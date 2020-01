'Buñuel en el laberinto de las tortugas' se queda fuera de los Oscar

El flme extremeño 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' no optará finalmente a la mejor película de animación de los Oscar. La cinta coproducida por la empresa extremeña The Glow Animation Studio y basada en el cómic del ilustrador cacereño Fermín Solís,

La película 'Klaus', del español Sergio Pablos, sí consiguió este lunes la nominación a la mejor película de animación, por el que se batirá contra 'How To Train Your Dragon: The Hidden World', 'I Lost My Body', 'Missing Link' y 'Toy Story 4'.

En total, la 92 edición de los Oscar contará con tres nominaciones españolas. 'Dolor y gloria', el confesional trabajo de Pedro Almodóvar, optará a la mejor película internacional y Antonio Banderas a mejor actor por el mismo filme.