Chick Corea, el pianista total

Parecía incombustible. A una edad en la que la mayoría de los músicos tienen que medir sus fuerzas, Chick Corea seguía componiendo, grabando y girando con la energía que le había distinguido durante toda su carrera. Virtuosos en el sentido fuerte de la expresión, lo tocaba todo con una facilidad asombrosa y a la vez con alegría. Su razón de ser como artista, decía a menudo durante los conciertos, era hacer felices a los demás. Armando Anthony 'Chick' Corea, nacido en Massachusetts y descendiente de italianos, murió el martes a los 79 años víctima de un cáncer detectado recientemente. Su legado, enorme y diverso, se traduce en unas cifras al alcance de muy pocos: un centenar de discos a su nombre, decenas de proyectos distintos y 23 premios Grammy. Pero su trascendencia no se explica solamente en números. En casi sesenta años de carrera, Corea participó en algunos de los momentos más determinantes para el devenir del jazz moderno. Fue, además, un músico de alcance popular, que con su grupo de fusión Return To Forever conquistó a un público nuevo para el jazz.

Los primeros pasos como líder de Chick Corea fueron de una autoridad extraordinaria. Su segundo disco, el álbum a trío 'Now He Sings, Now He Sobs' (1968), se cuenta entre los clásicos del jazz de su tiempo. En esas grabaciones estaban las referencias -la precisión de Art Tatum, la inventiva de Bud Powell, la rítmica latina- pero también su propia voz. Por entonces, Corea se había enrolado como teclista en el grupo de Miles Davis, justo a tiempo para participar en el nacimiento del jazz eléctrico y grabar los fundamentales 'In A Silent Way' y 'Bitches Brew'. Y en ese nuevo universo eléctrico que ayudó a construir, Corea se convirtió en estrella por derecho propio. En 1971, junto al bajista Stanley Clarke, fundó Return to Forever, uno de los grupos capitales del jazz-fusión, que condensaba colores latinos, rock, jazz y elementos de clásica en composiciones originales y memorables. Ahí nació 'Spain', la pieza con la que Corea cerraba todos sus conciertos cuando giraba por nuestro país, donde era uno de los nombres fijos de los grandes eventos: en el Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona había actuado 14 veces, y estaba previsto que volviera en noviembre.

En los setenta Corea se hizo seguidor de la cienciología, que inspiró algunos de sus trabajos. La inspiración podía ser esotérica, pero la música, por sofisticada y compleja que fuera, siempre resultaba clara: las ganas de comunicar, de hacerse entender, fueron siempre una de sus mayores virtudes. Durante la década siguiente, Corea abrió su carrera a todo tipo de lenguajes. Giraba junto a otro gigante del piano, Herbie Hancock, se desdoblaba en intérprete de clásica, componía para orquesta, grababa discos memorables en acústico como 'Three Quartets' (1981) y montaba uno de sus grupos más populares, la Chick Corea Elektric Band. Fue también el momento de su acercamiento al flamenco. En 1981 coincidió con el grupo de Paco de Lucía en Japón y tocaron juntos. Al año siguiente, Corea, fascinado por ese encuentro, le pidió a De Lucía si "le prestaría" al bajista Carles Benavent.

"Lo que le gustaba a Chick del flamenco era la rítmica y la emoción, la expresividad", recuerda Benavent, que se estrenó con Corea en el álbum 'Touchstone' (1982) y grabó varios discos con él. "Tocar con Chick te obligaba a llegar a otro nivel. Después de mi primera gira con él recuerdo que Jorge Pardo me dijo que me veía cambiado. Más seguro". De esa querencia por lo latino nació la Spanish Heart Band, el proyecto con el que actuó por última vez en Barcelona en 2019 que incluía al saxofonista Jorge Pardo y a Niño Josele a la guitarra. Esa noche en el Teatre Grec, a Corea se le veía tan pletórico y capaz como de costumbre. Su energía era legendaria. Celebró su 75 aniversario con un mes de conciertos en el Blue Note de Nueva York al que invitó a un montón de músicos. "Imagínate: dos pases cada noche durante un mes, grupos distintos en cada concierto. Y te aseguro que nos daba palo a todos, jóvenes y veteranos", recuerda Benavent. Su última grabación, el doble directo a piano solo 'Plays', es una buena prueba de su mirada abierta y amplia: de Domenico Scarlatti a Thelonious Monk, de Mozart a Jobim. Pianista total hasta el último día.