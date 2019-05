Brian May afirma que Queen no ha cobrado "ni un penique" por 'Bohemian Rhapsody'

Brian May ha asegurado en una entrevista en la emisora de radio BBC 2 que Queen no ha recibido "ni un penique" de la película 'Bohemian Rhapsody', el exitoso biopic sobre el cantante del grupo, Freddie Mercury, que triunfó en la pasada gala de los premios Oscar con cuatro estatuillas y se ha convertido en uno de los 'taquillazos' del año y en la película biográfica musical más taquillera de todos los tiempos (ha recaudado más de 900 millones de euros en todo el mundo).

"Me reí el otro día, porque leí en un diario que decían que Queen se estaba enriqueciendo con esta película. Si solo supieran… No hemos ganado ni un centavo. ¿No es gracioso? ¿Cuánto ha de triunfar una película antes de hacerte millonario?", afirmaba May en la entrevista, saliendo así al paso de informaciones publicadas en la prensa británica según las cuales, a raíz de la película, los miembros de la banda se habían hecho más ricos que reina Isabel II.

En la entrevista, May explica que la banda ha estado asesorando en el proceso de creación de la película durante 12 años: "Fue un largo trabajo de unos 12 años hecho con mucho cariño. Pensamos que al final saldría bien y nos sentimos orgullosos por ello, pero no imaginamos que a la película le iría tan bien. Es increíble. Ha sido a nivel mundial".

Que no hayan recibido ni un euro no significa que el dinero no les llegue tarde o temprano. Según admite el guitarrista de Queen, en el proceso de elaboración de una película hay "mucha gente" y es previsible que reciban los beneficios más adelante. El diario 'Daily Mail' estimaba recientemente que la principal heredera de Mercury, Mary Austin, recibirá en concepto de 'royalties' de la película unos 45 millones de euros.