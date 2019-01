«El flamenco es una herramienta multicultural»

La historia de Daniel es la prueba de que la palabra ‘crisis’ tiene más de oportunidad que de derrota. Trabajó en una institución pública, salió por un ERE, y se hizo autónomo. De ahí a convertirse, por cuarto año consecutivo, en el autor del cartel de uno de los Festivales Flamencos más importantes del mundo, el de Jerez de la Frontera, hay una historia que desgrana con simpatía, cercanía, arte, y conocimientos en esta entrevista, Daniel Diosdado (Jerez de la Frontera, 1978) Este ilustrador, tiene estudio en Barcelona, pero el corazón le sigue latiendo a compás de ese tablao las 24 horas, que es su Jerez natal. Dibujante, diseñador gráfico y autor de cómics, también es un apasionado del flamenco que mira hacia atrás, a lo tradicional y a lo hondo desde el respeto y la vanguardia de un estilo, difícil de definir. «Es complicado..., aunque creo que tengo un estilo gráfico marcado con una base conceptual bastante fuerte», afirma. El hecho de trabajar en publicidad, prensa o cartelería le define como un ilustrador versátil y completo. Él fue el autor de la imagen del homenaje ‘Jerez a Lola Flores’, el director artístico de ‘Flamencook’ y un apasionado participante, junto a otros compañeros, del evento del Instituto Andaluz de Flamenco: ‘Flamenco y Cómic’. Daniel y yo nos hemos ido persiguiendo todas las Navidades hasta que, por fin, hemos podido realizar esta entrevista. Ese ‘trajín’ dice mucho de su viveza, de sus ganas de comerse el mundo, y del cariño que tiene y le tienen los suyos. De esta periodista, solo puede decir, que tras ver su cartel tenía claro que, por nada del mundo, ustedes, mis lectores, no podían perdérselo. Vean, pasen y lean.

—¿Cómo definiría el cartel de este año?

—Mire, el año pasado me sorprendió positivamente durante el Festival de Jerez, la cantidad de personas, de razas, culturas y países, que venían con el único objetivo de disfrutar del flamenco, de sus cantes, sus bailes y su idiosincrasia. En un alto porcentaje son mujeres, esas chicas con las que te cruzas, de todo tipo de piel y rasgos, que vienen para las actuaciones y sobre todo a los cursos que se realizan de forma paralela. El mestizaje convierte a Jerez, durante el festival, en una fiesta flamenca de todos los rincones del mundo. Entonces el concepto, ahora que existe tanta polémica con los nacionalismos, barreras, fronteras..., era hacer todo lo contrario. Quería que mi cartel hablara del flamenco como una herramienta multicultural, sin fronteras, con un estampado de lunares como única bandera. Con esa técnica de pintura muy plana, con cuatro chicas que representaban las diferentes razas, mezclas..., creo que ha quedado atrevido y colorista..., siempre intento mezclar el punto folclórico con un punto contemporáneo huyendo del típico cartel flamenco donde está la silla de enea, los lunares.. El flamenco es una herramienta multicultural. La verdad es que estoy muy contento con el resultado.

—Eso quería preguntarle, ¿qué es lo más complicado de ilustrar el flamenco?

—Pues cada vez cuesta más, porque al final, dese cuenta de que el flamenco está dentro de unos iconos que tenemos bastante marcados... Yo creo que mi trabajo, poco a poco y después de fallar mucho y tener muchos errores, camina en la línea de unir la parte folclórica con un discurso más contemporáneo, y un lenguaje gráfico más actual.

—¿Cómo ha sido el proceso de convertirse, durante cuatro años consecutivos, en el autor del cartel del Festival de Jerez?

—Tras el ERE, en el que salimos unas trescientas personas, me hice autónomo y aposté por mi carrera como creativo. De todos los años de mi trabajo anterior conocía a Paco Sánchez Múgica, director de ‘La Voz del Sur’ que me presentó a Isamay Benavent, directora del Teatro Villamarta. Ella quería por un lado ‘romper’ con lo que había sido el Festival hasta ahora trayendo nuevas caras, arriesgando, apostando por una programación más contemporánea.., y eso quería que se reflejara también en el cartel. Ahí nos conocimos, me hizo la propuesta y este ya es el cuarto trabajo.

—Ilustrador, diseñador gráfico y autor de cómics, ¿con qué se queda?

—¡Ilustrador,..., dibujante! Yo estoy dibujando desde que tengo uso de razón, desde los cuatro años, vamos, y aún tengo dibujos de esa época de Los Pitufos, Sherlock Holmes..., ya con trece o catorce años empecé con Goku, Bola de Dragón y todo eso...

—¿Y cree que ese tipo de dibujo que hacía, de los años 80’, ha tenido algo que ver en su peculiar estilo gráfico actual?

—Si, yo creo que si, al final todo el ‘background’, todo el recorrido que hayamos realizado en el pasado, sobre todo a los creativos, repercute en el trabajo, seguro.

—¿Y en qué trabaja ahora Daniel Diosdado?

—Pues al margen del ‘merchandising’ del festival, aplicaciones...etcétera, estoy colaborando con un grupo de Jerez que se llama ‘La Pompa Jonda’. Ellos trabajan el folclore, toda esa riqueza folclórica que tenemos en Andalucía, sobre todo copla, pero con un punto electrónico. Tienen una mezcla bastante atrevida con un ‘puntito’ balcánico, con instrumentos de mucho viento. Es súper complejo, súper divertido y súper animado lo que hacen, son ¡muy, muy buenos! Ahora, al segundo disco, les estoy haciendo la portada y también la de su primer single ‘Barbero loco’, ¡que ya lo podéis escuchar en Spotify! De hecho ya estamos con el videoclip, Gonzalo otro chico de Jerez y yo.