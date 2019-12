Andoni Canela: "Donde hay un gran felino el ecosistema está bien conservado"

Andoni Canela (Tudela, 1969) es uno de los fotógrafos de naturaleza más reconocidos. Ha viajado por todo el mundo retratando selvas, desiertos, glaciares, volcanes y los parajes más inhóspitos y los animales que los habitan, y documentando en imágenes la vida de especies que están en peligro de extinción. En los últimos tres años Canela ha vuelto su mirada hacia los felinos y el resultado es Panteras, un libro que sale a la venta estos días y que documenta la vida de ocho grandes felinos y su lucha por la supervivencia.

El libro incluye imágenes del jaguar (Brasil), el león (Kenia y Tanzania), el leopardo (Sri Lanka e India), el tigre (India), la pantera de las nieves (Tibet e India), el guepardo (Botswana, Namibia y Sudáfrica), el puma (Chile) y el lince (España). La idea del proyecto me surgió viendo pumas en Patagonia. Ahí es cuando pensé: me gustaría trabajar con felinos y, ¿por qué no?, intentar hacer todos los grandes felinos, explica Canela.

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Los felinos son importantes por varios motivos. Uno es obvio y es la atracción que generan: la estética, el pelaje, la mirada, la elasticidad, son muy elegantes. Luego está el hecho de que los felinos son bioindicadores, esto es, donde hay un gran felino significa que el ecosistema está bien conservado, dice el fotógrafo. Pero las cosas no resultan fáciles para estos animales: En la distribución de los grandes felinos, la dinámica es la extinción. Con el avance del hombre y del desarrollo económico están desapareciendo especies y subespecies de felinos, añade.

Andoni Canela ha llevado a cabo el proyecto Panteras junto a su hijo Unai, que se ha convertido en su compañero de viaje durante estos tres años de trabajo y que firma una parte del libro: un cuaderno de viaje con notas y dibujos de la aventura que han vivido juntos y de los animales que se han ido encontrando. Ese cuaderno es la parte más innovadora del libro, explica Canela. Unai empezó el viaje con 12 años y lo acabó con 16. Me llegaba por debajo del hombro y ahora ya me pasa un poco, comenta.

Aunque Panteras es por ahora un libro, el proyecto es mucho más ambicioso. Se estrenará en versión largometraje documental a finales del 2020. Unai y yo viajamos y contactamos con la gente que está trabajando en la conservación de los felinos, también con la que está sufriendo los ataques al ganado de los leones, jaguares y pumas. Interactuamos con ellos y nos van contando las historias. Todo eso se verá en la película, explica Canela.

Esta no es la primera vez que padre e hijo se embarcan juntos en una aventura fotográfica de grandes dimensiones. Canela también compartió con su hijo el proyecto Looking for the wild, dentro del cual se englobaba el documental El viaje de Unai, que fue candidato a los premios goya en el año 2017. El libro de dicho proyecto, La llamada del puma, también incluía dibujos de Unai.

LA IMPORTANCIA DE TOMAR CONCIENCIA

El fotógrafo, que es autor de una docena de libros y ha publicado en numerosas revistas especializadas, aporta con sus trabajos su granito de arena a la preservación de la naturaleza y las especies más vulnerables. Entre la ciudadanía tiene que haber respeto y hay que aprender a valorar el medioambiente. Para que los animales puedan vivir en libertad necesitan que el hombre no ejerza una presión tan grande a todos los niveles, desde hacer pistas de esquí a llevar a cabo grandes desarrollos urbanísticos. El hombre no puede pasar por encima de todo. La gente debe tener respeto y concienciarse y presionar: la naturaleza tiene un valor, explica Canela.

Cuando el documental de Panteras esté terminado Canela cambiará de tercio y se meterá de lleno en un proyecto dedicado al Ártico, que seguramente le llevará varios años de trabajo. Volveré a esa región, en la que ya trabajé con anterioridad. Volveré a Alaska, Canadá, Groenlandia, lugares que visité hace cinco o incluso 10 años, explica. El objetivo, ver cómo ha cambiado esta parte del mundo.