Barbra Streisand arremete contra Trump: "es un mentiroso y un manoseador"

Barbra Streisand, de 76 años, carga contra el presidente de Estados Unidos Donald Trump en 'Don't Lie to Me' (no me mientas), primera adelanto de un nuevo disco con un marcado carácter político cuya fecha de publicación está prevista para el próximo 2 de noviembre. La letra del sencillo hace referencia a un "jefe mentiroso" y "manoseador", según palabras de la cantante a la revista 'Billboard'. "No tiene modales, insulta a todo el mundo, se burla de las personas discapacitadas", ha añadido la también productora y directora de cine estadounidense.

"¿Cómo ganas cuando todos perdemos? Tú cambias los hechos para justificarte", canta Streisand en 'Don't Lie to Me', un corte inspirado en el estudio realizado por 'Washington Post' que aseguraba que Trump había dicho unas 5.000 mentiras desde que empezó su presidencia. Eso eran unas 16 mentiras al día, según la publicación; demasiadas para Streisand, que ha canalizado toda su rabia y fustración en este nuevo tema.

El disco lleva por título 'Walls' (muros, en inglés), otra referencia inequívoca al actual inquilino de la Casa Blanca. "Simplemente me resulta triste. Tenía que escribir esta canción. Me salió", explica Streisand, que necesitaba escribir una canción sobre el delicado momento que atraviesa su país, sobre todo en materia de valores y derechos humanos. "Esta colección de canciones refleja lo que ha estado en mi mente últimamente, y estoy ansiosa por compartirlo con ustedes", ha tuiteado la cantante neoyorquina sobre su 36º trabajo de estudio, el primero desde el 2005 con temas nuevos.

Una persona, un voto

La cantante de ''Woman in Love' y 'Guilty', ganadora de premios Oscar, Grammy y Emmy, considera necesario "abandonar el sistemad e colegios electorales" y votar directamente "por el presidente de EEUU". En otras palabras, apuesta por dar la voz a la gente. "Un voto, una voz", ha añadido, quien se muestra preocupada por la existencia de leyes de identificación de votantes que impiden a las minorías votar. En este sentido, Streisand ha denunciado públicamente que los Republicanos pretenden poner trabas tecnológicas para que no puedan votar "negros, hispanos, pobres y jóvenes, que son los que suelen votar a los Demócratas".

En el Twitter de Streisand, con más de 530 mil seguidores, se alternan tuits sobre la grabación de su próximo álbum y duras críticas a la administración de Trump. Recientemente denunció que todavía hay 400 niños bajo el cuidado del Gobierno Federal cuyos padres no pueden ser encontrados. "La administración de Trump está violando una orden judicial de julio para reunir a estas familias. ¿Cuánto tiempo continuará esto?", tuiteó el pasado 11 de septiembre.

"Mi última gira acabó por las fechas de la última elección presidencial y necesitaba hacer otro álbum. A medida que se desarrollaba el año, empecé a pensar más en grabar un disco que reflejara lo que ocurría en el país, porque eso era lo que tenía en la mente", relató a la revista 'Billboard' la cantante, quien asegura que los muros del título también hacen referencia a las obstrucciones a la justicia.

A pesar de estar muy influenciado por la actual presidencia del Gobierno en EEUU, 'Walls' también arroja algo de luz. "Temo por este país, pero al mismo tiempo tengo esperanza", ha afirmado. Así, el disco incluye una especie de 'mashup' entre 'Imagine' y 'What a Wonderful Wold' que contó con el visto bueno de Yoko Ono, según recoge 'Billboard'.