El Divino regresa a su calle

La casa familiar del pintor Luis de Morales (1510-1586) estuvo en la calle Hernando Becerra, hoy Meléndez Valdés, donde tiene uno de sus accesos el Museo de Bellas Artes de Badajoz (Muba), que desde ayer muestra una exposición única dedicada al Divino Morales, con una selección de las obras que se expusieron en el Museo del Prado en el 2015 y que en el 2016 viajaron al Museo de Bellas Artes de Bilbao y el Nacional de Arte de Cataluña de Barcelona, junto a otras dos obras de colecciones particulares que no participaron en aquellas muestras.

En total, hasta el 14 de noviembre se pueden ver, apreciar y disfrutar en dos salas de la planta baja del Muba 13 obras de uno de los pintores extremeños más reconocidos, procedentes del Prado, el Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (de la colección de Manuel Godoy), el Real Colegio Seminario del Corpus Christi de Valencia, el Museo de la Catedral de Badajoz, la colección Arango y otras dos colecciones particulares. El Muba no tiene ninguna obra de este artista renacentista.

Sí pertenecen a la colección del museo pacense un eccehomo y una Piedad que no se atribuyen al maestro, sino a seguidores que reprodujeron la manera de hacer moralesca. Se exponen en la primera planta y han sido sometidos, por primera vez en este museo, a estudios técnicos de los componentes químicos de los pigmentos y preparaciones de las tablas por una empresa especializada, cuyos resultados se muestran a través de grandes paneles. Estos datos se han entregado al Prado, que tiene información de este tipo de más de 40 obras de Luis de Morales, cuyas características no aparecen en las dos del Muba, porque no son de Morales ni de su taller, aunque haya rasgos coincidentes.

La directora del museo, María Teresa Rodríguez, destacó ayer que esta exposición, aunque «pequeña en número» es «muy importante en la representación que tiene». Las 13 obras de Morales se exponen en dos ámbitos. Por un lado, las «amables», donde están la Sagrada Familia de la rueca, La Virgen de la Leche, La Adoración de los Reyes Magos y Adoración de los Pastores, entre otras. Por otro está el ámbito de la pasión y muerte de Cristo, donde están los Ecce Homo, como O Senhor da Cana Verde, de cuerpo entero, que pintó Morales para el retablo del Monasterio de Évora y que se conserva en Lisboa, así como el Cristo con la Cruz a cuestas, y una obra tan significativa como el tríptico Juicio del alma de san Juan de Ribera.

Hace un año, la jefa del Área de Pintura del Renacimiento Español del Prado, Leticia Ruiz, estuvo en Badajoz convocada por Amigos de Badajoz para dar una conferencia. El Muba la invitó a visitar sus instalaciones y comprobó que se adecuaban para permitir un préstamo de estas características. Del Museo del Prado hay cuatro cuadros y además Leticia Ruiz participa en el catálogo de esta exposición.

El Muba ha apostado tanto por esta muestra que ha querido recrear el ambiente de recogimiento cambiando de color de las dos salas, que se han pintado moradas y ha instalado focos de contorno que enfocan exclusivamente la pieza, sin halos de luz. La directora explicó que esta «fuerte inversión» se justifica en el interés de presentar los cuadros en un ambiente «recogido» que invite a la «reflexión», «no sólo artística sino espiritual», pues recordó que estas pinturas nacieron en el momento histórico del Concilio de Trento en el que la religión vivió un gran conflicto en Europa, del que emanaron postulados sobre el culto a las imágenes.

La relación de Luis de Morales con los obispos de Badajoz Francisco de Navarra y Juan de Ribera está presente. El primero le encargó el retablo para la capilla del Sagrario de la catedral de Badajoz. Se exponen las dos mejores piezas, según la directora del Muba, quien apuntó que es muy diferente crear para un retablo que las tablas de devoción por encargos particulares. En los primeros estaban Morales y su taller y en las segundas solía participar exclusivamente el maestro, que siempre aportaba «mayor finura y luminosidad». Para Juan de Ribera realizó varios encargos personales, como el Juicio del alma y el Cristo con la cruz a cuestas, que Morales pintó en Badajoz, pero cuando Ribera se marchó a Valencia como obispo, se las llevó. De ahí proceden ahora (la tabla original del tríptico es una reproducción porque la original está encastrada en el sagrario, pero las laterales sí son originales).

La directora destacó que la exposición ayuda a ver las temáticas principales de Morales y su taller y las diferencias entre la mano del maestro y las de quienes trabajaban con él, incluso tan cercanos como su hijo.