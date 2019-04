'Buñuel en el laberinto de las tortugas' consigue el estreno oficial en Cáceres

La cinta de animación Buñuel en el laberinto de las tortugas de coproducción extremeña y basada en el cómic del ilustrador cacereño Fermín Solís, se estrenará finalmente mañana en salas comerciales de Cáceres, tras la campaña que se lanzó por redes sociales instando a los exhibidores a proyectar la película, cuyo estreno nacional tuvo lugar el pasado viernes.

Según ha confirmado el propio Solís, la cinta, que distribuye Wanda Films, se estrenará en salas de Cáceres, Plasencia y Coria, y se mantendrá en cartelera como mínimo hasta el domingo.

"No puede ser que el autor del cómic en el que se basa la película sea cacereño y la cinta no se pueda ver en Cáceres. Es una coproducción extremeña y media película transcurre en Las Hurdes", exclamaban desde la mencionada campaña, donde aclaraban que “si no está en cartelera no es por decisión del equipo o de la distribuidora”.

El estreno masivo de un blockbuster como Avengers: Endgame (que ha recaudado 1.200 millones de dólares en taquilla internacional y doméstica en sólo un fin de semana) ha arrinconado la llegada a la cartelera de otros títulos, ha comentado Fermín Solís.

El ilustrador ha mostrado su “satisfacción” por el estreno mañana en la capital cacereña, donde se instalará (en los Multicines Cáceres) un photocall y contará con la presencia de parte del equipo involucrado en esta película que recibió tres premios en el último Festival de Cine de Málaga.

Buñuel en el laberinto de las tortugas, llevada al cine por la empresa extremeña The Glow Animation Studio, se exhibió el pasado mes de octubre en el Animation Is Film Festival de Los Angeles, y ya ha conseguido distribución en 35 países. “La Embajada Española ha confirmado su próximo estreno en China”, ha precisado Solís.

Los derechos para su distribución internacional los posee Latido Films. La película narra la odisea del cineasta aragonés para llevar a cabo su famoso y criticado documental “Las Hurdes, tierra sin pan”. La cinta desgrana la relación de Buñuel con el escultor Ramón Acín, amigo del cineasta y quien le facilitó en 1932 el dinero para iniciar el rodaje, gracias a un premio de lotería.

El filme (dirigido por Salvador Simó) ha contado con un presupuesto de 1,8 millones de euros y es una producción de Sygnatia (Manuel Cristóbal), Submarine y Glow, que cuenta con la participación de RTVE y la colaboración del Centro de Documentación de Las Hurdes, entre otros.