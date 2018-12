Ángel Rojas: «Yo soy feliz trabajando para la cultura de mi país»

No sabemos si fue para terminar con el tedio de los domingos, con esa sensación de que se acaba ‘lo bueno’, o por poner la guinda a un fin de semana que cada uno diseña a su antojo, pero lo que tenemos claro es que ha sido una buenísima idea. Una idea, con sabor castizo, la que el director artístico del Teatro Flamenco de Madrid, Ángel Rojas (Madrid, 1974) ha cocinado para los buenos aficionados. ‘Domingos de vermut y potaje’ nuevo Ciclo diseñado por el coreógrafo, bailaor y bailarín y que podemos disfrutar, también, durante estas Navidades. Sobre el escenario, la artista, con todas las letras, ‘Maui de Utrera’ ‘guisa’ un potaje de compás y arte sobre las tablas del Teatro, mientras que Manu Urbano, el chef del restaurante ‘La Malaje’, sirve potaje a los asistentes, un poco después. Previamente, al público se le ha invitado a un vermut para ir preparándoles en cuerpo y alma. Cocina, flamenco, compás y buen gusto. La que les escribe, que lo ha disfrutado, se los recomienda encarecidamente. También, la zambomba que se celebrará el domingo día 23 a las 17,00 y 22,00 horas en este local de Malasaña bajo la dirección musical del guitarrista Manuel Valencia, que llenará el escenario con un elenco de artistas jerezanos para ese repertorio tradicional, de arte y villancicos flamencos. ¿Querían motivos para escaparse a la capital de España? Lean la entrevista…, y disfruten de la decisión.

—Bajo su dirección los domingos se abren al potaje y al vermut, ¿cómo surgió esa idea?

—Nació de algún lugar de mi cabeza, de ese lugar..., ¡es que aún desconozco de donde salen esas ideas! (se ríe) Yo soy ‘muy de Madrid’, y a nivel ocio me gusta mucho tomar el vermú y salir el domingo de cañas, pero me parecía que esa costumbre estaba huérfana de cultura, solo tenía ocio, y empecé a buscar cómo hacerlo teniendo en cuenta nuestra propia idiosincrasia, cómo somos como cultura, … empecé a pensar en el potaje, el vermú, y en la artista de Utrera, Maui, que cerraba el triángulo..., Un personaje, una artista, que podría ser ideal para comunicar eso desde un lugar que no nace del flamenco sino que va hacia el flamenco, para llegar a todos los públicos siendo un espectáculo de corte familiar. Lo cierto es que asisten muchos menores, ‘chiquitines’ que van con sus familias y se divierten muchísimo. ‘Domingos de vermut y potaje’ surgió de unir el ocio y el plan cultural a una hora donde no era habitual ir al teatro (13,00 horas). Creo que hemos dado con la diana con la oferta y la propuesta artística, y yo, personalmente, me siento muy satisfecho.

SEmD¿Hacía falta un Teatro solo para flamenco?

—Por supuesto que sí, y no le hace falta uno, sino muchos teatros para el flamenco y la danza española, para enorgullecernos de nuestro patrimonio cultural más genuino por el que se nos conoce en el mundo entero. También para comprobar como ese patrimonio puede llegar a la vanguardia, y creo que el teatro es el lugar donde se puede dialogar, en esa caja escénica, para poder progresar y crecer. No tengo ninguna duda de que esta propuesta está en marcha con buena velocidad de crucero. En julio, que cogí las riendas, aporté un proyecto artístico que no tenía el Teatro, y del cual, me siento muy orgulloso. El equipo está muy reforzado con este nuevo discurso.

—¿Qué le falta y qué le sobra al flamenco?

—No sé lo que le sobra, porque sobrar, no le sobra nada. Yo creo que todos componemos ese crisol que es el flamenco y la danza española aunque creo, que lo que le puede faltar, son buenos gestores culturales para el flamenco. Personas con una preparación técnica a la altura de los proyectos que se plantean, pero estamos en la senda, en un nuevo tiempo, con nuevas generaciones como la mía que nos hacen ver que las cosas pueden ser de otra manera, que la activación del impulso creativo tiene que nacer de nosotros, no de que te llamen desde una institución pública o privada, sino como en mi caso, impulsando la creación de un festival. Pero en principio, creo que el flamenco está bastante compensado.

—¿Qué ha aprendido Ángel Rojas de todo esto?

—Creo que he aprendido a descubrir mis talentos no solo para mí, sino para los demás. El buen director artístico es el que hace que el artista sea mucho mejor, como el buen padre o el buen mentor, es que si lo trasladamos a la vida es más fácil entender el discurso de esa manera. Yo he aprendido muchísimas cosas pero me quedan muchas más por aprender, y eso es lo que me mantiene vivo. Por eso tengo ese enganche con la profesión: empecé como bailarín, luego como coreógrafo, director de un festival, ahora en el teatro…, y todo eso ha sido gracias al aprendizaje y a todas esas personas que me he encontrado. No veo el fin, que es lo bonito, no veo el límite, el decir: ‘voy a llegar hasta aquí’. En el momento en el que estoy, eso me llena de energía porque me hace sentirme muy vivo, me levanto con una idea y me acuesto viendo como las cosas se articulan. Tener la capacidad de hacer crecer proyectos es un don del que soy conocedor y que practico para los demás. Eso es lo más grato de todo, ser útil para los demás. Yo soy feliz trabajando para la cultura de mi país.