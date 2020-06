10 gritos contra el racismo

La historia se repite, a pesar de las lecciones aprendidas, y el eterno ciclo de la violencia policial racista se sigue cobrando víctimas en Estados Unidos, como lo demuestra el asesinato de George Floyd en Minneapolis. ¿Qué hace falta para el cambio? Entre otras cosas, más empatía, algo que puede aprenderse al ponerse en el pellejo de otros a través de las historias. El cine y la televisión están llenos de relatos resonantes sobre la experiencia afroamericana y la importancia de la diversidad y la tolerancia: aquí una decena de gritos contra el racismo.

‘Haz lo que debas’ (Spike Lee, 1989)

Por desgracia, esta historia de tensión racial e injusticia sigue siendo tan relevante hoy como hace tres décadas. La cuarta película de Spike Lee (y la que le lanzó a la fama) seguía el crecimiento de las tensiones raciales en un barrio de Brooklyn durante el día más caluroso del año. La muerte de Radio Raheem (Bill Nunn), estrangulado por un policía blanco, conducía a un clímax de revueltas. Es difícil pensar en Raheem sin pensar en Eric Garner o George Floyd. Y, de hecho, Lee acaba de estrenar un corto uniendo sus tres historias: 3 brothers.

Disponible en Movistar+ y Filmin.

‘Los chicos del barrio’ (John Singleton, 1991)

De Nueva York a la costa oeste: en su explosivo debut de 1991, John Singleton nos enseñaba lo que estaba pasando en los barrios pobres del sur de Los Ángeles y muchos no querían ver. Jóvenes negros enredados, a raíz de la pobreza y el olvido, en la violencia de bandas y la adicción. En la película se abordan también temas de identificación por perfil étnico y mala conducta policial; nueve meses después de su estreno se produjeron las revueltas de Los Ángeles por el caso de Rodney King.

Está en alquiler en Google Play, Microsoft Store e iTunes.

‘12 años de esclavitud’ (Steve McQueen, 2013)

Aunque finalmente ganadora del Oscar a la mejor película, esta adaptación de la autobiografía de Solomon Northup fue recibida en un principio con distancia y reparo por la opinión pública estadounidense. ¿Quizá por su extrema crudeza? ¿Por la dificultad de admitir que no hace tanto, en 1841, un hombre libre podía dejar de serlo de la noche a la mañana? Así le sucedió a Northup, violinista neoyorquino secuestrado (en el norte), exportado a Louisiana y convertido en esclavo. Su historia es la de un orden social enfermo del que aún quedan huellas en la sociedad americana.

Disponible en Filmin.

‘Fruitvale Station’ (Ryan Coogler, 2013)

La muy interesante (y no tan conocida en España) primera película de Ryan Coogler, director de Black Panther, era un drama de estilo vérité sobre un verdadero caso de brutalidad policial. En el año nuevo del 2009, un joven negro, Oscar Grant, murió disparado por un policía blanco en una estación del tren BART en Oakland (California). Grant estaba desarmado, esposado y boca abajo. En la película, Coogler reconstruye su último día de vida sin dulcificar al personaje (tenía antecedentes, traficaba con drogas), pero mostrándole como alguien dispuesto a mejorar.

Disponible en Filmin.

‘Black-ish’ (Kenya Barris, 2014-presente)

¿Se pueden debatir temas serios en una sitcom? Se puede y se debe: la fuerza de la televisión para generar conversaciones y cambios sociales está fuera de duda. Esta creación de Kenya Barris, centrada en las tribulaciones de una familia afroamericana de clase media-alta, tiene capítulos del calibre político de Esperanza (T2E16), sobre la brutalidad policial; Limones (T3E12), sobre las repercusiones de la victoria electoral de Trump en el día a día de los Johnson, o Negros como nosotros (T5E10), sobre esa subdivisión del racismo que es el colorismo, o el trato preferencial o perjudicial para personas de una misma raza por su tono de piel.

Disponible en Prime Video.

‘I am not your negro’ (Raoul Peck, 2016)

Basado en las ideas del escritor y activista James Baldwin, gran cronista de la experiencia negra en Estados Unidos, este ensayo fílmico sirve para ponerse en los zapatos de quien sufre acoso por el color de su piel. Y para recordar la difícil relación del Hollywood clásico con la raza: las palabras de Baldwin nos recuerdan cómo en sus representaciones más positivas, el negro podía ser castrado de su sexualidad. Dos años después, Barry Jenkins (Moonlight) adaptó una de sus novelas más conocidas en la antirracista y sublime El blues de Beale Street.

Disponible en Prime Video y Filmin.

‘Detroit’ (Kathryn Bigelow, 2017)

Dos semanas después de la absolución del policía de Ferguson acusado de la muerte de Michael Brown, la directora Kathryn Bigelow oyó hablar sobre el incidente del motel Algiers, episodio poco recordado que tuvo lugar durante los disturbios raciales en Detroit de 1967. Lo que empezó como un interrogatorio por la supuesta presencia de un francotirador acabó en la terrible e injusta ejecución de tres hombres negros. Se decidió a recordar el trágico suceso, contra quienes pensaran que una mirada blanca no era la adecuada: «Más importante que si soy o no la persona correcta para contar la historia es que esta historia se cuente», dijo la cineasta.

Disponible en Prime Video y Filmin.

‘Strong Island’ (Yance Ford, 2017)

En este doloroso documental, Yance Ford (primer director transgénero al que la Academia de Hollywood nominaba al Oscar) reabre la vieja herida del asesinato de su hermano William, un profesor negro de 24 años, a manos de un mecánico blanco de 19. De gran intimidad y visceralidad, es menos un true crime al uso que una reflexión personal sobre el racismo y la administración de justicia.

Disponible en Netflix.

‘Así nos ven’ (Ava DuVernay, 2019)

El antirracismo es la columna vertebral de la carrera de Ava DuVernay, directora que ha crecido en fuerza formal y elocuencia moral con cada nuevo proyecto. Se recomienda revisar Selma, sobre la marcha de Martin Luther King en defensa de los derechos civiles desde Selma a Montgomery, o Enmienda XIII, su documental sobre el encarcelamiento en masa, pero sobre todo esta miniserie urgente e intensa sobre el caso de los cinco de Central Park, un grupo de jóvenes negros injustamente acusados y llevados a prisión por una brutal violación.

Disponible en Netflix.

‘Watchmen’ (2019)

En esta secuela-reelaboración tardía de una obra sagrada del cómic contemporáneo, el guionista Damon Lindelof (cocreador de Perdidos y The leftovers) usó la masacre racial de Tulsa de 1921 como atrevido kilómetro cero para una ambiciosa historia sobre trauma histórico, opresión racista, brutalidad policial y un amor que supera las leyes del tiempo. En el centro, una mujer negra empoderada, Angela Abar (Regina King), que empezaba buscando al asesino de su jefe y acababa descubriendo verdades increíbles sobre su familia y la sociedad de su país.

Disponible en HBO.