«El arte siempre goza de buena salud y de enfermedad al mismo tiempo»

Me decía Ricardo Cavolo (Salamanca, 1982) que el ponerse a ilustrar el Romancero gitano de Federico García Lorca (Editorial Lunwerg, 2020) le había supuesto muchísimo trabajo, dedicación y responsabilidad, entre otras cosas, «porque había que estar a la altura del autor». ¡Cuánto le ha merecido la pena! Porque si a los versos «reproducción en miniatura de una guerra civil», según palabras de Francisco Umbral, le añades esta iconografía colorista de seres tatuados, leyendas y naturalezas fantásticas, una se quita el sombrero, para el reloj de las obligaciones, y comienza a soñar con la obra de este ilustrador que creció profesionalmente como director de arte en agencias de publicidad, y entre otras, ha colaborado para el AIGA (American Institute of Graphic Arts), en editoriales como SM, o en proyectos como los que, en 2010, le llevó a colaborar con el Circo del Sol. Fantasía, color, dolor, tragedia, sutileza…, un Lorca de colores impactantes y sangrantes para una obra que merece, y mucho, la pena. Sale a la venta el próximo 17 de marzo. Disfrútenla. Pasen y lean.

--¿Qué ha sido lo más complicado?

--Ver de qué manera podía hacer algo para estar, medianamente, a la altura de Lorca, ¡porque es muy difícil! Es imposible igualar lo que hace y luego intentar rodearlo con tu universo. Yo lo que he hecho ha sido respetarlo mucho, respetar sus imágenes, su simbología, pero haciéndolas también un poco mías que es de lo que se trataba. Más que generar una interpretación personal de lo que él cuenta, crear una escenografía casi de teatro, porque si se da cuenta, el libro es muy inmersivo, es como que entras dentro de cada romance como si fuera un episodio, una serie o una parte de una película. Y entre romance y romance, un interludio. Pasas del pueblo donde sucedió el romance anterior, al pueblo siguiente. Es casi una escenografía de teatro lo que quería hacer.

--Lo cierto es que la simbología de Lorca se asemeja mucho a la suya, ¿no?

--Llevo a Lorca en mente, ¡desde años! Para mí, que soy muy simbólico, es uno de mis referentes. Toca partes muy interesantes para mí como es la cultura prerromana, hispánica, de la parte de Andalucía que en ese momento era el centro del mundo, y luego, conectarlo con los gitanos a los que estoy muy ligado a nivel familiar. La verdad es que Lorca está muy integrado con todo lo mío. Le tengo muy interiorizado.

--La verdad es que eres coherente como ilustrador, porque también esta obra se asemeja mucho a lo que hacen espectáculos como el Circo del Sol…

--Sí, bueno, porque de alguna manera es un espectáculo de aire antiguo, vamos a llamarlo así. No hay un punto tecnológico o súper contemporáneo. En otras facetas de mi trabajo sí meto dibujos animados y personajes de otras cosas, que no te llevan a ese mundo atemporal; lo que es cierto es que durante mucho tiempo he trabajado esa temporalidad que Lorca tenía muy presente. Con eso también conecto, con esas otras formas de entretenimiento más antiguas, como puede ser el circo. El Circo del Sol hizo una campaña de búsqueda de artistas por todo el mundo para que rehicieran carteles de sus espectáculos más clásicos. Luego, durante una gira mundial, iban representando esos shows junto a una exposición de esos carteles. Me eligieron, y fue como el primer gran trabajo que tuve.

--¿Qué se aprende de ese mundo?

--Es muy interesante porque también, éticamente, es un circo que no trabaja con animales que es algo muy positivo, pero luego tiene esa cosa arcaica. Ese circo por temas de iluminación y demás, puede llevarse a dos siglos atrás. Todo tiene como reminiscencias un poco más antiguas y eso siempre atrapa mucho, claro.

--Sus ilustraciones van más allá del papel porque ha colaborado incluso con diseñadores internacionales…

--Sí, he hecho colaboraciones con Gucci, Alexander Mcqueen, y un cápsula denim con Zara…

--¡¡Qué maravilla!! ¿y cómo se llega hasta Gucci, por ejemplo?

--Bueno, ven tu trabajo por internet generalmente. Todas estas empresas tienen personas que se dedican exclusivamente a buscar en internet y en otros sitios lo que sucede en el arte, y cuando encuentran a alguien que les interesa o encaja con su dinámica de campaña y demás; te llaman, contactan y para adelante!

--¿Y cómo es trabajar con una firma de ese nivel?

--Lo bueno es que cuanto más grande es la empresa más te respetan, porque ellos tienen muy claras las cosas y tú también tienes que tener en cuenta que si ellos contactan contigo, con tu trabajo, es porque lo que haces, es lo apropiado para ese proyecto en concreto. Ellos no se la juegan. Entonces, uno está muy tranquilo porque si te llaman es porque gusta lo que haces, no tienes que hacer nada diferente. Es quitarte los nervios, si los tuvieras, y hacerlo lo mejor posible, ser profesional, y cumplir con entregas, tiempos, cambios, y a partir de ahí…, es un trabajo fácil, en realidad.

--¿Y de donde le viene esa explosión de color, de dramatismo, de sinceridad, que tiene su obra?

--Mi padre es artista y fue el que me enseñó en casa y el tema del color, tengo claro que me viene de él porque le gusta mucho ese tipo de color tan vivo, cada uno con sus matices, claro, porque el color es algo muy complejo y amplio; y luego.. , es todo una mezcla de intereses personales: de lecturas, de películas, de documentales, de músicas… se trata de que el trabajo personal lo es por las cosas que a uno le interesa y de qué manera se mezcla.

--¿Qué libro y qué tipo de cine representa mejor su obra?

--Libro, éste es el que mejor me ha salido. Hay otro que también hice: Periferia, que es una enciclopedia de lo extraordinario, una enciclopedia de minorías con una relectura de realismo mágico. Pero este libro, creo que hasta ahora es lo mejor que he hecho en cuanto a mi carrera profesional, ¡y con el maestro Lorca, es como un hito!. Luego, las películas de Emir Kusturica porque hablan mucho de los gitanos, los Balcanes, de una minoría y me gusta mucho porque lo que hace es poner situaciones mágicas en atmósferas bastante ásperas; es un universo que me gusta y me interesa mucho.

--¿El siguiente proyecto?

--Pues, ya estoy preparando el próximo libro para el año que viene: un homenaje a Los Simpson también con Lunwerg y con mi editor Javier Ortega. Es un cambio de registro, ¡que siempre es positivo!

--¿El arte goza de buena salud?

--El arte siempre goza de buena salud y de enfermedad al mismo tiempo. Creo que tiene que ver hacia donde miras, y en qué momento miras porque siempre ha habido cosas interesantes desde hace siglos y, a la vez, cosas horribles. Siempre ha gozado de buena salud solo que depende desde el cristal y el ángulo desde donde se mira.