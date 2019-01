«Con Arde Madrid he ganado confianza en mí misma»

‘Arde Madrid’ y arde Águeda Saavedra (Nerja, Málaga, 1995) cada vez que se sube a un escenario. Nacida bailaora, Águeda es un ciclón que igual te recuerda, con la estética que mantiene, a la España de los 50 de Ava Gadner, glamour, toreo y alto standing, que refleja a esa nueva generación que mantiene el equilibrio entre el baile que fue y el que es ahora. Paco León, director de la serie de Movistar+ se fijó en ella para encarnar a la bailaora que es, en esa España inocente y sorprendida por ese país que otros veían, y que solo existía para una minoría. A Águeda la vi bailar hace unos años y luego he seguido sus desplantes, su zapateado y su contorsionismo flamenco en aquellos sitios donde ha estado, porque he de reconocer, que me dejó impresionada. Es mágica. Hace unos días estuvo en el Tablao Villa Rosa al que volverá en marzo. El lugar emblemático donde recibió el primer premio de baile en la segunda edición del concurso que organiza el histórico Tablao, escenario de múltiples anécdotas, momentos históricos para el flamenco, y de la serie ‘Arde Madrid’. «Siempre me he sentido muy arropada, me han dado mucho cariño y lo siento como mi casa» me asegura. Me asomo a las redes sociales de Águeda, y sonrío pensando en el futuro que tiene nuestro baile flamenco. Juventud sin complejos, baile arrebatador, vocación, fuerza, energía, puro fuego y puro arte. Con ustedes, Águeda Saavedra. No olviden su nombre. El baile arde.

--Paco León la fichó después de verla bailar en directo en el Villa Rosa, ¿qué ardió en Águeda Saavedra?

--Me hizo muchísima ilusión. Me vio bailar y me dijo que le había encantado, que le había gustado mucho, y después de la presentación de la serie para la prensa, también en el Villa Rosa en la que bailé junto a Jonathan Miró, me llamó para que saliera en ella. Fue una experiencia maravillosa.

--¿Qué le llamó más la atención de Paco León?

--El trato, la naturalidad, la simpatía, la confianza que, sin conocerme de nada, me dio. Estuvo todo el tiempo pendiente de mí, dándome cariño..., todo ha ido muy bien. No puedo decirle nada malo. A mí el cine, la televisión, los actores..., siempre me han gustado, y cuando me vi compartiendo con ellos todo eso me hizo muchísima ilusión. Estaré agradecida toda la vida.

--¿Qué cree que ha ganado como artista?

--Con ‘Arde Madrid’ he ganado en confianza en mi misma. Paco León es un ‘peazo’ de artista.

--¿Qué cree que tiene su baile que llama tanto la atención?

--No le sabría decir…, creo que es un cúmulo de cosas. Empecé muy joven, a la gente le sorprende saber mi edad y la experiencia que tengo. Yo he tenido mucha suerte, comencé con Manuel Liñán, pero también he bailado con Marcos Flores, Jesús Carmona..., he tenido la suerte de estar siempre rodeada de gente muy buena y yo creo que en el baile de cada persona se nota. Físicamente, también creo que tengo una estampa bonita y la gente lo ve..., creo que es más bien que tengo 23 años y ya estoy ahí...

--¿esa estética que cultiva también es clave de su éxito?

--Cuando empecé me fijaba siempre en los trajes de las antiguas, cómo se peinaban..., ha sido una línea que siempre me ha gustado. A partir de ahí cuidar eso ha sido una de mis prioridades. Recuerdo cuando estaba en Sevilla llorar como una magdalena cuando vi por primera vez a Loli Flores. Fue algo... esa estética, lo cuidaba todo, el palillo..., también me encanta obviamente lo actual y me encanta la gente que innova pero..., es verdad que la estética antigua me apasiona y creo que me beneficia.

--¿Quienes son sus referentes?

--Pues mire, de Manuela Carrasco me gusta todo: la elegancia, la fuerza, esos brazos...todo, me gusta todo..., esa cara, como se viste con esos trajes que solo se puede poner ella..., para mi Manuela es la diosa junto a Loli Flores, que me gusta de todo ella también. La Chana con esa fuerza, Manuela Vargas...

--De los maestros que ha conocido, ¿qué es lo que más le ha impresionado?

--La naturalidad, la cercanía..., Manuel Liñán es un grande y te sorprende su naturalidad.., como Paco León..., son ¡normales como nosotros! Soy para ellos como la niña pequeña, ¡aunque ya se me está acabando el rollo! (se ríe) hay más afecto, lo noto mucho, el cuidado que tienen, el mimo...me dan caña pero me miman...

--Usted, que se ha formado como artista tanto en compañías de baile como en tablaos, ¿qué diferencia hay en crecer como bailaora en un lugar o en otro?

--El artista que crece en un tablao, siempre que sea constante y que sepa lo que quiere, va a crecer como artista, con su propio sello. Creo que ahora estamos en una época dorada para los tablaos. Es verdad que no hay giras largas, con compañías como las había antes, pero en los tablaos ahora mismo compartimos con todo el mundo: tengo junto a mí a grandes figuras, y veo y aprendo y creo que ahora mismo estar en un tablao y compartir eso es maravilloso. Sin embargo, en el trabajo en compañías, te tienes que regir por lo que te dicen y nunca vas a ser tú del todo, ni vas a hacer tú lo que harías en ese instante porque hay una dirección y una coreografía. Pero, ¡no se equivoque! A mi me encanta también estar en las compañías, estar en los teatros, las luces, los camerinos..., no le puedo decir ‘yo me quedo con los tablaos’ A mí el teatro me apasiona, pero es verdad que el tablao te da más seguridad, y una personalidad que las compañías no te pueden dar.

--¿A dónde cree que va a evolucionar su baile?

--Yo nunca me planteo donde voy a llegar, pero espero que la evolución sea tanto personal como artísticamente, que sea capaz de estar a la altura de todo. Necesito ir a la par..., como esté mal personalmente no voy a cumplir mis objetivos. Yo necesito tener equilibrio y creo que hoy por hoy hay gente que baila muy bien en sus casas, que están en los sitios..., pero hoy por hoy y en todo en la vida, se necesita tener clara tus ideas, lo que quieres, ser constante, tener buena cabeza porque sino es imposible, porque en este trabajo no solamente es bailar, cantar o tocar bien.

--Proyecto en mente...

--Soy joven pero llevo desde los 16 años trabajando para la gente y obviamente espero seguir aprendiendo y mejorar pero también necesito trabajar para mi más allá del tablao. ‘Nácar’ será mi próximo proyecto, quería que representara ‘luz’ por eso se llama así. Porque esta piedra que está compuesta de muchos colores, para mí cada color ha sido una vivencia, y la mezcla de colores es la piedra nácar que es la blanca. ‘Nácar’ son todos los sentimientos, vivencias... donde al final siempre aparece la luz. También el ser capaz de hacer brillar algo, de lo malo sacar algo positivo y con eso, con los sentimientos, el baile, con todo, con la gente... soy muy afortunada de la gente que me va a rodear y me rodea.

Si no quieren perdérsela: Tablao El Cordobés, en Barcelona del 20 al 15 de febrero. Corral de la Morería, del 16 al 24 de febrero.