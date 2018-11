Eduardo Casanova carga contra 'OT': 'Ese programa no merece una actriz como Itziar Castro'

La polémica decisión de prescindir de Itziar Castro como profesora de la Academia de OT 2018 no ha sentado bien a buena parte de los seguidores del talent, así como a compañeros de profesión de la actriz. Tal es el caso de Eduardo Casanova, director de Pieles, el film por el que Castro recibió una nominación a los Premios Goya.

El director e intérprete ha salido en defensa de la ya ex profesora y cargando contra el formato: Nunca me ha gustado Operacion Triunfo. Siempre me ha parecido un lobo con piel de cordero. Un naif pretendido, un discurso populista y blanco. Un programa que no me interesa nada y que no merece a una actriz como Itziar Castro, escribió.

Para finalizar, también felicitó a la actriz por su trabajo y le dedicó unas bonitas palabras: Enhorabuena Itzi, vienen cosas interesantes de verdad. Por otro lado, preguntado por si aceptaría el reto de dar clases de interpretación en OT, Eduardo Casanova lo tiene claro: No creo que nunca interesase mi trabajo a un formato así y no creo que a mí me interese nunca ese formato, sentenció.