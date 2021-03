Almodóvar, fuera de la carrera de los Oscar por 'La voz humana'

Sorpresa: 'La voz humana', el cortometraje en inglés dirigido por Pedro Almodóvar y protagonizado por la actriz británica Tilda Swinton, no ha logrado la nominación al Oscar al Mejor Cortometraje de Ficción. La gala se celebrará en Los Ángeles el próximo 25 de abril en un formato adaptado a la pandemia.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood (AMPAS) ha anunciado este lunes 15 de marzo los finalistas definitivos de todas las categorías.

Finalmente, en esta categoría competirán 'Feeling Through', de Doug Roland (Estados Unidos); The Letter Room, de Elvira Lind (Dinamarca); 'The Present', de Farah Nabulsi (Palestina); 'Two Distant Strangers', de Travon Free y Martin Desmond Roe (Estados Unidos) y 'White Eye', de Tomer Shushan (Israel).

Dos estatuillas

El director manchego Pedro Almodóvar, ganador de dos estatuillas por 'Todo sobre mi madre' (1999) -Mejor Película Extranjera- y 'Hable con ella' (2003) -Mejor Guion Original-, no ha podido de esta manera continuar en la terna para alzarse con un Oscar como Mejor Cortometraje de Ficción junto a otros cuatro trabajos -sí pasó la preselección de febrero-.

'La voz humana', protagonizada por Tilda Swinton, es una adaptación de 30 minutos de la obra teatral original de Jean Cocteau que narra la historia de una mujer desesperada que espera la llamada del amante que la acaba de abandonar.

Con su primera obra rodada en inglés, el manchego no ha podido regresar a la alfombra roja de los premios más prestigiosos del celuloide por segundo año consecutivo, tras acudir el pasado 2020 con 'Dolor y Gloria' como Mejor Película Internacional, premio que finalmente no ganó.

La apuesta de España para competir por la estatuilla como Mejor Película Internacional, 'La trinchera infinita' de Aitor Arregi, Jon Garaño, Jose Mari Goenaga, ya fue eliminada el pasado mes de febrero en la preselección de la 'short list'.