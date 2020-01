El cine que veremos en el 2020: superheroínas, iconos pop, 'Top gun: Maverick', el origen de Tony Soprano...

Quizá ni siquiera haga falta decirlo pero, casi seguro, en el 2020 Disney mantendrá el dominio sobre la taquilla exhibido en el 2019. Por lo demás, los fans de los 'thrillers' criminales y los 'actioners' pueden estar igual de tranquilos que los de los superhéroes y las fantasías de animación: los próximos meses tienen una película -o incluso diez- para todos. Si uno de sus propósitos para el nuevo año es ver más cine, está usted de suerte.

LO VIEJO ES NUEVO

Aunque muchos se empeñen en considerar que acabamos de entrar en una nueva década, en Hollywood mantienen la mirada puesta en épocas pasadas. Muy pasadas. Tres décadas y media después de 'Top Gun' (1986), por ejemplo, en junio llegará a los cines la secuela 'Top Gun: Maverick', que rodeará a Tom Cruise de una nueva generación de pilotos militares, y los fans de la comedia de culto 'Las alucinantes aventuras de Bill y Ted' (1989) finalmente verán hecha realidad la tercera entrega de la saga, 'Bill and Ted Face the Music', protagonizada con Keanu Reeves y Alex Winter -la segunda se estrenó hace 19 años-. En solo unas semanas veremos a Will Smith y Martin Lawrence liarse de nuevo a tiros en pareja en 'Bad Boys For Life', que no es sino continuación de 'Dos policías rebeldes' (1995) y 'Dos policías rebeldes II' (2003), y quienes hayan pasado los últimos 32 años pensando que la comedia romántica 'El príncipe de Zamunda' (1988) necesitaba una segunda parte -hay gente para todo- solo tendrán que esperar hasta diciembre para ver a Eddie Murphy otra vez en la piel del inefable personaje del título.

Por último, 20 años después de que el mundo conociera a Tony Soprano y a otros varios de los integrantes del sindicato del crimen de Nueva Jersey, el productor y guionista David Chase llevará a los fans de la serie de viaje al pasado; la precuela 'The Many Saints of Newark', de estreno previsto para octubre, relatará los años de juventud del personaje que inmortalizó el gran James Gandolfini y que aquí encarnará su hijo, Michael Gandolfini.

ARTEFACTOS POP

En el apartado anterior deberíamos haber incluido 'Cazafantasmas: Más allá', que llegará a los cines en verano -y que contará con cameos de Bill Murray, Dan Aykroyd y Ernie Hudson-, de no ser porque la saga a la que pertenece es una de esas propiedades intelectuales que ni se van ni vuelven porque siempre están ahí, en el panteón de la cultura pop. Lo mismo puede decirse de James Bond, que este año presentará su película número 25, 'Sin tiempo para morir' -su proceso de producción ha sido tan convulso, eso sí, que habrá que verlo para creerlo-; o del ladrón de coches Dom Toretto (Vin Diesel) y sus secuaces, que en 'Fast & Furious 9' volverán a salvar el mundo pisando el acelerador; o, incluso, del asesino en serie Michael Myers, que apareció en pantalla por primera vez hace 42 años en 'La noche de Halloween' (1978) y desde entonces prácticamente no ha dejado de hacerlo: 'Halloween Kills' (estreno en octubre) es la duodécima película que protagoniza. Y también los monstruos Godzilla y King Kong han estado siempre entre nosotros aunque, es verdad, nunca en una misma película; en noviembre llegará 'Godzilla vs Kong' para remediar esa falta.

LOS SUPERHÉROES SON ELLAS

Los próximos meses prometen consagrarse como el año en el que el género se convirtió en un asunto de mujeres tanto delante como detrás de la pantalla. El desfile de justicieras empieza en febrero con el estreno de 'Aves de Presa', 'spin-off' de 'Escuadrón suicida' (2016) dirigido por Cathy Yan y protagonizado por Margot Robbie en la piel de la díscola Harley Quinn; en abril verá la luz la que quizá acabe siendo la última película del universo X-Men, 'Los Nuevos Mutantes', protagonizada por las jóvenes Anya Taylor-Joy y Maisie Williams, y en mayo lo hará 'Viuda Negra', debut en solitario de la letal Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) que dirige Cate Shortland. Apenas unas semanas más tarde, 'Wonder Woman 1984' nos traerá a Gal Gadot de regreso a la cartelera en la piel de la semidiosa amazónica de DC, de nuevo dirigida por Patty Jenkins. Y en noviembre veremos a Angelina Jolie al frente de 'The Eternals', retrato de un grupo de alienígenas buenos que protegen a la humanidad de un grupo de alienígenas malos, y que también integra Salma Hayek.

PALOMITAS DE AUTOR

Es posible que la mayoría de los títulos mencionados hasta ahora hayan dejado fríos a aquellos miembros de la audiencia que dejaron atrás la adolescencia hace tiempo y que no solo van al cine en busca de espectáculo. Si usted está entre ellos, calma. El 2020 será el año de 'Tenet', una de esas excursiones a los límites del espacio o el tiempo -o ambos- a las que Christopher Nolan nos invita de vez en cuando, y también el de 'Dune', la versión que Denis Villeneuve ha hecho la novela de ciencia-ficción homónima de Frank Herbert, considerada inadaptable incluso después -especialmente después- de que David Lynch estrenara su propia adaptación en 1984. Steven Spielberg estrenará una nueva variación del musical 'West Side Story', George Clooney hará lo propio con su último trabajo como director, 'Good Morning, Midnight' -cine espacial a medio camino entre 'Gravity' y 'Marte'-, y tanto Paolo Sorrentino como Todd Haynes presentarán película basada en hechos reales: el italiano estrenará 'Mob Girl', historia de una mujer que reveló secretos de la mafia al FBI protagonizada por Jennifer Lawrence, y en 'Aguas Oscuras' el californiano recrea una investigación que desveló la implicación de una compañía química en una serie de misteriosas muertes. Y, ojo, este año nos traerá también los debuts en el cine de terror tanto de Edgar Wright como de Charlie Kaufman. Ya está tardando.

COSAS DE NIÑOS

Igualmente nutrida es, por último, la oferta diseñada para tener entretenida a la chiquillería. Los estudios Pixar, de entrada, estrenarán no una sino dos películas: 'Onward', sobre un par de elfos que intentan devolver a su padre a la vida, y 'Alma', algo así como una versión jazz de 'Coco' (2017); el 'reboot' de acción real de 'Mulan' intentará reventar la taquilla china, y 'Las aventuras del Doctor Dolittle' nos permitirá ver a Robert Downey Jr. interactuando con animales que hablan y cantan. Y, además de todo eso, sobre el cine infantil del 2020 hay una noticia buena y una mala: la buena es que se estrena otra película de Bob Esponja; la mala es que también se estrena otra de los Minions.