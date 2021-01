La Audiencia Nacional da 10 días al rapero Pablo Hasél para que ingrese voluntariamente en prisión

La Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél --al que da 10 días para su entrada voluntaria-- para que cumpla una condena de nueve meses de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo, e injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por difundir mensajes atentatorios en redes sociales.

En un auto de el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que el propio rapero ha compartido en su cuenta de Twitter, se le dan esos 10 días para que ingrese voluntariamente en un centro penitenciario. Esta decisión llega después de que en noviembre el Tribunal Constitucional notificara que no admitía a trámite el recurso que Hasél presentó contra su condena, que previamente fue confirmada por el Supremo en junio.

El rapero ha reaccionado a este anuncio señalando en su perfil de Twitter que "al final no ha habido la suficiente solidaridad para parar esto" --en referencia a su condena-- y ha apuntado que afecta a la mayoría porque no se tienen garantizada "la libertad de expresión". "Van a encarcelarme por contar hechos objetivos, pero jamás van a doblegarme", ha añadido.

Me han dado 10 días para ingresar en prisión. Al final no ha habido la suficiente solidaridad para parar esto que nos afecta a la mayoría que no tenemos garantizada la libertad de expresión. Van a encarcelarme por contar hechos objetivos, pero jamás van a doblegarme. pic.twitter.com/xeJzdM71wi