Dulce sinfónica

La compositora y cantante portuguesa Dulce Pontes regresa a Badajoz y lo hace debutando con la Orquesta de Extremadura (Oex) en un concierto incluido en la programación del Festival de Flamenco y Fado de Badajoz, en el que repasará sus treinta años en el mundo de la música. Será este viernes, en el Auditorio Municipal Ricardo Carapeto (22.00 horas). El director de la Banda de la Armada Portuguesa, Délio Gonçalves, será el encargado de llevar la batuta en este recital, en el que la artista también estará acompañada en el escenario por algunos de su músicos habituales como Daniel Casares (guitarra), Luis Salgado (batería) y Alexandre Carvalho (bajo).

«Este concierto es muy especial, porque normalmente no hago conciertos para repasar mi carrera, pero con una sinfónica es otra cosa. Ya lo hice en Portugal con la Banda de la Armada Portuguesa y me gustó mucho. Son muy emocionales», asegura la cantante. No es la primera vez que Dulce Pontes aparece en el cartel de Flamenco y Fado de Badajoz (antes Badasom), y vuelve con ganas de reencontrarse con el público pacense, que tendrá la oportunidad de escuchar las canciones más conocidas con las que la artistas se ha hecho grande durante tres décadas sobre los escenarios y que mantiene la mismas ganas que cuando comenzó a cantar. «Si uno sigue su instinto, mantiene la voluntad y la chispa que viene desde la infancia, que la tengo todavía, y sigue disfrutando con la música e ilusionándose con ello, 30 años parece que no son nada y que todavía queda mucho por hacer», resalta.

En su visita a la capital pacense también aprovechará para «dar un salto» a Elvas y probar uno de esos «quesos, muy duros, super salados y riquísimos», comenta mientras se le hace la boca agua y entre risas.

Su relación con el público español viene de lejos y es de amor mutuo. «Nunca ha dependido de grandes campañas de ‘marketing’ o de que tuviera una gran productora o no, sino que ha seguido mi camino. Si hago un balance de estos 30 años, tengo que ser justa con el público español, que es muy importante para mí», confiesa. Desde hace varios años la «prioridad total» de Dulce Pontes ha sido la gira de despedida del compositor Ennio Morricone, con quien ha recorrido media Europa. Es su amigo y su maestro y este último tour no está siendo fácil para ella. «Es un momento emocional muy fuerte para mí, lo quiero mucho y amo su música y pensar que se va a acabar, que no voy a volver a ver sus manos indicándome…», dice, si bien prefiere ser positiva y tratar de aceptar su retirada. En el concierto de Badajoz interpretará algunos de los temas de Morricone. «Será difícil, pero muy sanador para mí», reconoce. La gira con Ennio, que aún continúa, no es lo único que tiene entre manos, también está inmersa en otro proyecto con el guitarrista Daniel Casares y el contrabajista Yelsy Heredia, con el que está «disfrutando enormemente».