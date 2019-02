Boicot a 'Capitana Marvel': las páginas de reseñas se llenan de críticas por 'sexista y feminazi'

Ver a mujeres protagonizando papeles importantes en películas que tradicionalmente lideraban los hombres todavía sorprende a un sector de la población, que se niega a adaptarse a los nuevos tiempos que marcan las productoras cinematográficas.

Si hace unos años pasaba con Mad Max, con una espectacular Charlize Theron al frente, ahora es 'Capitana Marvel', a quien da vida Brie Larson, la que ha despertado numerosas críticas machistas cuando todavía no se ha estrenado en los cines.

La primera película de Marvel protagonizada por una superheroína ha despertado todo tipo de comentarios en las redes sociales y páginas especializadas, no solo por tratarse de una mujer, sino por contar con una actriz que públicamente ha sido muy activa en los derechos de sus compañeras y la igualdad en su ámbito.

Rotten Tomatoes, web en la que los usuarios pueden dejar sus comentarios, ya se ha llenado de críticas en las que asumen que la película y la actriz son sexistas, anticipando incluso la ruina de la franquicia. "No me interesa ver una película con una feminazi que odia a los hombres", dicen algunos. "Ideologías de género en nuestras películas", añade otro.

Pero pese al peso de estos comentarios, ya hay fieles defensores tanto de Marvel como de la igualdad en el cine que han manifestado su especial interés en verla precisamente por esta reacción machista.

Ya en el lanzamiento del primer tráiler, en septiembre de 2018, hubo polémica. Pese a que los seguidores de Marvel esperaban un gran éxito de esta superheroína, hay quienes encontraron pegas: no sonreía suficiente.

Incluso un tuitero cuya cuenta fue suspendida posteriormente utilizó FaceApp con un programa de inteligencia artificial para hacer que Brie Larson sonriera en cada escena del tráiler.

I agree, Captain Marvel needs to smile more, so she fits in with the rest of the universe pic.twitter.com/CAJ7MzUOxK