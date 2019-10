«El flamenco se hace un hueco en la Uex»

En noviembre del 2018 el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo y el que fuera rector de la Universidad de Extremadura (Uex), Segundo Píriz, firmaron el convenio por el que se creaba el Aula de Flamenco impulsada por ambas instituciones. Hoy por hoy, ese aula, ya es una realidad. Un Aula con el objeto «de difundir y potenciar en el ámbito de Extremadura la cultura flamenca y su mundo; potenciar además una línea docente e investigadora de temática flamenca en el ámbito universitario e interesar a colectivos universitarios y no universitarios en la vertiente didáctica y pedagógica del flamenco» como publicó la propia Universidad. Meses después, mucho trabajo más, y la perseverancia intacta del bailaor y director artístico Jesús Ortega, arranca este Aula de Flamenco, único en nuestra región, el próximo 10 de octubre con: ‘La presencia de los instrumentos melódicos en el flamenco actual’ de la mano de la directora de la Escuela Municipal de Música de Zafra, Ostalinda Suárez. Las siguientes citas: el 14 de noviembre, Paco Zambrano y Jesús Ortega: ‘Los cantes y bailes extremeños’; y el 12 de diciembre: ‘La guitarra’ y ‘Los cantes de laboreo’ por Perico de la Paula y Antonio Alcántara respectivamente. Ya no hay excusas, para volver a clase. Pasen y lean.

—¿Por qué es necesaria este Aula Flamenco?, ¿por qué ahora?

—Jesús Ortega: ¡Se lleva intentando desde hace tiempo! El flamenco, como patrimonio de nuestra región, es necesario que se incorpore al mundo de la docencia y al de la investigación, porque no es solo el arte del artista, sino que es fruto también de una transmisión del docente a todos los sectores, así, este aula, estará presente tanto en la universidad como en el Conservatorio Profesional de Música Juan Vázquez dirigido por Yolanda Sánchez, ya que sus alumnos harán una colaboración en la conferencia de Ostalinda Suárez. He de decir que desde el Conservatorio se está apostando fuerte por introducir la especialidad del flamenco en esta institución; y yo desde luego tengo claro que voy a hacer todo lo posible para conseguirlo también. Estamos juntos empujando todo esto.

—Ostalinda Suárez: En realidad mi Conferencia, es una ‘masterclass’ activa donde los músicos podrán tocar. Yo voy a llevar partituras, falsetas, de diferentes estilos, y les pondré ejemplos para que ellos puedan tocar conmigo. Contaré con Juan Manuel Moreno a la guitarra para acompañarme en estas falsetas, y con Josué Suárez a la percusión, que serán de gran ayuda para poder llevar a cabo la actividad completamente. Y por supuesto, esa participación de los alumnos del conservatorio porque sin ellos la conferencia no tendría sentido. Es que sin músicos, ¡estas conferencias no tendrían sentido!, aunque esté abierto a todas las personas interesadas en el flamenco.

—Ambos sois artistas, ¿es complicada la didáctica en este arte más allá de su práctica?

—J.O.: Tan difícil es ser artista como ser docente. Hay personas que tienen una facilidad para transmitir unos conocimientos y otros, para compartir su arte sobre el escenario a través de su música, el baile o el cante. También tiene que ser una vocación. En este caso, yo llevo muchos años enseñando el baile, pero no obstante yo creo que hay mucha gente preparada en esta región para transmitir conocimientos. Pueden ir de la mano perfectamente, y cuando es así, se realizan Conferencias como éstas, donde el mismo artista tiene la capacidad de transmitir esos conocimientos a un público que no viene a cantar ni a bailar, sino a recibir información y a tener un contacto con la parte teórica viéndolo de forma práctica. Creo que el éxito de estas Conferencias reside en que se va a conocer parte de la historia de todos los sectores del flamenco, y a la vez, de la mano de los propios artistas.

—Diferentes días y exposiciones, ¿cómo ha sido el proceso de ir hilvanando cada conferenciante?

—J.O.: Desde el principio fue muy fácil, porque se tenía claro que se querían dar tres conferencias que acapararan todo el sector del flamenco: con la música con instrumentos más allá de la guitarra; también ¡cómo no! sobre nuestros cantes autóctonos, la propia guitarra o nuevas temáticas como los cantes de laboreo…, queríamos que la gente descubriera que el flamenco es muy amplio. Todas estas conversaciones se tuvieron con los responsables de cultura de Diputación, de la universidad y yo, como técnico asesor, lancé un primer boceto. Rápidamente llegamos a un consenso.

—La presencia de los instrumentos melódicos en el flamenco actual’. ¿En qué va a consistir esta primera Conferencia?

—O.S.: Bueno, yo creo que ha llegado el momento de que estos instrumentos se reconozcan, se les de la valía y la importancia que tienen, también, desde las universidades e instituciones; y más que nada en una ciudad como Badajoz que tiene tanto que decir en el flamenco porque es, donde la mayor parte de este arte se ha forjado. Mi conferencia que va dirigida a músicos que quieran adentrarse en el mundo del flamenco y quieran ir conociendo los entresijos de este arte. Quiero ‘meterles’ una inyección donde contarles que hoy en día el flamenco se puede escribir, que hay gente cualificada para escribir el flamenco, que lo podemos enseñar para que se pueda considerar una asignatura importante tanto en la Universidad como en los Conservatorios, como de hecho ya existe en otros sitios; así que este Aula es el primer paso para que así sea.

—¿Y qué le dicen los músicos acerca de esta ‘inyección flamenca’?

—O.S.: Lo primero que te dicen es: ¡ay, Ostalinda, es que yo no sé improvisar flamenco! No importa, les contesto, yo no quiero que toques flamenco. Yo lo que quiero es que te guste el flamenco y vengas a aprender. Que vengas a que yo te enseñe las cuatro claves para poder iniciarte en este mundo; y contar también mi experiencia como músico, como artista y como gitana que es importante. Me encargaré de hacer una pequeña introducción sobre el flamenco y luego el papel y la función, que tienen los instrumentos melódicos en el flamenco actualmente, porque tenemos una función muy importante. De hecho ya, las compañías importantes, siempre los llevan. Ya somos parte importante del espectáculo. Ya no es solo la guitarra y el cante, que por supuesto son los pilares junto al baile, pero aun sin ser la parte fundamental, si es cierto que sin nosotros cuesta trabajo hacer compañías grandes. Tenemos un papel que ya se nos ha dado, como solistas, y eso es importante en los espectáculos flamencos. Yo hablaré de la flauta, que es mi instrumento, pero también al hablar de instrumentos melódicos incluiremos violines, cuerda… A todos esos músicos interesados en el flamenco yo voy a guiarles un poco.

—¿Qué aportan los instrumentos de aire?

—O.S.: Los instrumentos de aire, los aérofonos, aportan un color diferente, aportan muchísimo color. El virtuosismo que tiene la flauta travesera, por ejemplo…, comenzamos como un instrumento acompañante, adornábamos un poco, pero poco a poco con la evolución, nos hemos convertido en instrumentos solistas. Aportamos color, frescura, ritmo.

—¿Los músicos están interesados en el flamenco?

—O.S: A cualquier músico de hoy en día le gustaría aprender a tocar flamenco pero es verdad que sienten cierto temor, y eso es lo que yo quiero romper. Con estas masterclass quiero que se le quite el miedo, a los músicos clásicos, a poder acceder al flamenco. Es verdad que no es fácil, que tienes que ser un gran conocedor del flamenco, pero, ¡por algo se empieza!. Que no tengan miedo a la improvisación al flamenco, que se tiren al barro a la hora de tocar. Una de las cosas más bonitas que tenemos es la música como lenguaje para expresar sentimientos, y para comunicarnos, así que es importante que se abran a otros tipos de músicas que ya están regladas, y que cuenta con gente cualificada. Hay poco flamenco escrito, pero ¡estamos en ello!

—Hablabas también de aportar como gitana…

—O.S.: Si, porque cada vez hay más gitanos y gitanas que se interesan por estudiar el flamenco también, gracias al ejemplo que humildemente estoy dando desde la docencia. Para mi es inmensamente gratificante poder ayudar al pueblo gitano a romper estereotipos, a superarse como personas, y en definitiva, a ser felices que es lo más importante en esta vida. Que cada uno sea feliz con lo que hace.