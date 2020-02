Crítica de 'Aves de presa': una moderada reinvención

Aves de presa (Y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn) ★★★

Dirección: Cathy Yuan

Reparto: Margot Robbie, Rosie Perez, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor

Título original: 'Birds of Prey: And the fantabulous emancipation of Harley Quinn'

País: Estados Unidos

Duración: 109 minutos

Año: 2019

Género: Acción

Estreno: 7 de febrero del 2020

Aunque el título aluda a sus compañeras de equipo, 'Aves de presa' es sobre todo la historia de Harley Quinn, y así queda claro también en su método narrativo: por un lado, la narración va dando saltos temporales y recurre a animaciones, subtítulos, secuencias oníricas e intermitentes voces en 'off' para capturar la hiperactividad mental de su protagonista; y por otro, como ella, se muestra proclive tanto a la guasa como a la brutalidad. Esa estrategia, ojo, no siempre juega a favor de la película, haciendo que a ratos el relato resulte confuso y los chistes no siempre hagan buenas migas con la violencia.

Sea como sea, la película rescata a Quinn del estereotipo en el que 'Escuadrón suicida' (2016) la atrapó -esencialmente, un objeto al que mirar- y la convierte en algo parecido a una antiheroina que, con la ayuda de sus secuaces, puede ponerse al frente de su propia aventura, abanderar mensajes más bien vacíos sobre el feminismo y el trato que el mundo da a las mujeres y, por supuesto, encadenar una sucesión de secuencias de acción francamente entretenidas y orquestadas con brío. Habrá quienes al ver 'Aves de presa' echen de menos más atención a los personajes, quienes lamenten la simpleza argumental y la falta de giros, y quienes consideren que la directora Cathy Yuan trata de emular los modos de Tarantino sin demostrar el talento necesario para ello; y todos tendrán razón aunque, al mismo tiempo, coincidirán en que, pese a ello, representa una franca mejoría respecto a 'Escuadrón suicida'. Otra cosa es que eso signifique algo.