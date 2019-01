«Con Antonio Vega comparto la importancia que daba a las letras»

Claudia Vega no siente el peso de ser la sobrina de mítico y recordado Antonio Vega. Carga con esa mochila con orgullo estar emparentada con uno de los músicos que ha definido a más de una generación. La música corre por sus venas, de eso no cabe duda. No es de extrañar que se dedique a este mundo. Este fin de semana visita Cáceres para compartir cartel con Delrey, una formación cacereña recién nacida que lidera el ilustrador Fermín Solís y el cantautor brasileño Breno Fernandes. La cita será en la sala Boogaloo este sábado (21.30 horas) y las entradas cuestan tres euros.

Vega no oculta su entusiasmo por el directo de este sábado. Es la primera vez que la artista actúa en Cáceres. De hecho, confiesa que viajará a la capital cacereña porque el grupo de Solís ha hecho hincapié en que se suba a las tablas con ellos. De momento, no tiene más fechas fijadas porque se encuentra inmersa en su próximo trabajo, un álbum que promete ser «más maduro». «Es menos introspectivo, más místico, con influencias de otras culturas donde las canciones son más narrativas, bastante intismistas y más espirituales», sostiene.

Aunque quiere desvincularse de la música de su tío, la artista insiste en que el peso que deposita a las letras de las canciones es herencia suya. «Quizá la única comparación posible con Antonio [Vega] es la importancia que él le daba a las letras». Compone en inglés, español, y francés, idiomas que mezcla en sus temas. En cualquier caso, aún no sabe si deberían llamarla cantautora o no. Lo que está claro es que su sonido poco se parece al pop. Sus derroteros musicales son otros. Su música está cargada de un halo bohemio y cosmopolita. «Es algo muy distinto», argumenta. En alguna intervención ya ha dejado claro que sus referencias parten de Chavela Vargas o de Leonard Cohen. Su primer trabajo ya dejó entrever su camino. Es autodidacta. Ella misma lleva a cabo sus proyectos, desde las canciones hasta la estética o los videoclips, que realiza y edita. Ellam misma moldea sus estímulos. «Con los años bebemos de más cosas, ahora intento traducir todo lo que me inspira». Este verano lanzó su primer EP titulado Feeling Warm Again, con el que ha girado por Europa y España. De hecho, con su single ‘Mom’ ha conseguido la nominación a los Premios Min, al Premio SGAE a mejor canción del año y al premio Sol al mejor videoclip. En su carrera ha vivido en Londres y Seúl, ahora reside en Sevilla y grabará en un estudio de Madrid los próximos temas. De momento, para en Cáceres para presentarse ante el público cacereño sin apellidos.