El actor británico Jeremy Irons presidirá el jurado de la Berlinale

El actor británico Jeremy Irons presidirá el jurado internacional de la Berlinale, cuya 70 edición, bajo la nueva dirección a cargo del italiano Carlo Chatrian y la holandesa Mariette Riessenbeek, arranca el 21 de febrero.

«Las icónicas figuras que ha encarnado Jeremy Irons con su estilo inconfundible me han acompañado en mi viaje cinematográfico y me han hecho darme cuenta de la complejidad de la naturaleza humana. Valoro Irons como artista y como persona y me enorgullece darle la bienvenida como presidente del jurado de la 70 edición de la Berlinale», dijo ayer Carlo Chatrian, director artístico del festival.

Irons, por su parte, dijo ayer al hacerse pública la noticia, asumir con «enorme placer y considerable honor» el papel de presidente del jurado de la Berlinale, un festival que, aseguró, admira hace mucho y al que siempre le gusta asistir. «Estar en Berlín para el festival será un placer para mí, no solo por la oportunidad de regresar a esta gran ciudad, sino también por ver las películas seleccionadas y discutirlas con mis colegas del jurado», afirmó con contundencia.

intérprete aclamado / El actor, ganador de un Oscar por Reserval of Fortune, es uno de los más destacados interpretes en el mundo del cine y del teatro, aclamado tanto por el público como por la crítica. Irons sucederá en la presidencia del jurado internacional a la actriz francesa Juliette Binoche, quien en la pasada edición del festival, la última bajo Dieter Kosslick tras 18 años al frente, dio el Oso de Oro a la película Synonymes, de Nadav Lapid.