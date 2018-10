Una cantante es amenazada de muerte por grabar el videoclip de una canción feminista en sujetador

Zere Asylbek se ha convertido en la enemiga número uno de los conservadores en Kirguistán. La cantante de 19 años ha revolucionado el país y despertado grandes críticas entre los que le acusan de insultar valores nacionales a través de su canción 'Kyz', 'chica', en la que pone en valor la libertad de las mujeres.

Un alegato feminista en forma de canción y con una estética revolucionaria, una chaqueta que deja ver el sujetador, que no ha gustado nada a un sector de la población. Ella ha sido amenazada de muerte, y así lo ha denunciado a la policía de su país.

La periodista Bermet Talant traducía para Eurasianet parte de la letra de la canción, en la que la joven asegura que desearía libertad y respeto: "Me gustaría que pasara el tiempo, desearía un nuevo momento donde no me dijeran cómo debería pasar la vida, cuando no me dijeran 'hazlo así' o 'no hagas eso'. Por qué? Soy una persona y tengo libertad de expresión. Dónde está tu respeto por mí? Te respetaré si me respetas".

Precisamente esa libertad de expresión que pide se ha visto condicionada por las numerosas amenazas de muerte que ha recibido tras el mensaje de su canción y el videoclip donde viste con una chaqueta abierta que deja ver el sujetador.

The song you needed this week: "Zere Asylbek wrote a feminist song and produced a video that's provoked ire in many Kyrgyz. They're mad at the clothes she wears... and mad about the lyrics, which advocate independence for women. https://t.co/8CYnysgj5Thttps://t.co/QjODhPJ2j4 — Devin Fitzgerald (@DevinFitzger) 1 de octubre de 2018

Entre los comentarios públicos que recibió, acusaciones graves y amenazas de "arrancarle la cabeza". Ella era consciente de la repercusión que tendría su mensaje como feminista, y así lo ha manifestado en diferentes ocasiones.

En una entrevista en la cadena PRI, Zere dice que se inspiró en los problemas sociales, enfocando su discurso en la desigualdad de género y la discriminación.

"Quería decir que no deberían juzgarnos por la apariencia, que podemos vestirnos como queramos", explica. "En los comentarios me decían que estaba violando las normas kirguisas, que las niñas no deberían ser así, que es propaganda occidental... Sabía que tenía que hacer algo provocativo porque es la única forma de que la gente reaccione y hable de este tema".