Los Bravos ponen música al tráiler de la nueva película de Tarantino

Quentin Tarantino y el estudio Sony han lanzado este miércoles el primer tráiler oficial de 'Érase una vez en Hollywood', el noveno filme del cineasta, que cuenta con un reparto espectacular que incluye a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie… y algunos invitados más como Al Pacino.

En este avance se puede ver por primera vez a la explosiva pareja formada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, cuyos personajes explican sus respectivos trabajos para un entrevistador, antes de dar pie a una sucesión de imágenes que denotan la fidelidad con la que el autor ha querido recrear el apogeo del Hollywood hippie de los años 60.

La banda sonora ha causado sorpresa, ya que incluye el tema 'Bring a Little Lovin' de Los Bravos. La canción, escrita por los australianos Harry Vanda y George Young (del grupo The Easybeats), alcanzó la posición 51 en junio del 1968 dentro del Billboard Hot 100 estadounidense. Fue su tercer gran éxito en el país tras la irrupción de 'Black is Black' (1966) y 'Going Nowhere' (1966).

EN EL "HOLLYWOOD HIPPIE"



"Érase una vez en Hollywood", que llegará a las salas estadounidenses el 26 de julio, será la primera película del director que no cuente con el respaldo del productor Harvey Weinstein, que apostó por él desde 'Reservoir Dogs', pero cuya reputación en la industria audiovisual se ha hundido después de que decenas de mujeres le acusaran de diferentes episodios de agresión sexual.

El filme se estrenará oficialmente en la próxima edición del Festival de Cannes, según ha avanzado este martes la revista The Hollywood Reporter. Será el 21 de mayo, el día en que se cumplen 25 años del estreno de 'Pulp Fiction', también en el certamen francés, donde ganó la Palma de Oro.

El reparto incluye a actores y actrices como Al Pacino, Tim Roth, Luke Perry, Kurt Russell, Michael Madsen, Dakota Fanning, Nicholas Hammond y Damon Herriman, entre muchos otros.

"Es una historia que tiene lugar en Los Ángeles en el 1969, en el apogeo del Hollywood hippie. Los dos protagonistas son Rick Dalton (DiCaprio), una antigua estrella de wésterns televisivos, y su doble de acción Cliff Booth (Pitt). Los dos tienen problemas para triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rich tiene una vecina muy famosa... Sharon Tate", adelantó Tarantino en marzo.

Tate, esposa del director Roman Polanski, fue una de las nueve personas que murieron a manos de Charles Manson y la secta 'La Familia', cuyos crímenes conmocionaron a la sociedad estadounidense y marcaron simbólicamente un punto y aparte en la contracultura de los años 60.