Carolina Yuste: «Seguiré haciendo lo que he hecho hasta ahora, esta carrera es muy larga»

Aún lleva el Goya en la maleta. Recién llegada a Madrid, sigue sin creérselo. Carolina Yuste (Badajoz, 1991) no acababa de asimilar ayer lo que había vivido el día anterior. La pacense asume --sin quererlo-- el peso de ser la primera extremeña que recoge un cabezón en la gran gala del cine español. «No lo sabía», apostilla. No tiene claro donde colocará el premio. Cree que delegará los honores a su compañero de piso. Estará en un lugar visible seguro. Mientras lo piensa atiende a este diario en su regreso a casa. En el día después.

Está muy «feliz» aunque sigue sin ser «consciente». «Desde esta mañana llevo cayendo en la cuenta», pone de manifiesto. A sus 27 años, su carrera en el cine ha sido meteórica. Ha entrado por la puerta grande. Pocos pueden presumir de que la academia haya reconocido su trabajo en su primera incursión en la gran pantalla. Curtida en el teatro, la pacense ha protagonizado en ‘Carmen y Lola’ su primer papel en el séptimo arte. Da vida a Paqui, un personaje crucial en la película de Arantxa Echevarría que le acompañará para siempre. «Qué fuerte, Arantxa», gritaba con el Goya ya en la mano el sábado.

En este mes y medio de la nominación apenas se le pasó por la cabeza que podía subir a recoger el premio. «Bueno, un día pensé ¿y si me lo llevo?». Pero ese pensamiento no volvió a rondarle la cabeza, así que Yuste reconoce que a la gala acudió «tranquila». «Lo veía casi imposible», anota mientras se deshace en halagos hacia sus compañeras de nominación a mejor actriz de reparto, desde la «hermosísima» interpretación de Anna Castillo en el ‘Viaje al cuarto de una madre’, la favorita en las quinielas, «el compromiso» de Natalia de Molina en ‘Quién te cantará’, cinta en la que la extremeña también interpreta un pequeño papel, y la «soberbia» Ana Wagener en ‘El reino’ de Sorogoyen, la gran ganadora de la gala con siete premios. Aunque suene a tópico también confiesa que no había preparado discurso. «Cuando viajaba a Sevilla un amigo me dijo que escribiera algo, un idea al menos, aunque luego improvisara», relata a modo de anécdota. Ni líneas necesitó para tener claro a quién tenía que agradecer y decidió aprovechar sus minutos para reivindicar el papel de las mujeres en el cine. Se mostró «orgullosa» de participar en un trabajo en el que el 70% del equipo estaba compuesto por mujeres, un hecho que «por desgracia» no representa la realidad de la industria cinematográfica, donde la presencia femenina en determinados puestos aún es ínfima. La gala se convirtió en buen altavoz para reivindicarlo, Yuste ya lo hizo público en su discurso y vuelve a incidir de nuevo. «Creo que necesitamos más presencia femenina en esta profesión, nosotros construimos imaginarios comunes, así que tenemos una responsabilidad», defiende en declaraciones a este diario.

En ese minuto, Yuste tampoco se olvidó de las Paquis, todas esas «figuras» que representan lo que ella en ‘Carmen y Lola’, un apoyo y el soplo de aire fresco ante un entorno que oprime. Entre sus agradecimientos también se encontraban su padre, por haberle enseñado a «amar el cine», y su madre a la que agradeció que le enseñara «a amar». Precisamente su madre estuvo presente en la gala y gran parte de su familia. La otra vivió el momento a través de la pantalla. En cualquier caso, Yuste confiesa que se sintió «muy arropada». Arropada pudo sentirse al otro lado de la pantalla porque este año en Extremadura se vivió con especial emoción una gala que ha contado con más presencia extremeña aparte de la pacense. Entre ellos, Juan Margallo, nominado por su papel en ‘Campeones’, y el moralo Rubin Stein, nominado a mejor corto, una categoría en la que finalmente se alzó ‘Cerdita’, un filme que para regocijo regional, se rodó en Villanueva de la Vera. Incluso Reyes Abades resucitó en el discurso de Yousaf Bokhari, Goya a mejor dirección de producción por ‘El hombre que mató a Don Quijote’ de Terry Gilliam.

Del momento de la entrega solo recuerda que fue «emocionante». «Fue muy bonito recogerlo de manos del equipo de ‘Campeones’, su director Javier Fesser y el equipo de baloncesto que forman ‘Los Amigos’. De este premio espera lo que espera cualquiera, que se traduzca en «mucho» trabajo. «Confío en que servirá», atestigua. De momento, tiene claro cuál será el siguiente paso. «Seguiré haciendo lo que hago hasta ahora, esta carrera es muy larga», pone de manifiesto. «Es difícil mantenerse en una profesión que acumula un 90% de paro», lamenta.

Paradójico que hable del tiempo alguien que gana un Goya en sus tres primeros años en el cine. En ese tiempo ha compaginado el papel en ‘Carmen y Lola’ con el pequeño rol en el filme de Carlos Vermut, ‘Quién te cantará’, otra de las nominadas de la noche. Hasta ahora, la extremeñan acumulaba un largo curriculum en el teatro. Se formó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, tiene nociones de baile y ha protagonizado varios papeles en televisión. En 2017 participó en el Festival de Teatro Clásico de Mérida con la obra ‘Séneca’.

Desde hace años su vida transcurre fuera de Extremadura pero reconoce que siempre que puede regresa a visitar a su familia. «Con el tren que tenemos es difícil», critica y suma también a la reivindicación de las conexiones con Extremadura hacia el resto del país. «Ojalá mejore de una vez esta situación», pide. Aunque eufórica aún, lo único que espera Yuste es regresar a la calma para concentrarse en sus próximos proyectos, en breve estrena en el teatro Pavón Kamikaze. Y aún tiene que decidir dónde coloca el Goya.