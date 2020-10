Desconsuelo global por la muerte de Sean Connery

Las reacciones de duelo en el mundo no han dejado de multiplicarse desde la comunicación de la noticia del fallecimiento de Sean Connery.

Los productores de Bond Michael G. Wilson y Barbara Broccoli a ttravés de un comunicado han declarado que Connery "fue y siempre será recordado como el James Bond original cuya entrada indeleble en la historia del cine comenzó cuando anunció esas inolvidables palabras: "Mi nombre es Bond... James Bond ". En su opinión "Connery revolucionó el mundo con su interpretación valiente e ingeniosa del agente secreto sexy y carismático. Sin duda, él es en gran parte responsable del éxito de la serie de películas y le estaremos eternamente agradecidos".

Alex Salmond, exprimer ministro de Escocia, le despedía así en Twitter: "El escocés más grande, la última de las auténticas estrellas de Hollywood, el definitivo Bond". Y publicaba una imagen junto a él con un generoso texto donde destacaba tanto compromiso con Escocia, como su gran sentido del humor y su contribución filantrópica a una fundación destinada a ayudar a garantizar los estudios de jóvenes sin recursos.

STATEMENT ON SIR SEAN CONNERY FROM ALEX SALMOND “The world’s greatest Scot, the last of the real Hollywood stars, the definitive Bond” #SeanConnery #ScotlandForever pic.twitter.com/s9ZtCRJyz5

La ministra principal de Escocia, la nacionalista Nicola Sturgeon, se mostró en Twitter "desconsolada" por la muerte de "uno de los hijos más queridos de nuestra nación". "Fue una leyenda global, pero, ante todo, un escocés patriota y orgulloso. Su imponente presencia en la apertura del Parlamento escocés en 1999 mostró su amor por su país de nacimiento. Sean fue un defensor toda su vida de una Escocia independiente y quienes compartimos esa creencia tenemos una deuda de gratitud con él", dijo en una serie de tuits.

1/ I was heartbroken to learn this morning of the passing of Sir Sean Connery. Our nation today mourns one of her best loved sons.

https://t.co/76UGDptARp