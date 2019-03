Aprendizaje y demonios

No puede obviarse en el comentario de esta primera novela de Elvira Sastre (Segovia, 1992) el hecho de que haya conquistado, como poeta, el favor de miles de lectores en las redes sociales que, de manera previsible, la seguirán fielmente en su salto a la narrativa, lo que asegura buena venta. La sospecha de que este y otros factores de mercado hayan sido determinantes para otorgarle el último Premio Biblioteca Breve no es descabellada, porque lo que no avala el galardón es la fábrica literaria de Días sin ti.

La historia de amor y desamor del joven escultor Gael con Marta, modelo en la escuela donde da clases, se trenza con el recuerdo de una larga conversación con su abuela Dora 10 años atrás. Mientras Gael y Marta siguen el ritual de apareamiento y separación (con un ingente surtido de sentimientos y emociones), la vieja Dora refiere cómo, siendo maestra de la República, se enamoró de su alumno Gael, planearon un futuro común que desbarató la guerra, cómo afrontaron la adversidad subsiguiente, cómo nació el padre de Gael (que carece de papel) y cómo sobrevino la tragedia.

De la alternancia de los dos relatos separados en el tiempo por más de una década, se desprende la enseñanza moral y vital que Gael obtuvo de Dora, pero permite atisbar también un tema de calado, el del ascendiente afectivo y la acción educativa de los abuelos, sobre todo los que padecieron la posguerra, sobre sus nietos.

Sastre ha acertado en la elección y conexión de estos dos magnos asuntos humanos, el de la experiencia directa del amor y sus demonios y el de la experiencia secundaria a través de la memoria de los antepasados, pero no en el modo de abordarlos.

TRATAMIENTO LITERARIO / El acierto se malogra en un tratamiento literario convencional, plagado de estereotipos y lugares comunes, de puerilidades y expresiones triviales, con caídas continuas en un lirismo ingenuo y melifluo y en la tentación de la frase lapidaria sobre el sentido de la vida, el destino o el amor.

Todo ello habría requerido una metódica labor de poda y reescritura a fondo y es de esperar que el indudable talento de Elvira Sastre halle la disciplina necesaria en próximas ocasiones para brillar como merece una autora con un gran futuro.

‘DÍAS SIN TI’

Elvira Sastre

Seix Barral

264 págs