Eddie Van Halen: leyendas del rock y artistas despiden al "Dios de la guitarra"

Legendarias agrupaciones e ídolos del rock and roll y números artistas despidieron con sentidas palabras de admiración y respeto al fallecido Eddie Van Halen, fundador y extraordinario guitarrista de la banda que lleva su marca personal: Van Halen.

Víctima del cáncer a los 65 años, Van Halen ha sido considerado la inspiración de otras agrupaciones, como Metallica. “Lo consideramos una inspiración, un ídolo”, escribió en Facebook la afamada banda de heavy metal no sin antes expresar la tristeza que sienten por su muerte.

Aerosmith también utilizó la misma red social para despedir al músico: "Descansa en paz Eddie Van Halen! Te echaremos de menos. #Leyenda".



Al enterse de la muerte de Van Halen, el vocalista de Posion, Bret Michaels, contó en Twitter que el guitarrista "cambió su vida" y que "lo ayudó a forjar" su camino hacia el mundo del rock.



"Esto va más allá del fallecimiento de un gran guitarrista, sino más bien es una tremenda pérdida de un gran hombre que realmente ayudó a cambiar mi vida y mi camino con su guitarra y sonido. Él ayudó a forjar el camino para mí y para muchos, y lo extrañaremos profundamente. Descansa en paz, Eddie".



Paul Stanley, reconocido por ser la voz principal de KISS recordó la primera vez que vio tocas a Van Halen. “Un pionero y alguien que siempre lo dio todo por su música. Un alma buena. Recuerdo haberlo visto tocar por primera vez en el Starwood en 1976 y era Eddie Van Halen. Tan conmocionado y triste. Mi más sentido pésame para Wolfie y la familia”.



Gene Simmons, también de KISS, dijo tener el corazón roto por la muerte de quien consideraba “el Dios de la guitarra”. “Mi corazón está roto. Eddie no solo era un dios de la guitarra, sino un alma genuinamente hermosa. ¡Descansa en paz, Eddie! ... Eddie Van Halen muerto a los 65 años de cáncer”.



El actor Robert Downey Jr. escribió en Twitter “sin palabras” acompañado del símbolo característico de la agrupación.