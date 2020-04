«Esta pandemia nos hará recuperar la intimidad»

Marco Missiroli (Rímili, 1981) responde al teléfono desde casa de sus padres en Rímini, la ciudad en cuyas playas buscaba mujeres opulentas el pequeño Fellini. Hoy Rímini es un decorado sin gente. A causa de la pandemia, el autor se ha trasladado con su esposa e hijos desde Milán, donde vive desde hace décadas. Missiroli es hoy uno de los autores emergentes más leídos en Italia. Tras su novela Actos obscenos en lugar privado ha vuelto a conectar con el lector con Fidelidad (Duomo), una novela sobre cómo la crisis económica, que creíamos la última pero se ha revelado una más, ha influido en los lazos que mantienen unidas las parejas.

–¿Cómo vive la clausura?

–Mis padres son mayores y no queríamos que vivieran solos esta experiencia que va a quedar en la memoria como un antes y un después de Cristo. La mente es demasiado lenta para comprender lo que está sucediendo. Me temo que nos va a hacer a todos más frágiles pero quizá también más abiertos a la ternura.

–¿Y esto puede cambiar también las ficciones, su escritura?

–Esto tendrá que modificar necesariamente la sustancia narrativa. Para empezar, no estábamos habituados a la muerte y ahora nos rodea por todas partes. También tendremos que enfrentarnos a una nueva crisis económica y, aunque estamos habituados, también nos transformará.

–Es posible que ‘Fidelidad’, de la que han vendido más de 200.000 copias, sea uno de los libros de este confinamiento en Italia.

–Fidelidad es una novela sobre cómo el concepto del amor crece con la ilusión romántica y erótica hasta que choca con la realidad. Escribí el libro para demostrar que la fidelidad debe empezar por uno mismo, que puede ser algo distinto de los sueños que teníamos de jovencitos.

–Y en estos días en los que todo cobra un significado distinto, ¿cómo cree que van a leerse?

–Mi novela convierte la fidelidad a uno mismo en algo más feroz porque estamos bajo unas reglas constrictivas muy fuertes, con esta idea de vida o muerte que no invalida la generosidad hacia los demás pero sí puede invalidar al individuo. En estos tiempos de pandemia es importante reencontrar una intimidad que creíamos haber perdido, un silencio olvidado, una ternura y una fragilidad que no vemos a causa del trabajo y las máscaras sociales.

–Habla del amor pero en realidad escribe sobre la sociedad en la que se desarrolla ese amor.

–Sí, la novela empieza con una infidelidad banal que se va expandiendo en círculos el trabajo, los amigos, los padres… Las dudas de esa pareja se convierten en las dudas de toda una sociedad. El poder adquisitivo se acabó con la crisis del 2008 y los treintañeros se han convertido en una generación dependiente de sus padres. Y me temo que a partir de ahora la sensación de vacío será más acuciante.

–Usted es un hombre, digamos, felizmente casado que escribe historias sobre infelicidad conyugal. ¿Qué opina su esposa sobre ello?

–Mi mujer ha inspirado esta narración. Ella es un espíritu libre y jamás le he preguntado si me traiciona o no. Me gusta tener esa duda porque ese sentimiento se transforma en literatura. Me gusta haberme casado con una mujer libre.