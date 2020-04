Bestias eternas

La de los Beastie Boys es una historia monumental. Recordarla supone contemplar procesos culturales surgidos en los 80 y los 90 como el ascenso del hip-hop al panteón de los géneros musicales primordiales, el dominio de la MTV en el imaginario pop y hasta la influencia del videoclip en el lenguaje cinematográfico moderno. Y, sobre todo, supone revivir a una de las bandas verdaderamente esenciales de las últimas cuatro décadas.

En Beastie Boys story, la película inclasificable –¿es un documental? ¿una representación teatral? ¿una ceremonia honorífica?– que hoy llega a Apple TV+, Adam Ad-Rock Horovitz y Michael Mike D Diamond se acompañan de una pantalla gigante que proyecta fotografías, imágenes de archivo y vídeos caseros para rememorar algunas de las historias personales sobre la música, la amistad y la pérdida que vivieron desde su primer encuentro con Adam MCA Yauch, que los convenció para que formaran con él una banda, hasta la muerte de Yauch en el 2012 a causa del cáncer. «Y entonces dejamos de ser una banda», recuerda Diamond.

Puede que, en sus años de apogeo, ni él ni Horovitz se habrían imaginado convertidos en dos señores vestidos con pantalones chinos y subidos a un gigantesco escenario para celebrar sus propias hazañas con la ayuda del teleprompter, y ese contraste permite a la película funcionar también como una reflexión sobre el tiempo y lo que hacemos con él, y sobre lo que aprendemos y lo mucho que nos divertimos al pasarlo.

PROYECTO MÁS AMPLIO / Beastie Boys story es la parte final de un proyecto artístico mucho más amplio que dio inicio en el 2018 cuando Ad-Rock y Mike D publicaron un magnífico libro de memorias, Beastie Boys Book, coescrito junto a gran cantidad de colaboradores y convertido después en un audiolibro; el año pasado, la pareja se fue de gira por varias ciudades para representar un espectáculo híbrido basado en aquel texto, y para la filmación de tres de esos shows llamaron a su amigo Spike Jonze, director de algunos de los vídeos musicales más memorables de los beasties –entre ellos el mítico Sabotage (1992)– antes de triunfar como cineasta. La película resultante tenía previsto estrenarse en IMAX el pasado 2 de abril, pero el covid-19 se encargó de impedirlo.

A lo largo de sus dos horas de metraje, decimos, Beastie Boys story repasa los capítulos esenciales de la historia de sus protagonistas: sus inicios adolescentes, durante los que desarrollaron un sonido singular que combinaba su amor a grupos como The Clash y el impacto que les causaron las rimas de Run-DMC; el ascenso a la estratosfera gracias a su primer álbum, Licensed to Ill (1986); su gira con Madonna y la reputación de gañanes fiesteros que contribuyó a granjearles; el fracaso comercial del disco que quizá sea su obra maestra, Paul’s Boutique (1989); y el renacer creativo y espiritual que para ellos supuso Check your head (1992), tras el que siguieron reinventándose una y otra vez.

RECUERDO A ADAM YAUCH / Asimismo, Diamond y Horovitz reconocen algunos errores y reproches –como el poco ceremonioso despido de la batería Kate Schellenbach en 1984, o la misoginia de algunas de sus letras–, y confiesan quejas y resquemores. En todo caso, son las constantes alusiones de la pareja a Yauch, auténtica brújula creativa del trío, lo que proporciona a la película sus momentos de mayor instrospección y emotividad, especialmente durante una escena en la que, hablando de él, se vienen abajo. Está claro que siguen echándolo de menos, y viendo Beastie Boys story resulta imposible no echar de menos toda la buena música de la que su pérdida privó a los fans.