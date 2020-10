Edurne: "Los niños aceptan las críticas mucho mejor que los adultos"

A partir de este viernes 16 de octubre, Edurne hace doblete televisivo. La cantante que salió de la factoría 'OT', que cada lunes ejerce como jurado del 'talent show' de Tele 5 'Idol kids', estrena ahora en Disney Channel (21.00 horas) 'Fam Jam baila en familia!, un concurso que pone a prueba el ritmo de niños, padres y abuelos.

A lo largo de 10 semanas, las 12 familias elegidas de entre las 30 que llegaron a la fase de 'castings' (que Disney Channel lleva emitiendo desde el pasado 2 de octubre) irán pasando por el plató para demostrar quién domina mejor la pista de baile. Cada equipo cuenta con entre dos y seis miembros, uno de ellos de entre 7 y 12 años. El premio final será un viaje a Disneyland París.

"Es un programa que puede aportar muchas cosas a los niños, no solo aprender a disfrutar del baile, sino ver toda una diversidad de familias", destaca Edurne, que repite como presentadora después de programas como 'Todo va bien' y de unos años en los que se ha prodigado más como jurado, en las diferentes temporadas de 'Got talent' y, ahora, en 'Idol kids'. "En 'Fam Jam' me quito el peso de tener que valorar el pase a la siguiente fase lo da el público pero, por mi experiencia, creo que los niños aceptan las críticas mucho mejor que los adultos, no se lo toman mal porque quieren aprender", subraya la cantante.

Con Axe Peña

Junto a ella está el bailarín y coreógrafo dominicano Axe Peña, que ayuda a los clanes participantes con la puesta en escena. "En 'Fam Jam' lo que promovemos es que las familias vuelvan a estar unidas y pasando el tiempo juntos. Y qué mejor que bailando", recuerda el artista, exconcursante del efímero 'talent' de danza de Antena 3 'Top dance' y habitual de los musicales.

La técnica no será lo único a valorar en el programa. "No buscamos tanto la perfección, sino que las familias tengan magia, unidad y, sobre todo, que lo disfruten", subraya Edurne. "Lo que veíamos en los 'castings' no solo era lo que transmitía esa familia a la hora de bailar, sino antes y después, fuera y detrás de escena, que se viera unión, complicidad, cómo se apoyaban entre ellos", añade Peña, que ha diseñado las coreografías de cada equipo inspirándose en las historias que había detrás de cada una de ellas: "Está todo enfocado para que conozcamos a las familias con la puesta en escena", explica.

Producido por Fremantle para Disney Channel, el programa es la adaptación española del formato norteamericano 'Disney Fam Jam', estrenado este mismo año y presentado por la 'influencer' y estrella de Disney Channel protagonista de 'Zombies 2' Baby Ariel.