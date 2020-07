«El flamenco es una forma de expresión genuina de nuestra cultura»

Flamenco jazz, blues.... y todo con el sello extremeño de la flauta, piano y contrabajo de los Kind of BLues. O lo que es lo mismo, Rodrigo Parejo, Juanlu García y Nono Blázquez. Los amables del blues distan mucho de querer presentarse ante el público como los King of Blues que les enmarcaría como los reyes de un sonido del que se prendaron, y del que partieron tras la mítica grabación de Miles Davis Kind of Blue para recorrer caminos musicales que solo pueden suceder, como ellos mismo indican, «en el momento presente a través de la improvisación». La humildad, también es su sello de presentación. Kind of Blues será el trío, también de flamenco jazz, que amenizará la final del concurso A la Sombra del Mudéjar de la Peña Flamenca Cultural Ciudad de Llerena el 7 de agosto en la Merced de esta ciudad. Un certamen que en su octava edición gana en participantes y en categoría, como suele pasar con todo lo que se hace con cariño y dedicación, y que este año cuenta con varias novedades: se pone en marcha el premio especial del jurado, y un cambio de ubicación de la fase preliminar que pasará a celebrarse en el patio mudéjar de la universidad popular. De todo esto, participará este trío de experiencias y sensibilidad, del que nos habla en primera persona Rodrigo Parejo (Don Benito, Badajoz, 1981) Pasen y lean.

--¿Qué tenéis pensado para la noche de la final del concurso A la Sombra del Mudéjar?

--¡Estamos muy motivados, y con muchas ganas de compartir nuestra música con todos los aficionados presentes!. El flamenco es una música con mucha sangre, profundidad y pureza, aunque nosotros nos expresamos con otros sonidos. Llevaremos a Llerena un repertorio con otros colores y sonidos, en el cual habrán composiciones y arreglos de temas populares españoles (tratados en combinación con el lenguaje del jazz), además de otras de maestros como Miles Davis, Chick Corea, etc.

--¿Qué significa para vosotros el flamenco?

--El flamenco es una forma de expresión genuina de una parte de nuestra cultura. Hay mucha expresividad, pureza, y mucha vida dentro del gran mensaje. Como cualquier música de la gente, del pueblo y de la tierra posee alegría, tristeza, sufrimiento…., siento que el flamenco lo expresa de una forma profunda y pura. Eso requiere valentía para poder transmitir con tanta libertad.

-¿Cómo suena el flamenco jazz en Kind of Trío?

Kind of Trío acerca sonoridades del flamenco y la música española de una forma discreta. Realmente oscila, creativamente, entre el sonido del jazz y el flamenco, pero da espacio a la espontaneidad y a la sorpresa musical en donde, hasta nosotros mismos, nos sorprendemos. De esta forma la vida es más interesante…, necesitamos mutua inspiración y sorpresas.

--¿Es difícil improvisar cuando hay que sacar una pieza a tres?

--A medida que hay más personas en una conversación puede ser más complejo entenderse, aunque a veces también puede llegar a ser más enriquecedor al ver diferentes formas de sentir acerca de un tema específico. Se ofrece más variedad y colores a la vida.

--Kind of Trío toma como punto de partida el espíritu de la mítica grabación de Miles Davis. ‘Kind of Blue’. ¿Qué significó y qué significa para vosotros esa grabación?

--‘Kind of Blue’ (1959) es un álbum muy referencial que da comienzo a un período muy importante en la historia del jazz llamado jazz modal, aquí se empiezan a descubrir nuevas sonoridades posteriormente desarrolladas a su modo por otros músicos como John Coltrane, Herbie Hancock, McCoy Tyner o Bill Evans entre otros. Nosotros tenemos interés en no perder la conexión entre el jazz y el flamenco, y tomamos como referencia algunas composiciones específicas de este álbum que contienen ciertas sonoridades que nos trasladan a la música española o el flamenco; temas como: Flamenco Sketches, Blue in Green…, todo esto, idea del líder de nuestro grupo, el bajista extremeño Nono Blázquez que, por cierto, no podrá asistir a Llerena y al que sustituirá Keke Martín al contrabajo.

--Jazz, flamenco, blues… ¿con qué os quedáis?

--Nos quedamos con la música en su totalidad como un lenguaje universal en el que no existen barreras, pero sí entendimiento, libertad y sentimiento. Cada música podría tener su momento y sus circunstancias, al igual que a veces sentimos una cosa, otras veces otra. Lo más importante es que la música sea tocada con mucha honestidad, corazón y lleve un mensaje aún mayor a través del sonido.

--Vive regularmente entre los Países Bajos, España y el Suroeste Asiático. ¿Cual es el territorio que más le enriquece?

--A pesar de que hay muchas similitudes en cada uno de estos países, sobre todo debido a la globalización, hay diferencias culturales, políticas, y económicas.

Holanda ha sido un país que me ha ofrecido muchos recursos y apoyo a la hora de formarme como músico y artista. Un país que apoya la educación y la cultura desde un principio, y en donde su gran diversidad cultural me ha permitido conocer a una gran cantidad de artistas de diferentes lugares del mundo para poder inspirarme y crear grandes amistades de todo tipo.

España siempre ha sido mi hogar de origen, mi raíz, y algo que nunca puede desaparecer de uno mismo. Lo relaciono con la infancia, pureza, familia, belleza, alegría, amistades eternas, buena calidad de vida en lo humano, aunque a veces en lo profesional siento que puede seguir desarrollándose un tanto mejor.

Asia…uh!! Sobre todo el Sureste Asiático es un lugar en donde me he encontrado muy inspirado y en casa, concretamente Indonesia, país con mucha tradición cultural y con gran apreciación por el arte, y la cultura. Todo lo aprendido y absorbido allá siempre suma a mi propia vida como artista y ser humano, tras estudiar su música, danza, cultura, colaborar con todo tipo de artistas, ver su naturaleza, comidas, o atender incluso eventos tradicionales tan especiales y surreales que uno no podría imaginar que existieran.

Otros países en donde he vivido por temporadas en el Sureste Asiático también me han aportado mucho, por ejemplo Singapur, en donde el orden y la calidad de vida también le inspira a uno mucho, aunque posee una forma de vida más occidental que oriental en cierto modo, o Malasia, país un poco entre medio entre Indonesia y Singapur (basado en mi experiencia). Lo más importante de Asia sobre es el trato como artista y como humano que he recibido. Hay una palabra muy importante llamada hospitalidad. Eso no se me olvida.

--¿Qué es lo más difícil del jazz?

--El jazz, como cualquier música, puede ser difícil o fácil, depende de lo que se quiera hablar. Lo más importante de la música creada a tiempo real, mediante la improvisación (o composición instantánea), es el entendimiento, y el desarrollo de una serie de valores humanos o artísticos basados en el respeto o la comprensión entre otros factores sin detallar. No hay mucha diferencia entre la música y la vida misma, son todo relaciones humanas en donde cada acción crea un efecto. Sin profundizar tampoco demasiado, hay algunas filosofías que me ayudan a comprender lo que es el jazz de una forma muy clara y sencilla, por ejemplo la forma de entender el Budismo en relación con la música improvisada (en este caso el jazz).

--¿A qué suena Extremadura?

--Extremadura me suena sobre todo a flamenco, y folclore, elementos con una personalidad propia y fuerte, destacando, además, la siempre creciente escena de la música clásica extremeña y otras como la del rock y el jazz, en los que existen grupos con personalidad propia en el panorama nacional o incluso internacional de la música rock. Extremadura también me suena a historia y a naturaleza.