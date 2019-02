«El flamenco es una música viva para gente abierta de cabeza»

El cante de Alicia Morales (Granada, 1981) nació acunado por los fieles a la herencia musical y artística de Morente. Su crecimiento artístico: acompañando conferencias ilustradas de estudiosos como Juan Mesas, José Luis Ortiz Nuevo o Cristina Cruces. Su puesta de largo: malagueñas, fandangos, soleares, bulerías, granaínas, tangos, seguiriyas, temporera y una ‘Creación’ por tientos, con música de la propia cantaora y letras de Ortiz Nuevo, y todo, acompañado de guitarras como la de los hermanos Cortés, Antonio de la Luz, Álvaro Pérez, Miguel Ochando y David Caro. Un marco perfecto que suena a Morente, con mucho trabajo de búsqueda y encuentros entre discos de pizarra, cantes y letras nunca antes grabadas, para una granaína que se presenta a los aficionados con ‘La novia de cristal’. La descripción que hacía de la ciudad de la Alhambra el novelista francés Francois-René de Chateaubriand (1768-1848) y que da nombre al primer disco de Alicia Morales. Pasen y lean.

--¿Por qué de cristal?

--Es un nombre que viene por el poeta francés que visitó Granada y que la nombraba como la novia de cristal, como una ciudad muy llamativa. Yo lo asocié mucho a este disco porque cuando lo escuchas por primera vez, quieres volver a escucharlo muchas más veces. Es como esa ‘novia de cristal’, como la ciudad que todo el que la ve, quiere volver a visitarla. Como el cristal, frágil y a la vez bonito.

--¿Por qué cree que el aficionado querrá, una vez escuchado el disco, volver a hacerlo?

--Porque tiene mensaje, tiene un contexto, hemos buscado cantes de Granada que no se habían grabado…, los detalles, las formas de traducirlo, expresarlo, la armonía, las guitarras que hay…, es como esas películas que cuantas más veces las ves, más te enganchan. Eso al menos me dicen los aficionados y estudiosos del cante de este disco...

--Desde luego es un trabajo que huele, sabe y suena a Granada

--Sí, sí, hemos hecho una búsqueda arqueológica de cantes que estaban olvidados, por ejemplo los fandangos, tangos, la granaína, ya se conocen, pero otros cantes que estaban olvidados y también son representativos de esta ciudad, los hemos rescatados. Por ejemplo, la bulería ‘La Chata’, que aparece en el disco, se grabó buscando en los de pizarra y entre ‘sicofonías’ como digo yo, porque no entendíamos nada de lo que se cantaba, solo la armonía, la música, ¡desciframos la letra!. Esa bulería era de aquí, de Granada, y no se había grabado nunca. También las Temporeras de Rogelio, que sí se habían grabado, pero que las hemos llevado a un sonido diferente. Hemos buscado la fórmula de personalizar el cante y que suene a mí, que al margen de que sea de Granada, suene a Alicia Morales. Los fandangos de Granada que sí son más conocidos; los tangos; cantes que están relacionados con esta ciudad. También hay una malagueña que dicen que tiene raíces de Antonio Pozo ‘El Mochuelo’, un cantaor que estuvo mucho tiempo en Granada y que trabajó mucho tiempo con África ‘La Peza’ (África Vázquez, La Peza, Granada, nacida a mediados del siglo XIX) cantaora. La malagueña se remata con el Fandango de La Peza, aquel que África derrochó en el Café Silverio.

--Sí, sobre esos fandangos quería preguntarle, porque dice que tiene similitud con los del extremeño Pérez de Guzmán…

--Efectivamente, Pérez de Guzmán sube hasta arriba en el fandango y La Peza se queda hasta media subida, hasta media asta. Ella hizo una variante de ese fandango, lo que yo ya no sé es quién fue antes el que lo grabó, si Pérez de Guzmán, o ella.

--Las soleares la ha rematado con una soleá del guitarrero granadino Rafael Moreno que se graba ahora, por primera vez también…

--Sí, en la soleares hacemos un paseo vinculándolo a cantaores granadinos. Arrancamos con ‘Los Cañaverales’ que tanto cantó Morente, y seguimos con la versión del cante de El Portugués que hacía aquel jerezano adoptado en Granada llamado Cobitos. También aparece el estilo personal de Pepe del de Jun, y se remata con una soleá de Rafael Moreno. La letra de la granaína es mía también…, todos los cantes que están grabados, a las letras que quedan populares, les hemos dado un giro de 180º porque quería llevarlos a mi terreno, darles un viento fresco. Lo tangos, por ejemplo, si los hemos dejado como son…, pero casi todos los cantes que hay grabado, son grabados por primera vez.

--‘Creación’ por tientos, el tema que abre el disco, lleva música creada por usted, ¿es algo que hace con frecuencia?, ¿Qué tal la experiencia?

--Desde pequeña siempre tuve mucha facilidad para historiar las letras con melodía. Es verdad, lo mismo que el oído que se educa como la voz, para la música he tenido mucha facilidad, siempre se me han quedado todas las melodías, y la creación también se me ha dado bien. Entonces, en mi primer disco, he querido dejar esta pincelada para en el futuro seguir haciéndolo.

--Esa necesidad de rescatar cantes, de buscar entre discos de pizarra, ¿Le viene de ese pasado de tantas conferencias ilustradas que ha acompañado?

--Bueno, también, como he conocido a bastantes maestros, tanta gente que me he cruzado en el camino, donde he aprendido un montón…, Mi camino no es coger una letra aquí y ahora,.. no. Yo quería hacer un trabajo bien hecho, como siempre han hecho los grandes. La base es coger el cante y llevarlo al presente. Es responsabilidad de cada uno. Siempre estoy buscando el carácter del cante y la personalidad de cada uno. Yo creo que eso es fundamental, sino seríamos clones todos.

--’…Alguien decidió que el cante auténtico solo se daba desde La Puebla de Cazalla a Triana y del arrabal sevillano hasta Cádiz..’ se puede leer en su disco. Reivindicar la procedencia del cante, o discrepar sobre el tema, ¿es una buena carta de presentación en un primer disco?

--Bueno, ¡no lo he escrito yo!… no me gusta entrar en esta polémica porque yo eso se lo dejo a los puristas y estudiosos…, mi misión es hacer lo que sale de mi interior, estudiar, pero bueno, por entrar un poco en esto…, yo le diría que efectivamente en Granada se cuece muy buen cante, en Córdoba se cuece muy buen cante, en Huelva…, en el resto de capitales también. El flamenco es una música viva para gente abierta de cabeza. Gente que vea más horizontes, porque todos aprendemos de todos. El flamenco es una unión no es una guerra. El cantaor perfecto no existe, todos tenemos carencia y virtudes, y lo importante es aprender y escuchar. Para mí el flamenco es andaluz no es de un sitio y de otro…

--Bueno, y extremeño, y de Murcia…

--Sí, sí, ¡a eso me refería! A mí me encantan los cantes, los jaleos, la forma de cantar de Extremadura. Porrina, Enrique El Extremeño…, ¡un montón de artistas!. En Extremadura hay una muy buena cuna de cante. Esto es un aprendizaje de todo, y mire, yo he trabajado mucho en el extranjero, y me he parado a escuchar a cantar que lo hacen muy bien. El flamenco es de todo el que te transmite, de todo el mundo se aprende. Hay mucha similitud con la música árabe en el flamenco, son raíces nuestras, y la música africana, con esos bailes que tanto tienen que ver con la zambra. El flamenco es una música viva donde todos tenemos que aprender y dejarnos de guerras y tonterías porque esto es así. El que quiera crecer tiene que seguir aprendiendo con humildad, perseverancia y nada más.

--¿Qué cree que opinaría Enrique Morente de este disco?

(Se pone a llorar) ¡ay, se me saltan las lágrimas! Me hubiera gustado mucho que estuviera vivo para que lo hubiese escuchado…, tiene un trabajo muy profundo detrás… yo creo que le hubiese gustado.