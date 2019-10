«El flamenco siempre me ha servido de consuelo espiritual»

Ya no es fácil saber cuando se cambia de temporada. El cambio climático y la agonía a la que sometemos diariamente a nuestro planeta, comienza a desdibujar diferencias entre esas cuatro estaciones que, si nadie lo remedia, acabarán siendo patrimonio exclusivo de Vivaldi. Al otoño, casi que le empieza a pasar lo mismo, pero al menos se queda en manos extremeñas. Un poco de brisa, una manguita larga y aparece; eso sí, con el cartel del Otoño Flamenco de Fuente de Cantos envuelto en una hoja seca. Y así, en esos días que se agradecen, arranca una de esas citas que gana con el tiempo. El saber no ocupa lugar, no, pero es que en el caso del flamenco es cuestión de vida o muerte. Los que saben de este arte, en cada edición, consiguen que sus festivales se engrandezcan y se eleven de categoría. Los que no, y algunos hay, desgraciadamente acaban ocupando los carteles de sus citas flamencas con nombres de ‘relumbrón’ que escuchan en boca de otros, y que apenas ha parado en el oído de ninguno.

No es el caso de Fuente de Cantos: Edu Hidalgo, Laura Vital, Jesús Méndez o la presentación de la segunda edición, ya completa, de la Obra y Vida del Porrina de Badajoz protagonizan su cartel. Categoría para disfrutar hasta su gala final, el 26 de octubre, para los buenos aficionados. Por cierto, el próximo 14 de noviembre acompañado por Jesús Ortega, Paco Zambrano también impartirá la segunda conferencia del Aula Flamenco que se está celebrando en el salón de plenos de de la diputación. Por si se quedan con ganas de más, que es lo que suele ocurrir, cuando uno saborea lo bueno. Pasen y lean.

--Se cumple otra edición y volvemos a apostar por la didáctica del flamenco, ¿cómo ha seleccionado y decidido la programación de este nuevo Otoño Flamenco?

--Pues, como siempre: buscando la actualidad, dando preferencia al flamenco extremeño, y buscando la calidad en lo que traemos de fuera. Creo que en esta edición hemos conseguido la programación más completa y equilibrada en la historia de este festival, que este año cumple su XVI edición.

--Presentó durante esta semana la ‘Vida y bbra’ revisada y completa del Porrina de Badajoz en diputación, y ahora lo hará de nuevo en el marco del festival, ¿qué ha descubierto que no supiera ya del marqués?

--Porrina como personaje y leyenda del flamenco es siempre una caja de sorpresas. Pero, ahora, sí creo que he conseguido completar toda su vida y su obra de forma definitiva. En esta segunda edición hemos corregido las erratas que existían, y hemos incorporados nuevas aportaciones en textos, fotografías y carteles, que enriquecen el texto. Sobretodo, hemos conseguido lo que parecía imposible: reunir toda su discografía original que es su gran legado, y que era un auténtico rompecabezas. Ahora aparece completado en esta nueva edición. He de decir, que la reedición se ha hecho por la gran demanda que tenía este libro, el que más, de los siete que he escrito sobre flamenco extremeño. He quedado definitivamente satisfecho con el resultado de esta edición y el compromiso, conmigo mismo, respecto a la figura de Porrina de Badajoz ha quedado concluido. Creo que con este libro se le hace definitivamente justicia a nuestro artista flamenco más emblemático y representativo, que tuvo y tiene una importancia capital para el flamenco extremeño, porque fue el que dio a conocer nuestros cantes autóctonos: los jaleos y tangos extremeños.

--Cuéntenos qué va a encontrar el aficionado al flamenco durante esta quincena de octubre en Fuente de Cantos.

--Ayer abrió el festival Francisco Escudero El Perrete junto a la guitarra de José Ángel Castilla dentro del Ciclo Pasión por el Flamenco de la Diputación Provincial de Badajoz. El Perrete está en un espléndido momento después de su éxito en el Festival-Concurso del Cante de la Minas. Actualmente además, es el flamante presidente de la peña flamenca, de derecho, más antigua de Extremadura: la Asociación de Arte Flamenco de Badajoz. Esta noche, tendremos la presentación de la segunda edición de mi libro Vida y Obra de Porrina de Badajoz y después, disfrutaremos con una excelente muestra flamenco-gitana-extremeña con sus artistas más representativos: La Familia Vargas, La Kaíta, Alejandro Vega y El Peregrino; contaremos también con la colaboración especial de Salomé Pavón, y de su Escuela de Baile en Fuente de Cantos. El viernes 25 habrá un recital flamenco, un mano a mano entre dos Lámparas Mineras: Miguel De Tena y Rubitó Pará Hijo, acompañados por el toque de Antonio Patrocinio y el baile de Eli Parrilla. Y cerraremos con un broche de oro, el sábado 26, con el Gran Festival de Arte Flamenco que este año encabezan dos jóvenes primeras figuras del cante: Jesús Méndez, prototipo del cante jerezano, y la sanluqueña afincada en Sevilla, Laura Vital. Se complementa el cartel, con dos jóvenes artistas extremeños: Edu Hidalgo de Valdivia y Antonio Benítez de Quintana de la Serena, con las guitarras del maestro Eduardo Rebollar y Manuel Valencia, junto a las de los fuentecanteños Manolín García y Domingo Díaz. El baile correrá a cargo de Virginia Muñoz, que es profesora titular de baile en el Conservatorio Superior de Madrid.

Solo me queda decir que animo a todos los aficionados a asistir, porque podrán hacerlo los cuatro días por tan solo 20 euros que es lo que cuesta el abono, gracias al Ayuntamiento de Fuente de Cantos, a la Junta de Extremadura y a la Diputación Provincial de Badajoz.

--¿Cómo se consiguen noches de esa categoría con, suponemos, la financiación justa?

--Pues se consigue con imaginación, conocimientos, buenas relaciones y con el imprescindible apoyo institucional; pero, sobre todo, gracias a la generosidad de los artistas que ajustan sus cachés. Saben que vienen a un festival consolidado, de calidad, programado con objetivos puramente culturales, y sin ningún ánimo de lucro. A los artistas en el Otoño Flamenco les damos el sitio y el trato digno que se merecen. Se te ha olvidado decir que contaremos también con tu presentación y remato, que estoy seguro que lo haces por esas mismas razones que he expuesto anteriormente.

--¿Qué le queda por hacer en el flamenco?

--Lo que me queda es disfrutar de este arte todo lo que pueda. A mí el flamenco, que tanto me apasiona, siempre me ha servido en los momentos difíciles y complicados, por eso muchas veces pienso que todo lo que le he dado y dedicado, me lo ha devuelto. El flamenco siempre me ha servido de consuelo espiritual.

--¿Cómo se encuentra el flamenco extremeño?

--Creo que en lo artístico, en un momento espléndido en sus tres disciplinas, Cante, Baile y Toque. En cuanto al flamenco organizado, lo veo muy atomizado, desunido, sin rumbo.

--Qué espectáculo, conferencia... fuera de nuestra tierra ha vivido últimamente, y le gustaría instaurar aquí?

--Hay dos que me gustaría traer: una, la escenificación de la Vida Artística del maestro Fosforito hecha por David Pino, y otra de gracejo gaditano, Que pasaría si pasara de David Palomar, El Junco, Kiki Rivera y Roberto Jaén.

Qué ojo tiene maestro...

(Se ríe)