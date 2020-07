«A la hora de grabar un disco tenía claro que era para aportar al flamenco»

Toreras, Alboreás o Tonadillas extremeñas…, el primer trabajo de José Moreno ‘El Cano’ (Berlanga, Badajoz, 1979) es una auténtica oda al estudio, a la creatividad, a Extremadura…, y a una personalidad a la que como cantaor, hay que sumarle la de letrista ‘Como alcoba vacía, el alma la tiene entraña mía, como la lava del volcán, prima mía tienes la mirada’ bulerías que firma, y con las que abre este trabajo: ‘Alcoba Vacía’. Una ‘alcoba’ que después de que los aficionados escuchen, querrán llenar de más y más cante de este pacense, que lucha incansablemente por encontrar su sitio y el reconocimiento que merece. Detrás de este trabajo, artistas extremeños como Joaquín Muñino, Rodrigo Fernández, Perico de la Paula, José Suárez ‘El Aspirina’ o su ‘hermano’ Juan Manuel Moreno «aparte de tener una amistad con ellos, tienen un ‘peazo’ de nivel como artistas, ¿para qué voy a recurrir a otra persona que ni siquiera conozco?», asegura.

Un disco de sentimientos, de mucha verdad, y en el que ‘El Cano’ vuelca el alma, como el nombre de su hija, a la que dedica ‘Alma que da la vida’ y con la que cierra este trabajo agradeciéndole a los sanitarios que pudiera reencontrarse con ella, después de este duro confinamiento. Con ‘El Cano’ los aficionados podremos reencontrarnos con la pureza, y la fuerza y la ilusión que desprende un cantaor, que no tiene miedo de hacer suyo cualquier cante. De hecho, si uno escucha con atención ‘Alcoba Vacía’ ya puede captar unos melismas, que me atrevería a calificar, como sello inequívoco de este cantaor. Es un disco para disfrutar, para estudiar y para recomendar. Yo, si a ustedes les parece bien, hago lo propio y les propongo llenar esta ‘Alcoba Vacía’ de su tiempo y de su saber escuchar. Por lo pronto, pasen y lean.

—‘Alcoba Vacía’, vacía, ¿de qué?

—Bueno, en realidad son retazos de letras que he ido creando, como la de la letra de las bulerías con la que abro el disco. Me gustó mucho además, como título para este disco.

—¿Cómo calificaría este trabajo?

—En este trabajo lo que buscaba era encontrar como suena ‘El Cano’ y esa faceta de recreación, de crear cosas con mi letra, mi forma de cantar. Con este disco he buscado la personalidad.

—Juan Manuel Moreno, su ‘hermano’ como le suele llamar, es también alma de este disco, ¿qué le aporta él y qué le aporta usted?

—Desde que nos conocimos con 19 años en Badajoz mantenemos una amistad tan grandiosa…, siempre hemos coincidido en los gustos, decíamos: mira este artista, esta guitarra, esta forma de cantar…, nunca ha habido una discrepancia; entonces, a la hora de una actuación, de trabajar en este disco, hemos ido siempre en la misma dirección. Me dada mucha libertad y engrandece todo lo que yo hago. Aunque el disco ya estaba cerrado con diez canciones, le dije que quería escribirle algo a mi hija, ¡con la responsabilidad tan grande que es!, ¡escribirle algo a alguien que representa tanto en tu vida, que es tan importante, como es ella! Fue lo que ocurrió con ‘Alma que da la vida’. Le mandé unos patrones a Juanma y se lo dije: ‘quiero hacer esto para después de que se levante el confinamiento y pueda ver a mi hija’. Hablé con mi amigo Chema Hernández que es el que firma las fotos del disco y le envié videos de mi hija desde que nació…, quería darlo a conocer como una recompensa, incluso hablando del coronavirus, de aquellos que han entregado su vida para que yo pudiera volver a besarla…, Juanma, todo lo que yo le mando lo engrandece, porque entiende mi idioma y mi filosofía del flamenco. Me aporta muchísimo.

—Este disco empezó a grabarse en 2014, ¿por qué ha tardado tanto tiempo?

—Bueno, en verdad los diez temas nos han llevado unos 12 días que son los que hemos estado en casa de ‘El Aspirina’, ¡en esos días han salido todos los temas!, pero han pasado cuatro a cinco años porque claro, yo vivo en Sevilla, Perico de la Paula en Cáceres, Juanma en Plasencia, Joselito de Pura en Chiclana,- guitarrista que ha grabado la soleá de Alcalá conmigo-, claro, para poder juntarlos a todos…, ellos no paran de trabajar. También tengo que decir que todos han colaborado desinteresadamente.

—Un disco muy extremeño…,¿quizás para reivindicar ese sitio, ese reconocimiento en nuestra tierra?

—A mi me gusta hacer todas las cosas en la vida, con mucho arte y de forma natural, y en verdad nunca he buscado eso. El hecho de que contara con esos compañeros es que, aparte de tener una amistad con ellos, tienen un ‘peazo’ de nivel como artistas, ¿para qué voy a recurrir a otra persona que ni siquiera conozco? Yo necesito grabar con gente con la que me sienta cómodo, porque la grabación en el estudio es muy fría, y fíjate, la dulzura, por ejemplo, de Muñino tocando; Rodrigo, que es un niño muy inquieto, lo que transmite en esa siguiriya que me tiene loco; Joselito de Pura que era compañero mío en La Carbonería, ¡como toca por soleá! necesitaba que la grabara conmigo; Perico que ha aportado letras, me pasó las ‘Tonadillas extremeñas’ que son parte del folclore extremeño y que yo he metido a tonada.

—‘Tonadillas extremeñas’ ¿ese cante cómo es?

—Perico, sabe de mis inquietudes y también habla mí mismo idioma en el flamenco…, a la hora de grabar un disco tenía claro que era para aportar al flamenco. Tenía claro que a la hora de grabar algo era para aportar a la música flamenca. Yo no voy a grabar un disco de alegrías, cantiñas…, porque para eso está el directo. Yo voy caminando en dos vertientes: en el de la recreación, de la creatividad, y la vertiente de los concursos, donde se canta ortodoxamente. Siempre voy caminando en esas dos vertientes. Aquí doy rienda suelta a lo que soy como cantaor, y a la manera en la que vivo el flamenco. Perico me dijo: mira, tengo cantes de Manuel García Matos, propios del folclore extremeño; de hecho me pasó las grabaciones originales, ¡y era una cante popular!. Perico me pasó el patrón y yo me lo llevé a mi terreno. Empieza con unas alboreá de Campanario, del pastoreo, luego con otras de la zona de Cáceres, de la Vera y termina con unas Toreras…

—Una auténtica recreación, ¡o una creación!

—Además, ¡queda muy bonito! porque solo está el cante y la viola de Rosa Escobar. También, he grabado unas ‘Bulerías a ritmo de soleá’. Ante el dilema de bulería por soleá, o soleá por bulería…, les he puesto ese nombre porque yo las veo así. Unas bulerías ralentizadas, en verdad. Los ‘Tangos de un extremeño’, van con letra de Perico, un estribillo de Juanma y mío, y Manuel pajares que también ha aportado una letra; son tangos de un extremeño porque entro y salgo en los aires de Extremadura. Cojo de La Negra, el Indio Gitano, Juan Cantero…, pero les busco otros aires y matices míos, así que, para evitar la polémica, nunca voy a decir que son tangos extremeños sino tangos de un extremeño. El tiempo dirá si eso queda como otra creación, recreación o no. Se trata de subir un peldaño más como cantaor, claro.

—Este disco tiene ‘alma’ y también tiene ‘madre’…

—‘Tronco de la misma rama’ el corte del disco donde se cantan tres fandangos, tengo que decir que uno de ellos lo canta mi madre, María. Canta un fandango de Perlita de Huelva que me cantaba a mi de niño. Yo quería que lo hiciera porque iba a quedar plasmado para toda la vida…, ¡fíjese! yo repetí los fandangos cuarenta veces, y mi madre los grabó del tirón, ¡en fin!

—¿Dónde podremos verle próximamente?

—En septiembre, voy a presentar mi disco en el ‘Otoño Flamenco de Fuente de Cantos’ que aunque está centrado en el homenaje a Cristina Hoyos, Paco Zambrano ha querido tener esa deferencia conmigo, y le estoy muy agradecido, y en agosto voy a Don Benito con ‘Pasión por el Flamenco’ de Diputación de Badajoz. Con el coronavirus se pararon muchas cosas.., a ver si ahora que saco ‘Alcoba Vacía’, ¡somos capaces de llenarla de cosas buenas y sobre todo de salud!