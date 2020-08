Una cestita que da muchas vueltas

Año 15 antes de Cristo. Toda la Galia está ocupada. Ah, no, perdonen. Año 15 antes de Cristo. Los eméritos han llegado a Augusta Emérita, Augusta por el emperador Augusto y eméritos porque eran los licenciados de los ejércitos romanos y el cónsul Marco Vipsanio Agripa quiere ver el teatro romano que él mismo impulsó.

Y llama a Plauto, que quiere cobrar derechos de autor. La cosa va de quereres, ya lo ven. La obra elegida es ‘La comedia de la cestita’.

En Mérida tenemos el problema de que, si nos dicen ‘La comedia de la cestita’, no sabemos qué es. Qué quieren: llevamos años oyendo al catedrático Luis Argüello hablar de la Cistellaria.

Es la primera vez que la vamos a ver en el teatro romano, en el Festival de adultos. Lo hemos dicho muchas veces: en el Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino, que este 2020 no ha podido ser, son mucho más aventurados, arriesgados y valientes a la hora de abordar obras clásicas: no tienen que girar ni negociar coproducciones o cachés. Pepe Quero, el director de esta Cistellaria (perdón: ‘La comedia de la cestita’) dice que quizá no se ha montado nunca porque hay que reescribirla: no está completa, como muchas de las obras grecolatinas. Y Plauto, en fin, Plauto creó, sostiene Quero, todos los arquetipos. El del esclavo listo, el del avaro, el del enamorado irredento, la mujer deshecha de amores, los dioses licenciosos… Y, por ello, Molière, Shakespeare o Chéjov bebieron de él.

Todo esto lo cuenta Pepe Quero, que nació siendo un payaso y morirá siendo un payaso, con toda la sabiduría de esa locura que tienen los que saben mucho del oficio y acaban riéndose de todo porque, al fin, necesitamos reírnos tras dos meses de encierro que no se han olvidado, aunque a veces pueda parecerlo.

Sabíamos que iba a ser un musical en cuanto vimos los nombres de Alex O’Dogherty, Itziar Castro o Jimmy Barnatán (al que hemos extremeñizado tanto como a Esteve Ferrer), pero el plantel no puede ser más compacto: María Esteve, Rosa Merás, Mariola Fuentes, Falín Galán y Juanfra Juárez se ponen a las órdenes de Quero para contar la historia de Selenia, hija de una panadera «comisionista», aclara Mariola Fuentes, que es algo de lo que sabemos mucho en España, desde el primero de nuestros hombres.

Selenia es hija de la panadera, pero realmente no es hija suya. Está enamorada de un noble. Alcesimarco, Alesimarco, Alex-y-Marko, dios sabe cuál es el nombre de este tío porque nadie sabe pronunciarlo y qué más da. El padre de Alcesimarco (nosotros sí sabemos su nombre plautino) no aprueba esta relación porque tiene más altas miras. Quiere que su hija se case con el hijo de Demifón, que es, por supuesto, rico.

Quién no quiere un rico heredero en su vida.

Es Plauto quien dirige a los actores y en su compañía hay alguien nuevo, Auxilio. En realidad, Auxilio no es nuevo porque ya estaba en la Cistellaria, pero ya saben ustedes que media obra se perdió y Pilar G. Almansa se ha encargado de su dramaturgia. Auxilio aquí es un músico que parece ocultar algo. Jimmy Barnatán (qué voz más bonita tiene Jimmy Barnatán) no nos quiso contar más.

Hay que verla.

«Alcesimarco pelea por Selenia, su madre busca la cestita en la que la entregó a su criado y su tía Lena se emborracha (todo dentro de la función), Plauto se enfrentará a Auxilio en la batalla dramatúrgica del siglo». Nos lo cuentan en la web del Festival porque la rueda de prensa y el ensayo fueron un locurón. Con las tragedias vamos sobre seguro: Medea mata a sus hijos y ama a Jasón; Antígona entierra a Polinices; Electra quiere venganza contra Clitemnestra; en Tito Andrónico (que mañana estará en Regina) muere hasta el apuntador porque Shakespeare la hizo sangrienta hasta el paroxismo. Sabemos qué ocurre, sabemos hasta ciertos parlamentos de memoria. Aunque cambien las palabras: «El hombre es un ser extraordinario» «No hay nada como el hombre».

La comedia es otra cosa. En la comedia hay que entrar, es agotadora para los actores y es muchísimo más difícil hacer reír que hacer llorar. Una comedia es complicada: es casi como un cuento corto: como lo que el cuento le es a la novela. Ha de estar engarzada, ha de notarse que los actores se lo pasan bien y, sobre todo, «hay que medir muy bien los tiempos, porque medio minuto puede ser infinito en una comedia», nos dice Mariola Fuentes, «y el chiste se te va, ya no funciona». También hay que saber parar cuando el público se está riendo, para que pueda escucharte. Es preciso estar muy pendiente de lo que sucede en un escenario en el que todo el mundo está corriendo y, al mismo tiempo, en un patio de butacas en el que hay, en sus mejores días, unas tres mil personas y, con coronavirus, mil quinientas.

Precisamente la pandemia ha hecho que, incluso, los más reacios a las comedias (les habla una de ellos), este año sean muchísimo más laxos y vayan al teatro gritándole a la valva regia: «Dame lo que venga». Lo que venga es Plauto: Plauto es griego, es voluptuoso, habla de sexo, de enredos amorosos, de más sexo, de amores (más o menos) y hay música. Abandonen los prejuicios en la comedia, abracen la risa y quizá hasta salgan tarareando…