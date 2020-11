Cuadros en un barco pirata

No íbamos a ser mejores. Ahora les ha dado por las fiestas. Que cómo podemos tener ganas de celebrar la Navidad, se preguntan. Pues las mismas que tenía, o que me iba haciendo, una semana después de morir mi padre y tres de morir mi mejor amigo. Las mismas ganas que hago todos los años, con los muertos del planeta bien calentitos en las noticias en atentados, de gripe, de cáncer, de neumonías en los hospitales y de soledades varias. Se celebra porque se puede.

porque uno, al fin, está vivo.

Al fin.

Y , a veces, solo a veces, es un privilegio estar vivo. Sobre todo a este lado del planeta.

Aunque el López de Ayala siga sin funciones.

Ya falta menos, crucemos dedos.

Estamos cansados.

El planeta entero está cansado.

No conozco nada mejor para combatirlo que obligarse a salir de casa. Y no, con «salir de casa» y con «celebrar la Navidad» no quiero decir «hacer una fiesta con la madre, el padre, la tía, la abuela, los doce cuñados venidos de Rusia y las cuñadas de Parla». Uno puede celebrar la Navidad con sus convivientes. Y, si está solo, irse con amigos, nunca más de seis, que es lo permitido por ahora.

Pero sabemos ya que al bienestar no contribuyen las posesiones materiales (el móvil, a los dos meses, está obsoleto; a una casa le salen grietas; el gato te araña el sofá): lo hacen las experiencias. Verónica Forqué ganó el Premio Max a mejor actriz protagonista por Las cosas que sé que son verdad, que podremos ver esta tarde, a las ocho y media, en el teatro Alkázar de Plasencia. También ganó el galardón de la Unión de Actores y su compañera, Pilar Gómez, el de mejor actriz de reparto. El texto es del australiano Andrew Bovell: transcurre de primavera a invierno y asistimos a la vida de una familia de clase media, con varias subtramas: una de ellas sobre lo difícil que es amar a alguien durante treinta años seguidos.

Los niños también agradecen el teatro. Y que les contemos clásicos y los visitemos una y otra vez, como

El soldadito de plomo, en el mismo teatro placentino, a las seis de la tarde el domingo.

Si estamos enfermos, o queremos quedarnos en casa con el braserito y el sofá, desde ayer mismo hasta el domingo, se puede seguir el certamen de música Pedro Bote por la red. La virtualidad era esto también: ver música en casa a la espera de poder ir a conciertos.

Pero sí podemos ir al cine. Sentados uno sí, uno no, uno sí, uno no, podemos ir al cine.

A las seis y media, en los cines Victoria de Mérida, podremos ver Wendy. Wendy y sus hermanos conocen a un extraño chico, que les lleva a una isla sin adultos... ¿Han leído Peter Pan? Qué antipatiquísimo se hace el personaje que creó James M. Barrie. Después, Zurbarán y sus doce hijos, de Arantxa Aguirre, que recogerá también el Premio Miradas. el exttremeño Francisco de Zurbarán pintó a Jacob y sus doce hijos en Sevilla: retratos de tamaño natural de Neftalí, Aser, Gad, Dan, Rubén, Simeón, Dina, Judá, Isacar, José, Benjamín y Zabulón, las doce tribus de Israel (el asunto es más complejo, la verdad). Esta obra no permanece en nuestro país: su historia es la que nos cuenta Aguirre en este documental que se acaba de estrenar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

El trailer de esta película comienza diciendo que, cuando uno está en disposición de disfrutar la belleza, todo es posible, pues. Nos vamos primero al desierto y luego a Dallas, Estados Unidos, porque allí, hace tres años, en el Meadows Museum, se instaló la primera exposición en décadas de una serie completa de Zurbarán, que tiene cuadros «literalmente por todo el mundo».

Luego estuvieron en la Frick Collection de Nueva York. Qué café más exquisito hay en la Frick Collection de Nueva York, en una ciudad que solo ahora comienza a tomarse en serio aquello de servir buen café y no del todo. Pero no estábamos hablando de gastronomía, sino de que, en plena ola de antisemitismo, hace varios siglos, un sinfín de políticos comieron con 13 señores y señoras judíos mirándoles fijamente, pintados por un católico español. Los compró por eso mismo el obispo de Durham, Richard Trevor, quien reformó su comedor para poder colgar los cuadros y declarar, abiertamente, sus intenciones.

Antes de eso, en la historia de estos cuadros hay hasta un barco pirata.

No me digan que no tienen ganas de verla.

Salir al cine.

Quedarse en casa y escribir.

El Ministerio de Cultura ha programado clases magistrales de autores en bibliotecas públicas de toda España: es un seminario titulado De la creación a la librería. Ese «¿Qué hago con mi manuscrito?» que nos contaron los editores de La Navaja Suiza en la Feria Virtual del Libro Independiente que organizaron Liliputienses y otras editoriales españolas. Bernardo Atxaga, Carme Riera, Paco Roca y Susana Martín Gijón son algunos de los autores que participan en el ciclo. A la extremeña le toca el 1 de diciembre a las seis de la tarde en la Biblioteca Pública del Estado de Cáceres. Responderá a las preguntas que toda persona que quiere escribir se formula: cómo entrar en el mercado editorial.

No se desanimen si deciden hacerlo.