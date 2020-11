Days Gone en PS5 cargará partidas guardadas en PS4

SIE Bend Studio, ha confirmado que Days Gone en PlayStation 5 será capaz de soportar resoluciones dinámicas en 4K hasta 60fps. Además, los jugadores podrán trasladar el progreso desde PS4 a la consola de nueva generación de Sony. Ya sea que te encuentres haciendo autostop por primera vez o en plena Nueva Partida+, esto es lo que te espera cuando inicies el título en la próxima consola de Sony: resolución dinámica en 4K, que caerá por debajo de 2160p en las escenas técnicamente más complejas para garantizar la estabilidad de la velocidad de fotogramas, atributo que subirá hasta 60fps, sin olvidar la posibilidad de trasladar la partida.

En comparación, Days Gone corre a 1080p y 30fps en PS4, mientras que en PlayStation 4 Pro alcanza la resolución 4K en Checkerboard Rendering sin ningún cambio en la velocidad de imágenes por segundo, que no supera los 30fps. Days Gone en PS5 estará disponible en el lanzamiento de la nueva consola a través del sistema de compatibilidad con versiones anteriores, y utilizará la función Game Boost, que promete mejorar el rendimiento y resolución de los juegos de PS4. A este respecto, hace unas horas el juego ha recibido una actualización que pesa 25 GB. Según las notas del parche, el título ya no sufrirá caídas en la tasa de imágenes y se eliminan los problemas de retardo. Además, se han añadido mejoras de estabilidad y rendimiento.

La supervivencia es la clave de Days Gone, cuyos protagonistas deben enfrentarse a la desesperación, la pérdida, locura, el arrepentimiento, y la esperanza, intentando encontrar una razón para vivir ante circunstancias adversas. El protagonista de esta singular apuesta de los americanos Bend Studio, no es otro que Deacon St. John, un motero cazarrecompensas que explora un mundo abierto luchando contra los freakers, humanos infectados por un virus que los ha convertido en criaturas salvajes y hambrientas dos años después de una pandemia mundial.