16 horas y media), pero no sabe a poco, sino a expansiva clase maestra. A lo largo de ocho episodios, Burns y el guionista Dayton Duncan exploran en profundidad este género, esta forma de vida, desde los años 20 hasta los 90, cuando Johnny Cash hizo su gran retorno del brazo del productor Rick Rubin. (No, no sabemos qué relevancia da Burns a las figuras de Taylor Swift o Jason Aldean). Entre los artistas retratados figuran, además de Cash, grandes como Dolly Parton, Emmylou Harris, Hank Williams, Willie Nelson, Merle Haggard, Loretta Lynn, Jimmie Rodgers, Bob Wills, Patsy Cline o Charley Pride, entre muchos otros.

Disponible en Movistar+.

‘MCMILLION$, MONOPOLY TRUCADO’

En este mundo, casi nada y casi nadie es inocente. Por eso, entre 1989 y el 2001 todos los premios gordos del Monopoly fueron a caer en un mismo grupo de personas asociadas a un expolicía. La historia y sus muchos flecos se explica durante seis (algo excesivas) horas en un documental que el cineasta Steven Soderbergh sabría convertir en gran ficción. Si eso sucede, el agente del FBI Doug Matthews debería interpretarse a sí mismo, porque difícilmente iban a encontrar a alguien con tanto carisma y gracia natural. En la serie encontramos como productor al actor Mark Wahlberg: ¿querrá mancillar la reputación de McDonald’s para dar un empujón a la cadena de hamburgueserías que tiene con sus hermanos? Se llama Wahlburgers y no, esto no es ficción.

Disponible en HBO.

‘EL PALMAR DE TROYA’, ESTO PASÓ REALMENTE

Una de esas docuseries a clasificar en el apartado más extraño que la ficción. La historia que cuenta es chocante, imposible e increíble, y para colmo de males, empezó aquí en casa, en un campo a las afueras del pueblecito del Palmar de Troya, provincia de Sevilla. Eran comienzos de 1968 cuando cuatro niñas afirmaron haber visto toda clase de apariciones en el campo: un toro con cuernos verdes, un hombre colgado de un árbol y una mujer muy guapa, la Virgen. Aquello fue el germen de la iglesia palmariana; iglesia para algunos, secta para otros. Israel del Santo (Conquistadores: Adventum) combina recreaciones estilizadas, entrevistas actuales e imágenes de archivo en un viaje desestabilizador.

Disponible en Movistar+.

‘EL MUNDO SEGÚN JEFF GOLDBLUM’, EL MUNDO ESTABA BIEN

Aunque cerca ya de los 70, el actor y músico jazz Jeff Goldblum se sigue codeando con los jóvenes y siendo admirado por ellos, en parte por sus conexiones con el universo Marvel o Wes Anderson. En esta irresistible serie divulgativa, aplica su excéntrico punto de vista a la investigación de las más diversas materias cotidianas: bambas, helados, tatuajes, barbacoas, videojuegos, vaqueros, café, cosméticos, piscinas, joyería… Algunas cosas que antes era fácil abrazar y otras para las que tendremos que esperar. Si están dispuestos a cargar con cierta sensación de nostalgia asfixiante, emprenderán un viaje colorido y divertido.

Disponible en Disney+.

‘THE IMAGINEERING STROY’, LA TÉCNICA DE LOS SUEÑOS’

Imagineering, nombre mezcla de imaginación e ingeniería, es la división de investigación y desarrollo de Disney; la organización que ha hecho realidad doce emblemáticos parques temáticos. Esta serie documental sobre la historia de dichos parques (desde el seminal Disneyland hasta la nueva zona del mismo Galaxy’s Edge, dedicada a Star wars) tiene bastante de publirreportaje, pero también de reveladora inmersión entre las bambalinas de una empresa conocida por su secretismo (mención especial merece la entrada en el interior de la montaña Matterhorn), y no oculta obstáculos ni fracasos (tan solo algunos). Dirige Leslie Iwerks, nominada al Oscar en el 2007 por su corto documental Recycled life, sobre el día a día en el basurero de la zona 3 de Guatemala.

Disponible en Disney+.

‘THE INNOCENCE FILES’, CASOS FALSAMENTE CERRADOS

Desde hace casi tres décadas, la organización sin ánimo de lucro The Innocence Project trabaja por reabrir y revisar casos que pudieron llevar a la cárcel a personas inocentes. El dios del documental Alex Gibney, Liz Garbus (What happened, Miss Simone?) y Roger Ross Williams (Vida animada) se acercan aquí a tres causas habituales en condenas injustas: ciencia forense fallida (como pruebas de mordedura dudosas); el mal uso de testigos oculares, y la mala praxis fiscal. Es una poderosa, a menudo enervante, exploración de las grietas del sistema de justicia penal de Estados Unidos.

Disponible en Netflix.

‘CRIMEN Y DESAPARICIÓN EN ATLANTA: LOS NIÑOS PERDIDOS’, EL GRAN APÉNDICE A ‘MINDHUNTER’

Si después de ver Mindhunter, temporada 2, se quedaron con ganas de saber algo más sobre Wayne Williams y los asesinatos de Atlanta de 1979-81, esta serie debería ser su próximo objetivo. Sin excesivos sensacionalismos ni efectismos, Crimen y desaparición en Atlanta: Los niños perdidos cuenta la historia de la tragedia que asoló una ciudad boyante y arroja nueva luz sobre los crímenes, aprovechando la reciente reapertura de muchos casos por órdenes de la alcadesa Keisha Lance Bottoms.

Disponible en HBO.

‘HOME, DISEÑO INNOVADOR’

¿Simple porno inmobiliario? No, la serie sobre casas Home trata de ir más allá de eso: las viviendas aquí recogidas no se basan en el simple lujo, sino más bien en la innovación y en el diálogo con el entorno y la historia política o natural. Descubrimos cómo un apartamento de Hong Kong de 30 metros cuadrados puede parecer un paisaje infinito. O cómo un escultor modeló una casa sostenible a través de antiguas técnicas japonesas de carbonización. O cómo dos compañías se unieron para crear la primera comunidad de casas impresas en 3D en América Latina. De esa clase de visión educativa e inspiradora hablamos.

Disponible en Apple TV+.

‘EL ÚLTIMO BAILE’, NUEVO FENÓMENO

Poco importa si trasnochas o no para ver los playoffs de la NBA: esta serie sobre Michael Jordan y los Chicago Bulls interesará a cualquier amante de las buenas historias bien contadas. A lo largo de diez horas, Jason Heir cuenta la lucha de los Bulls (no solo de Jordan, también de Pippen o Rodman) por hacerse con su sexto campeonato en un momento en que algunos ya creían en la renovación del equipo. Todas las muchas expectativas alrededor de El último baile se han visto colmadas: el material de archivo inédito de la temporada 1997-98 es jugosísimo, igual que las anécdotas narradas por los protagonistas. Y a nivel de montaje es simplemente electrizante. Ya pueden verse los dos primeros episodios; los ocho restantes llegarán dos cada lunes.

Disponible en Netflix.