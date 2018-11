Ana Guerra recuerda su paso por 'Menudas estrellas': 'No me puede dar más vergüenza'

La vida de Ana Guerra cambió por completo tras entrar a 'OT 2017' y convertirse en la quinta finalista gracias al apoyo del público. Sin embargo, el primer contacto de la tinerfeña con la televisión se produjo muchos años atrás, cuando tan solo era una niña. Así lo ha recordado ella misma al compartir un vídeo que muestra su pasado en el mítico 'Menudas estrellas'.

La intérprete de 'Ni la hora' fue una de las participantes del espacio emitido por Antena 3 entre 1996 y 2002, presentado por aquel entonces por Alonso Caparrós. Ahora, ha decidido recordar ese momento de su vida junto a sus seguidores, aunque reconoce que no ha sido fácil: "Mi tbt de hoy lo tengo desde hace tiempo, por fin he reunido el valor para subirlo y no me puede dar más vergüencita".

Mi #Tbt de hoy lo tengo desde hace tiempo, por fin he reunido el valor para subirlo y no me puede dar más vergüenzita #MenudasEstrellas pic.twitter.com/4ql0c9KkMk Ana Guerra / War (@anaguerra) 8 de noviembre de 2018

"Un concierto para mí es donde los famosos quieren cantar, donde disfrutan. Sí he estado en alguno, los chicos de 'Operación triunfo' cantaban y disfrutaban", decía una pequeña Ana Guerra frente a la cámara sin imaginarse que, años más tarde, ella misma pasaría a formar parte de la familia del talent show. "Un día normal me levanto, desayuno, me visto y me voy al cole", añadía con desparpajo.

El simpático vídeo ha sido muy comentado entre sus seguidores. Incluso algunos de sus compañeros de Academia han reaccionado a la grabación, como es el caso de Roi. "Qué repipi", ha bromeado el gallego en Twitter, a lo que ella ha respondido: "Pues era una niña encantadora, que lo sepas".

Pues era una niña encantadora que lo sepas Ana Guerra / War (@anaguerra) 8 de noviembre de 2018