"De todos los desamores de mi vida han salido muchos poemas"

Samantha Gilabert, la concursante más espontánea de la edición de 'Operación Triunfo' 2020, acaba de publicar uno de sus proyectos más personales, 'Mi refugio'. En este poemario, ha conseguido plasmar sus emociones más profundas, en el que cuenta cómo el miedo y la ansiedad han formado parte de su paso por el programa, y de cómo ha conseguido resguardarse: " La escritura siempre ha formado parte de mi vida. Escribir es necesario para cantarlo", afirma. "Cuando yo escribo me refugio, es una manera de ordenar mis pensamientos de una manera más clara", apunta en una entrevista telefónica la cantante nacida en Beniarrés (Alicante) hace 27 años.

La joven artista, amante de las letras y de la música, aclara que sus grandes referentes literarios son la base de sus escritos: "Mario Benedetti fue el que me descubrió la poesía en prosa.", dice. Sin embargo, sus poemas también se han visto marcados y muy influidos por la poesía contemporánea: "Descubrí a Escandar Algeet poeta palentino de 37 años y raíces sirias en un blog que tenía", y cuenta que fue en ese momento cuando se vio cautivada por el mundo de la prosa poética.

En su nuevo libro 'Mi refugio', la cantante declara haber escrito sus poemas desde la sinceridad, expresando de la mejor manera posible sus sentimientos y sus vivencias: "He sido muy sincera siempre, porque todo lo que leen es lo que he sentido", sostiene. Este poemario tan personal está dirigido: "Sobre todo para las personas que también tienen miedo, que también tienen ansiedad.", concreta la artista. Respecto a estas emociones y ante todas esas sensaciones de incertidumbre o de angustia la cantante considera indispensable "pedir ayuda e ir a un profesional". La joven valenciana señala la importancia de combatir los miedos con la terapia y la importancia de no sentirse mal por ello, "yo lo he necesitado, he ido y sigo yendo", confiesa, pese a encontrarse, actualmente, en un muy buen momento de su vida.

'Hace frío sin ti, pero se vive', escribe Samantha en uno de sus poemas más íntimos: "Es de un poema de Roque Dalton que se llama 'Y sin embargo, amor'. 'Es una de las frases que más me gustan y yo creo que es el poema de mi vida", cuenta con un punto de emoción en la voz. La cantante se identifica con la frase por haberla vivido y sentido en el amor: "Yo he vivido que no se acaba todo. Se va un amor, hace frío, yo lo paso mal, pero se vive." "De todos los desamores que me he llevado en mi vida, han salido muchos poemas. Pero no hay mal que dure cien años. También se va aprendiendo sobre todo si son experiencias de amor", admite la artista valenciana.

Su paso por 'OT' ha supuesto un antes y un después en la vida de la semifinalista ya que de los poemarios que conforma su nuevo libro, emergen los fuertes sentimientos que marcaron su experiencia musical en el concurso. "Mis compañeros es lo mejor que me llevo, esto ya no nos lo quita nadie. Tenemos una conexión de por vida.", afirma emocionada al recordar aquellos días.

La poesía de Samantha viene acompañada por unas ilustraciones que plasman sus sentimientos, y que ayudan al lector a sumergirse mucho más en los pensamientos de la cantante, y de los que ella misma afirma estar muy asombrada con el trabajo del artista: "ha sido un proceso muy fácil con Ulises", el ilustrador del poemario. "Es increíble cómo lo ha plasmado, por eso elegí que fuera él el ilustrador. Me encanta su manera de plasmar la realidad." La exconcursante garantiza no haber tenido dificultades al convertir sus poemas en ilustraciones, ya que el artista Ulises Mendicutty: "Entendió a la perfección mis textos y los supo ilustrar muy bien. Me quedé alucinada", revela.

Por la acogida de su poemario confiesa no sentirse preocupada respecto a las críticas que pueda recibir: "El libro es una cuestión muy personal que cada uno interpretara como esté en ese momento". Tras publicar un diario tan íntimo, la artista espera que el libro guste y que sus fans lo reciban con los brazos abiertos: "Lo he hecho con todo mi cariño y todo mi corazón", expresa.