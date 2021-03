Álex Casademunt, en 5 canciones

La trágica muerte del cantante y presentador de televisión Álex Casademunt, tras chocar a última hora de este martes el turismo que conducía frontalmente con un autobús en Mataró (Maresme), ha dejado consternado al mundo de la música y a todos los fans del programa 'Operación Triunfo', pues el artista, que tenía 39 años, perteneció a la primera edición del famoso 'talent', en el que también participaron compañeros como Rosa López, David Bisbal, Chenoa, Bustamante, Manu Tenorio o Nuria Fergó. Todos ellos, los primeros 'triunfitos', también han continuado con sus carreras musicales, aunque con diferente alcance y éxitos.

En el caso de Casademunt, si bien fue el cuarto expulsado del programa logró más tarde ser repescado en la Academia gracias a su desparpajo, simpatía y don de gentes, nunca desaprovechó la oportunidad para tratar de labrarse un hueco en la música y en la interpretación (llegó a participar en algunas series como ‘Sopa boba’ o ‘Arrayán’). También grabó dos discos, después de pasar por el conjunto Fórmula Abierta, que salió del mismo 'reality' de TVE.

Sin duda, a Álex Casademunt se le recordará por canciones como estas cinco:

1. 'Mira, ven, ven'

Con esta canción del puertorriqueño Chayanne se estrenó el cantante de Vilassar de Mar junto a sus compañeros David Bisbal y Javián en la primera gala del programa 'OT'. En el vídeo se puede ver cómo de los tres alumnos principiantes, Casademunt es el que se ve más suelto sobre el escenario y hasta se permite un paseíllo por la pasarela.

2. 'Dos hombres y un destino'

Uno de los momentos más icónicos y recordados de 'OT' fue la interpretación a dúo de la canción 'Dos hombres y un destino', junto a su amigo y compañero David Bustamente. La canción que todo el mundo conoce como 'Por el amor de esa mujer' se estrenó en directo el 20 de mayo de 2002. Con el paso del tiempo se ha convertido en un clásico del programa. Tanto, que Bustamante acaba de lanzar en febrero una nueva versión, en solitario, del tema. Algo que no sentó nada bien al catalán, que recientemente utilizó las redes sociales para desahogarse. "Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada... Es una gran canción y me alegro que suene de nuevo.. Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño... Jajaja muchos éxitos", le dijo a su amigo David en Twitter.

3. 'Vivo por ella'

Después de llevar años fuera de la Academia, Casademunt fue uno de los invitados para participar en la 'Gala de Navidad de OT 2017'. En aquella ocasión, el cantante de Vilassar interpretó junto a Nerea el también temazo 'Vivo por ella', que ya habían popularizado originalmente Andrea Bocelli y Marta Sánchez. En la primera 'OT', el himno a la música lo interpretaron Bustamante y Gisela.

4. 'Te quiero más'

Tras su paso en el programa, se unió a sus compañeros Mireia Montávez, Geno Machado y Javián Antón para formar el grupo 'Fórmula Abierta'. El primer disco del conjunto fue 'Aún hay más' (2002), que incluyó el tema 'Te quiero más', un 'hit' de verbenas y fiestas aquel verano.

5. 'Jugándome la vida entera'

En 2003, Casademunt inició una carrera en solitario como cantante. Su primer disco, 'Inquietudes' salió a la venta el día 16 de junio. Incluye 14 temas (5 de ellos compuestos por el propio Álex). También contó con la ayuda de su hermano Joan en la composición de algunas canciones. El primer 'single' fue esta balada romántica, 'Jugándome la vida entera'.