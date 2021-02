«Cuando me subo a un escenario todo sale de mis entrañas. Soy yo»

1970 fue «un gran año» porque fue en el que el 18 de mayo, en el barrio de San Roque, en Badajoz, nació Eugenio de los Reyes García García, con nombre artístico Gene García, un músico curtido en grupos como Los Inlavables que acaba de sacar su primer disco solitario, GeneSis, seis canciones originales, más dos de Gecko Turner y una de Rafael Prieto. Las suyas las compuso el pasado año, entre primavera, en pleno confinamiento, y el verano. Se grabó en Lisboa con la producción de Antonio Vega, un «socio y amigo», que se ocupa de sus «asuntos artísticos», con cuyas ideas y las suyas construyeron este disco, «pues sus ideas coinciden con las mías y ahí está el buen trabajo que producimos al alimón», señala este cantante al que le «encantan» por igual las voces femeninas y masculinas, que toca la armónica, la guitarra y la batería y siente pasión por el piano y la trompeta, «pero nunca lo intenté», y para el que hay algo fundamental en la vida: «Ser feliz con lo que se hace» y él lo está logrando con GeneSis.



-Lleva 30 años en el mundo de la música, y su primer disco en solitario lo saca ahora, ¿por qué?

- Ya terminé uno en solitario en 2006, pero, por razones médicas, no pude editarlo. Estaba producido por Gecko Turner, mi soulbrother y compañero en The Revrendoes, compuestas por él y ayudado por mí, aunque aquel disco terminó en un cajón. Después de pasar con éxito el problema médico, pensé en la idea de hacerlo realidad, de hecho hay un par de temas en GeneSis de aquel proyecto.

-Para los que no saben inglés, ¿de qué hablan sus canciones?

- Hablan de un aprendizaje a lo largo de mi experiencia, física, mental y espiritual, en ese túnel sin luz al fondo que es la enfermedad; te planteas a lo largo del proceso vivido en casi 15 años de depender de una máquina para vivir, el vivir al borde del precipicio te hace crecer como persona muy íntimamente y superar contrariedades que no puedes solucionar, pero que de una manera u otra vas superando esos obstáculos. The Journey habla, por ejemplo, de mis creencias sobre la muerte, que es donde realmente comienza la auténtica vida en realidad, Samadhi trata de cómo intentar llegar a esa ausencia de sufrimiento, dolor y vacío que se puede sentir cuando vives, cuando estás atrapado en sucesos incontrolables, cuando intentas encontrarte o comprenderlo, lo malo y lo bueno. A través de la meditación, todo ese sufrimiento y dolor desaparece en esta realidad. Y vivir esa experiencia saliendo indemne, a veces lo consigues a veces no. Es un poco autobiográfica. Los demás temas hablan de eso y de todos los tipos de amor que se te plantean en tu existencia. Es un disco que habla de un aprendizaje vital y espiritual. Supongo que la madurez me ha llevado a transmitirlo de alguna manera en todas las letras escritas por mí y eligiendo los temas no escritos por mí que describen esos momentos de soledad, dolor, amor, tristeza, alegría, deseos...

-¿Considera que cantar en inglés le dará más proyección internacional? Y si no, ¿por qué lo hace?

--Siempre me han hecho esa pregunta en múltiples ocasiones y siempre digo lo mismo, el jazz, el soul y el blues son músicas autóctonas y tradicionales de lugares angloparlantes, y creo que es lógico, al igual que el flamenco no se puede interpretar en ucraniano ni en japonés, aunque a los japoneses les vuelve locos esa música. Y la proyección internacional ya no es una cuestión de idioma si no de transmitir o no transmitir, la música es un idioma en sí misma e internacionalmente llega a todos los lugares del planeta.

-En ‘Soul to soul’ canta: «Sueño con cositas, cositas tan lindas como tú», ¿Con qué sueña usted?

--Siempre fui un soñador. Todo lo que realizo se gesta a partir de sueños de música, ideas, pinturas, tiendo muchas veces a soñar despierto, si te refieres a eso. Si te refieres a cuando dormimos, de eso se encarga el subconsciente, confuso, brillante y a veces esclarecedor. Daría para mucho todo lo que tengo en mi cabeza, que por cierto es prominente (risas).

-¿Por qué predomina el piano en cada uno de los temas?

El proyecto está concebido para trío de jazz, contrabajo, batería y piano. El contra y la batería, o sea la base rítmica, deben estar presente siempre y el piano es el único instrumento armónico que acompaña a la voz, interpretado magistralmente por Víctor Zamora, un auténtico y excepcional maestro, al igual que Joel y Cicero, sin olvidarnos de otra criatura magnífica a las teclas que es José Luis Kaele, que borda con hilo de oro The King Of Universe.

-¿Cuál es su banda sonora?

-Cinematográficamente, y suponiendo que mi vida sea una película, tengo varias, entre ellas Once Upon A Time In America, filme de Sergio Leone y música compuesta por Ennio Morricone. Y mi vida, sin ser un filme, pues la música de Inlavables, The Revrendoes con Gecko Turner, The Moochers, La Iberian Big Band; en definitiva cada nota interpretada a lo largo de ella y, por supuesto, GeneSis, mi último trabajo. Sin dejar de acordarme de mis artistas favoritos que son todos los que me gustan, emocionan y me han hecho y hacen disfrutar de mi vida.

-Víctor Zamora, Joel Silva y Cicero Lee, ¿qué papel desempeñan en este disco?

--Un papel esencial en el desarrollo y el producto final, desde Víctor Zamora, director musical con sus interpretaciones, Cicero Lee brillante contrabajista, y el excepcional Joel Silva, que se mimetiza con su instrumento. Ellos tres hacen que yo salga de mi círculo de confort para crecer y crear entre todos este GeneSis.

-Al parecer, tiene un marcado estilo ‘crooner’, que viene a ser algo así como cantante masculino con un repertorio en el que predominan las baladas y los temas melódicos, ¿Es un romántico?

--Creo que sí lo soy, creo que todos somos unos románticos, hay gente que lo acepta y otros seguirán luchando contra ese conflicto que genera el no aceptarlo. A todos nos gusta querer, que nos quieran, todos necesitamos dar y recibir amor.

-Dicen que son muchas las influencias y devoción que siente por la música afroamericana, ¿De dónde le viene? ¿Ha estado en Sudáfrica?

--Me hubiera gustado mucho conocer ese país, supongo que aún estoy a tiempo. Visitar la tierra de Miriam Makeba y Mandela no sería una mala idea, pero mi devoción por esa música, en todas sus vertientes, blues, jazz, soul, afro-cubana, africana, brasileña y muchas otras que derivan de África, tienen un componente de lamento, sufrimiento y opresión, y la capacidad de cómo expresarla, de cómo convertirlo en arte me parece fascinante. Sin desmerecer otras formas de expresión musical. Pero me dio por esa sin un motivo aparente y ni si quiera me lo pregunto, pero es así.



-Entiendo que el título, ‘GéneSis’, se explica porque es el primero, pero ¿lo de destacar la S es por algo en especial o solo márketing?

--Son varios conceptos los que engloban el nombre. Como bien dices, es el primero en solitario, representa un volver a empezar, como dice uno de mis directores favoritos, José Luis Garci, y de alguna manera representa mi resurgir de una situación extrema para hacer un reseteo en mi vida al superar mis 15 años de calvario médico, con situaciones prácticamente insalvables. la S es márketing, por supuesto, diferencia mi nombre de la palabra génesis.

-¿Habrá otro disco y cuándo?

--En la situación actual de incertidumbre la mejor actitud es pensar de hoy a mañana y más que nunca disfrutar el ahora, por lo tanto no sé con certeza si habrá un segundo, espero que si, pero ahora es GeneSis el que hay hacer en directo y disfrutar de este trabajo, mí intención es esa, disfrutarlo al máximo.

-¿Por qué dejó de cantar con grupos y decidió iniciar su carrera en solitario?

- En primer lugar no he dejado ningún grupo como, por ejemplo, Inlavables, al que estaré vinculado toda mi vida, seguiré con mis amigos, siempre. Pero para un artista, desde mi punto de vista, existe siempre un anhelo de seguir creciendo y saciar todas mis inquietudes en este aspecto, seguir aprendiendo, salir del círculo de confort, atreverse con cosas totalmente nuevas, cumplir todo lo que mi imaginación crea; desarrollarte y seguir experimentando en todos los ámbitos de la vida es esencial, diría aún más, es realmente necesario y recomendable.

-Jazz, new jazz y el soul, ¿qué le aportan estos estilos que no lo hagan, por ejemplo, la música pop o el flamenco? o ¿son sus favoritos porque son los que mejor se acoplan con su voz?

--La primera cuestión ya la contesté y sobre la segunda, no soy un producto creado en una discográfica para acoplar mi voz a un estilo determinado, cuando canto y me subo a un escenario todo sale de mis entrañas, y sale mi auténtico yo, soy lo que ves y oyes, no hay ni postureo, ni un producto creado, soy Gene García. Soy yo.

-¿Quién es el rey del jazz, y el del soul?

--Para mí todos los que tocan e interpretan estas músicas aportaron y aportan cosas nuevas a los dos estilos de los que me hablas. Primero, cada vez que escuchas algún tema de alguien, ya sea Miles Davis, John Coltraine, Oscar Peterson, Thelonious Monk, Charlie Mingus, Ornette Coleman, o Marvin Gay , James Brown, Jackie Wilson,Aretha Franklin, Etta James, Diana Ross, Michael Jackson, cada vez que la oyes tienes sensaciones diferentes, de alegría, de melancolía, de gozo, de soledad, etc, y cada uno aporta en el oyente sensaciones nuevas, pues uno las transporta a sus vivencias, pasa en todas las artes. Pero si hay que decir el rey del jazz Louis Armstrong y del soul Marvin Gay.

-Sé qué también es pintor y tiene un programa de radio, ¿tiene aparcada esa primera faceta o sigue pintando, aunque no exponga?

--Para hacer honor a la verdad, desde que comenzó la pandemia no he vuelto a coger un pincel, soy incapaz, no me preguntes porqué, pero supongo que tiene que ver con el estado de ánimo que no lo expreso abiertamente y lo guardo muy adentro, pero sé gestionarlo interiormente. Tengo pendientes varias exposiciones confirmadas de la última colección el pellizco, cante gitano, pero todo es el futuro, y ya sabes lo que pienso, anteriormente lo comenté.



-Sé que vivió unos años duros en los que su cuerpo no se encontraba en su mejor momento (trasplante de riñón, infarto, ictus, diabetes), ¿le ayudó la música a superarlo? Y ¿Cómo se consigue?

-Mi padre murió en 2001 y antes de aquello, cuando me quedaba por las noches con él en el hospital, sentí un día una sensación extraña, de que mi misión, por decirlo de alguna manera, era redimirlo de todas las enfermedades que tenía y de las que murió. Tuve las mismas dolencias que él pero más agudizadas, continué con su enfermedad: ceguera transitoria, diálisis diez años con lo que eso produce, una operación a vida o muerte para poder colocarme un riñón, y al colocármelo, en 2017, sufrí un ictus y dos infartos, uci, sin saber si salía o no, pero todo salió bien. En la actualidad, misión cumplida. GeneSis. Realmente soy un tipo con suerte (risas) y sí, la música y la pintura me ayudaron mucho, y la lectura también, y la meditación, conocí el hinduismo viendo un documental de George Harrison, y seguí investigando con un libro muy recomendable, Autobiografía De Un Yogui, de Yogananda, que enseña a gestionar sin dogmas, solo debes comprender. Estuve ocupado, los momentos en los que podía físicamente.

-Sé que para usted la libertad, la que le permite crear y expresarse, es muy importante, qué pasaría si careciese de ella, qué haría?

-Seguir haciendo lo que me diera la gana (risas). Sí, es verdad, soy una criatura homínida sin ataduras y libre para cantar, crear, pintar, vivir. No me gusta nada recibir órdenes.

-¿Se frustaría si la repercusión del disco no fuese la esperada y paralela al trabajo invertido? ¿Seguiría intentándolo?

--La frustración es un sentimiento que desecho en mi vida, la intento aparcar en el momento en que aparece, es una sensación poco interesante para cualquiera y no sirve de nada, el gran antídoto es la aceptación. y ¿si seguiría intentándolo? ¿intentar el qué?, ¿el éxito?, el reconocimiento?. Creo que son visiones ilusorias, pues la realidad funciona de otra manera, todo eso viene o no, cuestión de aceptar o no, hay que ser feliz con lo que se hace, pasar por aquí en esta existencia es lo primordial y solo se puede realizar cuando estas dispuesto a ello, a experimentar. Y con respecto a la segunda cuestión, seguiría disfrutando, aprendiendo, experimentando y haciendo cosas para alimentar mi alma. Al fin y al cabo, experimentar en esta vida es esencial, cuanto más mejor, malas, buenas, extraordinarias..., esta vida es estupenda para dejarla ir sin haberlo hecho.

-¿Confía en poder hacer una gira de presentación de ‘GéneSis’, teniendo en cuento que se adaptaría muy bien al formato de pequeño escenario, por ejemplo, López de Ayala?

--Estoy dispuesto a todo, somos cuatro músicos y eso cabe tanto en una caja de cerillas como en grandes escenarios, pero ¿volverá a ser todo como antes? Habrá que adaptarse a lo nuevo. Hasta ahora no vi ninguna solución aceptable, pero todo llegará.

-¿En los conciertos lo acompañan muchos músicos? ¿Cuándo dio el último? ¿Cómo espera que sea el reencuentro con el público?

-En un principio, la presentación en Extremadura esta programada para mayo en el López de Ayala, tendremos que ver en otras ciudades de la región, estamos trabajando para que así sea. En las presentaciones en la región contaremos también con la OEx [toca en el tema Isn’ It A Pity] y José Luis Kale, porque seremos fieles a la grabación del disco, y también seguimos negociando en más lugares de España y fuera del país.