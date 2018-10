Las anécdotas y el complicado rodaje de la película musical 'Bohemian Rhapsody'

Uno de los grandes estrenos del año es Bohemian Rhapsody, la biografía del líder de Queen, Freddie Mercury, que arranca en los años 70 cuando conoce a los otros tres componentes del grupo y se une a ellos y que acaba con el famoso concierto de Live Aid. El filme aborda diversos aspectos de su vida privada pero los fans se divertirán mucho más descubriendo los detalles de cómo se crearon algunos de sus grandes temas como Bohemian Rhapsody, pero también Another one bites the dust o We will rock you. Rami Malik (Mr. Robot) interpreta a Mercury y ya suena como posible candidato de los Oscar.

El rodaje estuvo repleto de curiosidades (y también contrariedades) que vale la pena conocer para poder entender algo más el filme que ha llegado esta semana a nuestras pantallas.

-El actor inicial. El cómico protagonista de Borat y El dictador, Sacha Baron Cohen era el protagonista previsto, pero tuvo muchas diferencias con los productores del filme, Brian May y Roger Taylor, sí, los componentes de Queen, y acabó renunciando.

-El segundo actor y el definitivo. Durante un tiempo también sonó para interpretarlo el nombre de Ben Whishaw pero finalmente se le adjudicó a Malik.

-Una entrenadora con Oscar. Para poder mimetizar al máximo los movimientos de Mercury, el actor trabajó con una experta en gestualidad y movimiento, Polly Bennett, que fue la mismo que preparó a Eddie Redmayne para hacer de Stephen Hawking en La teoría del todo. El británico ganó el Oscar por ese papel, veremos si Malik sigue sus pasos…

-El director desaparecido. Bryan Singer (Sospechosos habituales, X-Men) fue el escogido para realizarla pero durante un tiempo desapareció del rodaje. Se especuló con que se había retirado tras las acusaciones sexuales que se vertieron sobre él y también que había tenido problemas con diversos miembros del equipo. Según Singer se ausentó para cuidar a su padre enfermo. El caso es que nunca regresó.





-El director que la acabó. Dexter Fletcher (Amanece en Edimburgo), que había estado involucrado en el proyecto desde sus inicios se hizo cargo y fue el encargado durante las dos últimas semanas de rodaje. Este realizador se encargará próximamente de la biografía de otra estrella del rock, Elton John en Rocketman, prevista para el próximo año.

-La obertura más original. Al inicio del filme suena la clásica fanfarria de la Fox, pero en una versión en tono guitarrero que parece haber sido arreglada por Queen.

-El actor desconocido pero famoso. El intérprete que da vida al bajista de Queen, John Deacon es Joe Mazzello, el nombre no nos suena, pero es, en realidad, Joseph, que era ni más ni menos que el niño de Jurassic Park.



-El actor famoso pero desconocido. Uno de los personajes es el productor Ray Foster (que se niega a admitir que Bohemian Rhapsody sea el single) y está camuflado tras unas gafas pero se trata del cómico Mike Myers, el protagonista de Wayne’s World, que contenía una celebrada escena donde bailaba alocadamente con su compañero en un coche precisamente Bohemian Rhapsody.

-¿Quién canta? Para la gran mayoría de los temas se han utilizado versiones remasterizadas de las canciones de Queen, pero en algunos casos también se usaron fragmentos cantados por el propio Rami Malik.

-El escenario del concierto. Uno de los grandes retos era recrear el estado de Wembley, donde se celebró el Live Aid. Escogieron el aeródromo de Bovingdon en Hertfordshire, cuya pista de aterrizaje es lo suficientemente lisa como para permitir una gran construcción. Para reproducirlo con la máxima fidelidad posible se inspiraron en fotografías y documentales de la época. Levantaron una plataforma elevada de casi cinco metros y medio, para igualar la altura del escenario de Wembley y edificaron una carpa encima del backstage para soportar el mal tiempo