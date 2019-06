Aaron Rux: "Lo ideal sería sonar como Al Green, pero no llegamos"

El músico estadounidense afincado en Madrid y su grupo The Crying Cowboys -Juan Serra (Club del Río), Lete Moreno (Angel Stanich), Juan Torán (Time For T y Club del Río) y Joshua Taylor (Time For T)- presentan el disco del mismo título este miércoles en la sala Sidecar, en una velada compartida con Hijos del Trueno.

¿Desde cuándo lloran los cowboys?

Desde siempre. Aunque ahora lo hacen más abiertamente.

El disco recuerda a Lambchop, pero en verbenero (es un elogio).

No los conozco, pero suena bien.

Bueno, era por la mezcla de country y soul.

Por ahí va, sí. Lo ideal sería sonar como Al Green o Marvin Gaye, pero no llegamos ni de broma. Yo lo llamo 'blue eyed soul', una etiqueta que leí en una revista y que se refiere al soul hecho por blancos, inevitablemente pop.

¿Qué hace un tipo de Spokane, estado de Washington, en España?

Disfrutar. Había estudiado español en el instituto, vine y descubrí que es un país donde puedes llevar la vida de un joven sin ser ya tan joven. La comida también contribuyó a que me quedara.

Acompaña a Joe Crepúsculo desde hace casi cinco años. Es muy diferente de lo que hace a su nombre, ¿no?

Lo más natural para mí es lo que hago como Aaron Rux, pero reconozco que hacer sonidos nocturnos en la fábrica de baile de Joël es liberador. Ahí estoy muy a gusto porque no soy yo quien tiene que dar la cara sino él. Es muy divertido y me ha dado seguridad para actuar.