Age of Empires II: Definitive Edition da la bienvenida a los Señores de Occidente

Con la llegada del nuevo año, qué mejor forma de celebrarlo que desafiando a tus amigos en batalla con dos nuevas civilizaciones y poniendo a prueba tu temple y estrategia en tres nuevas campañas para 'Age of Empires II: Definitive Edition', que recibe la expansión 'Lords of the West' en Microsoft Store y Steam. Además de los 16 nuevos logros, estas son algunas de las características que puedes esperar en la expansión:

Borgoña

Una civilización de caballería especializada en el desarrollo económico. Permite aprovechar la capacidad de realizar mejoras económicas una era antes que otras civilizaciones, las tecnologías estables cuestan un 50% menos y las unidades de pólvora obtienen un 25% de ataque.

Sicilia

Una civilización de infantería que se especializa en la construcción de ciudades y capacidades defensivas para impulsar su expansión. Permite construir Donjons para fortificaciones adicionales alrededor de tus ciudades, emplear la tecnología First Crusade para generar lotes de la unidad Sarjeant única en todos los Town Centers y utilizar la tecnología Scutage para recargar tus arcas de batalla y las de los miembros de tu equipo con 15 de oro por cada unidad militar que poseas.

Campaña de Edward Longshanks

Edward I es considerado como uno de los gobernantes más grandes de Inglaterra, mencionado al mismo tiempo que Alfred el Grande e Isabel I. Conocido como "Longshanks" por su intimidante estatura, era un hombre que inspiraba respeto mientras transformaba Inglaterra de un estado andrajoso a una potencia europea prominente.

La campaña de los Grandes Duques de Occidente

Los duques de Borgoña están impulsados por la ambición y la codicia. Llevan una vida extremadamente lujosa y necesitan expandir constantemente sus dominios para pagarla. Felipe el Temerario se ganó su apodo después de la derrota en Poitiers y Juan el Temerario ganó el suyo después de una derrota en las Cruzadas, por lo que estos duques conocen la importancia de la propaganda.

La Campaña de Hauteville

Robert Guiscard llegó a Italia en 1047 EC con una banda de ladrones de 35 hombres. En un siglo, su familia Hauteville incluía duques en Italia, príncipes en el Medio Oriente e incluso el Rey de Sicilia. Únete a esta familia de aventureros normandos y completa su inverosímil historia.

Los borgoñones

Los duques de Borgoña jugaron un papel vital en la política de la Europa occidental medieval. Lideraron la transformación del mundo medieval al moderno temprano y marcaron el comienzo de una edad de oro para la región llamada Renacimiento del Norte. En su apogeo, estos "grandes duques de Occidente" controlaron gran parte de la actual Francia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Forjar una nueva forma de gobierno a partir de los dominios franceses, ingleses y del Sacro Imperio fue una tarea abrumadora que tuvo un alto precio: décadas de guerra y derramamiento de sangre. Sin embargo, los borgoñones sabían que tenían que usar más que la guerra para conseguir lo que querían. Sus políticas diplomáticas y matrimoniales demostraron ser incluso más fuertes que sus espadas.