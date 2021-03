Adam Nourou, primer actor negro en ganar un Goya

Salvador Calvo, ganador del Goya al mejor director por "Adú", se ha alegrado "muchísimo" de que uno de los protagonistas de su película Adam Nourou se haya convertido en el primer actor negro en conseguir un Goya, ya que "les abre muchos caminos a todos".

Nourou era el único protagonista mayor de edad que podía ganarlo, ya que las normas de la Academia impiden competir a los menores, como su compañero Moustapha Oumarou (Adú), por lo que Calvo ha manifestado que ese Goya a Mejor Actor Revelación reconoce también el trabajo de los chavales más pequeños.

Nourou, de 18 años, es el primer actor negro en conseguir el Goya, si bien Santiago Zannou, director de origen guineano lo logró por "El truco del manco" (2008), al igual que su hermano Woulfrank Zannou, por la música original de aquella cinta.

Esta historia sobre inmigración, que el público ha respaldado masivamente en las salas -se estrenó antes de la pandemia- ha obtenido también los premios de mejor sonido y dirección de producción.

Gran protagonismo de las cineastas

Los Goya de 2021, como ha señalado en su discurso durante la gala el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, ha tenido un 41 por ciento de nominaciones para mujeres y eran por primera vez paritarias en la categoría a mejor dirección, una circunstancia que se ha reflejado en los galardonados.

Con independencia de los premios femeninos -mejor actriz protagonista, actriz de reparto o actriz revelación- las categorías en las que las mujeres han ganado en solitario o de manera colegiada en muchas de ellas han cobrado importancia en la gala que se ha celebrado en el Teatro Soho CaixaBank de Málaga. Y cuatro han sido las mujeres que han llenado con su voz de música el teatro: Nathy Peluso, Vanesa Martín, Aitana y Diana Navarro.

Homenaje a los compañeros y compañeras que nos dejaron el pasado año, acompañado por la voz de la malagueña @vanesamartin_ #Goya2021 pic.twitter.com/icPxFUyIFr — Premios Goya (@PremiosGoya) March 6, 2021

Por primera vez una categoría técnica como el premio a la mejor fotografía ha ido a parar a manos de una mujer, la boliviana Daniela Cajías, por su trabajo en "Las niñas". Antes de rodar en España Cajías había participado en películas de Bolivia, Cuba, Colombia, Brasil, México y España. Precisamente, la directora de esa película rodada en Zaragoza, Pilar Palomero se ha llevado a casa el premio a la mejor dirección novel.

Pero ellas no han sido las únicas, la cantante Rozalén recibía en su estudio la noticia de ser la ganadora en la categoría a mejor canción original por "Que no, que no", por "La boda de Rosa", un premio que antes de que comenzará la ceremonia, Alejandro Sanz, también nominado, señalaba que era justo que la cantante albaceteña se alzara con él.

¡Así de emocionada recibía @RozalenMusic el #Goya2021 a Mejor Canción Original por Que no, que no! pic.twitter.com/KdC77FdnCG — Premios Goya (@PremiosGoya) March 6, 2021

Aránzazu Calleja y Maite Arroitajauregi han sido las ganadoras a la mejor música original por "Akelarre", un galardón que han celebrado con una de las canciones de la película a capela.

El primer premio de la noche, el de mejor vestuario ha sido para Nerea Torrijos por su trabajo en "Akelarre", un apartado al que optaban cuatro mujeres.

También para "Akelarre" ha sido el Goya a mejores efectos especiales a cargo de Ana Rubio y Mariano García Marty.

La mejor dirección de producción ha recaído en Ana Parra y Luis Fernández Lago por "Adu", mientras que el mejor guión adaptado se lo han llevado Marina Parés Pulido y David Pérez Sañudo.