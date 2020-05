Batman y Superman, con los héroes anónimos del coronavirus

De fondo, una fachada de ventanas iluminadas y dos comercios cerrados por la covid-19: un restaurante chino y una librería. Ellas son el pilar básico de la industria del cómic en España. Si muchas se ven obligadas a cerrar lo sufriremos todos. En una esquina, Superman alza el vuelo, no se le ve la cabeza. Él no es importante para la historia, aquí no tiene el papel de héroe. Le sigue el superperro Kripto. De niño me encantaba. Los perros son animales honestos y fomentan la empatía, el mensaje que quiero transmitir. Les dice adiós una joven anónima con guantes y mascarilla, la verdadera heroína. Es una cajera de supermercado, que representa a todos los trabajadores -personal sanitario, mensajeros, limpiadores- que durante el estado de alarma están ahí, a veces con miedo y sin ganas, pero que han sido y son imprescindibles para que los demás tengamos comida, asistencia médica. Desde su casa en Torrelodones, cerca de Madrid, el dibujante gallego David Rubín describe así la simbología de la imagen de la portada del breve cómic que ha creado para ECC dentro de la campaña Los héroes siempre vuelven. Una iniciativa de la editorial que representa a DC Comics en España y que ha propuesto a otros tres destacados dibujantes que realicen una ilustración sobre estos tiempos extraños: mientras Mikel Janín y Jesús Merino guardan por ahora la incógnita sobre su lámina, Paco Roca ha elegido recrear a Batman cediendo el protagonismo a una joven del personal sanitario en una azotea, presta a acudir a la llamada, no de la Batseñal, sino de la cruz médica, en un homenaje a la sanidad pública.

Portada de Superman de la minihistorieta de Rubín / DAVID RUBÍN

El objetivo de la campaña es doble: apoyar a las librerías y homenajear a estos trabajadores anónimos en esta era de coronavirus. Así, los lectores, sin necesidad de comprar y por el solo hecho de visitar las librerías desde el primer día en que estas reabran -especializadas o generalistas y de grandes superficies que venden habitualmente los cómics de ECC-, podrán llevarse gratis una de las ilustraciones ligadas a los superhéroes de DC, de las que se distribuirán entre 25.000 y 50.000 ejemplares de cada, prevén que hacia finales de mayo, cuando se prevé que haya más locales abiertos. La editorial prevé además colgar el cómic 'on line' a partir de este miércoles.

A Roca (Arrugas, Los surcos del azar) y Janín y Merino, primeras espadas españolas del cómic de superhéroes, se les propuso hacer una ilustración con el o los personajes que quisieran. También a Rubín, pero al dibujante de Beowulf y El héroe se le disparó la imaginación. Tiré del hilo y pensé en una historieta corta, y ECC y DC aprobaron la idea y el guion. Incluye extras como un making of del proceso de creación, que da una idea de cómo se hace un cómic: boceto, dibujo a blanco y negro y el arte final.

"La empatía es el superpoder más importante"

Rubín eligió a Superman porque es el más icónico, es el molde del que salieron los demás superhéroes, tiene connotaciones positivas, todo el mundo sabe quién es y de qué pie cojea. Y usó al Hombre de Acero de hilo conductor. Él no es protagonista sino una cajera de supermercado que aunque les llamemos héroes y a mí me lo parezcan en realidad son carne de cañón, gente que se la juega a diario no por heroicidad sino por hacer su trabajo para que los demás estemos mejor. Y mi personaje llega un día a casa tras trabajar en plena pandemia y encuentra una nota de los vecinos diciendo que no vuelva. Se siente repudiada. Y ahí entra Superman. Este no combate aquí a ningún supervillano. El covid es invisible, no puede luchar contra él porque no es un supermédico. Pero sí puede servir de ejemplo y ayudar a la cajera, fomentando la autocrítica y la empatía, que es el superpoder más importante. Sin ella, tras 40 días confinados estaríamos como en Mad Max. Hay demasiada hipocresía lamenta Rubín-. Aplauden a las 8 pero echan lejía en la puerta del vecino que trabaja en un hospital.

Solidaridad en las redes

Desde el inicio del estado de alarma, y en connivencia con Astiberri, Roca y Rubín, como otros autores de cómic, han mostrado su solidaridad con el llamamiento del #yomequedoencasa. El dibujante valenciano ofreció gratis la descarga de Memorias de un hombre en pijama, serie de la que además viene colgando a diario en su cuenta de Twitter páginas adaptadas al confinamiento. Y su colega de Orense hizo lo propio con el primer volumen de su díptico El héroe. Además, Rubín en otra idea de apoyo y agradecimiento a los libreros, acaba de avisar a todas aquellas librerías del país en las que ha estado en alguna ocasión firmando ejemplares de que les hará llegar un original para sortear entre los clientes que acudan a comprar tebeos cuando reabran.

Chavalería!

Aprovecho para recordaros, por si hay algún despistado, que mientras dure el confinamiento tenéis EL HÉROE 1 GRATIS en la web de @Astiberri , para haceros más llevadero todo este lio, pinchad aquí y a disfrutar:https://t.co/oF77VWFihU

Se agradece RT!! pic.twitter.com/LTAffUZqBX — davidrubin (@davidrubin) April 8, 2020

Cuando esto pase seguro que volvemos a teorizar sobre el mimetismo en las parejas #YoMeQuedo #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/o2v6zmc9uj — Paco Roca (@paco_roca) April 29, 2020

Qué gran iniciativa @Astiberri regalando Memorias de un hombre en pijama #AstiberriEnPijama #QuédateEnCasa y ¡mañana charla en Instagram a las 18:30! https://t.co/sIzOWMlIu9 Os espero en el papel o instagrameando. https://t.co/N9omtLxa3r — Paco Roca (@paco_roca) March 26, 2020